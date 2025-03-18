Không gian số

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?

Công Trí

Công Trí

09:29 | 18/03/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
5G đang hiện thực hóa giáo dục 4.0, tạo ra môi trường học tập thông minh, kết nối không giới hạn, thúc đẩy ứng dụng AI, VR, AR vào giảng dạy, trải nghiệm trực quan trong quá trình học tập. Tuy nhiên, khoảng cách số, hạ tầng và chi phí vẫn là thách thức lớn?

Lời tòa soạn: Công nghệ 5G mở ra cơ hội đột phá cho giáo dục, giúp mở rộng tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục tiếp cận đến tất cả các khu vực địa lý. Tuy nhiên, việc ứng dụng 5G vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng, chi phí và khoảng cách số. Tiếp nối tuyến bài về ứng dụng công nghệ 5G, nội dung từ "Cẩm nang ứng dụng công nghệ số trên mạng 5G" do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản, Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu tác động của 5G đối với giáo dục, những rào cản cần vượt qua và bài học từ các mô hình thành công, nhằm góp phần thúc đẩy giải pháp phù hợp cho tổ chức.

Tìm hiểu thêm:

Công nghệ 5G trong việc hiện đại hóa ngành năng lượng và tiện ích Công nghệ 5G: nền tảng cốt lõi cho y tế thông minh Công nghệ 5G thay đổi nền nông nghiệp như thế nào? Công nghệ 5G là nền tảng cho Công nghiệp 4.0

Giáo dục không chỉ là công cụ nâng cao tri thức mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống. Theo UNESCO, nếu phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, số người nghèo toàn cầu có thể giảm hơn một nửa. Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra rằng hoàn thành thêm một năm học có thể giúp thu nhập cá nhân theo giờ tăng 9%.

Sự phát triển của công nghệ số đang thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận giáo dục. Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO năm 2023 cho biết, các nền tảng học trực tuyến như MOOC đã thu hút 220 triệu học viên vào năm 2021, ứng dụng Duolingo có 20 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, còn Wikipedia ghi nhận 244 triệu lượt truy cập/ngày. Dự kiến đến năm 2025, 45% lớp học trên toàn thế giới sẽ sử dụng màn hình kỹ thuật số. Theo công ty nghiên cứu thị trường Markets and Markets, thị trường giáo dục số toàn cầu cũng đang bùng nổ, dự báo tăng từ 19,4 tỷ USD năm 2023 lên 66,7 tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng 28%/năm.

Một trong những câu chuyện thành công về chuyển đổi số trong giáo dục toàn cầu là ở Nigeria, nơi hơn 40 triệu học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chính quyền bang Edo đã triển khai chương trình học từ xa EdoBEST@home với sự hỗ trợ tài chính 75 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới. Sáng kiến này giúp hơn 11.000 giáo viên triển khai 7.000 lớp học ảo, thu hút 20.000 học sinh tham gia mỗi tuần với tỷ lệ duy trì trên 90%.

Dù giáo dục số mang lại cơ hội lớn, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức, đặc biệt ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Theo UNESCO, chỉ 40% trường tiểu học và 50% trường trung học cơ sở trên toàn cầu được kết nối Internet. Báo cáo chung của UNICEF và ITU năm 2020 cho thấy 2/3 trẻ em trên thế giới trong độ tuổi đi học không có Internet tại nhà, với tỷ lệ này lên tới 75% ở vùng nông thôn.

Khoảng cách số không chỉ cản trở việc học tập mà còn có tác động lâu dài đến cuộc sống và cơ hội nghề nghiệp. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Economic Inquiry cho thấy học sinh tại Hoa Kỳ không có máy tính tại nhà có khả năng tốt nghiệp thấp hơn 6-8%, còn Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ước tính những người có Internet kiếm được nhiều hơn 2 triệu USD trong suốt cuộc đời so với người không có.

Báo cáo của The Economist Intelligence Unit (EIU) chỉ ra kết nối Internet trong trường học được xem là yếu tố then chốt để cải thiện kết quả học tập và phát triển kinh tế. Ở Vương Quốc Anh, một nghiên cứu cho thấy tốc độ Internet băng thông rộng tăng thêm thêm 1 Mbit/s có thể giúp điểm kiểm tra của học sinh tăng 1,37%. Công nghệ 5G, đặc biệt với giải pháp truy cập không dây cố định (FWA), có thể khắc phục rào cản hạ tầng, mở rộng phạm vi tiếp cận Internet ở vùng sâu, vùng xa. Mạng 5G cũng giúp cải thiện trải nghiệm học tập trực tuyến với độ trễ thấp, hỗ trợ lớp học thực tế ảo và tăng khả năng kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?
Mô hình giáo dục 4.0 được hỗ trợ bởi 5G. Nguồn: IEEE Access

Tuy nhiên, để 5G thực sự tạo ra đột phá trong giáo dục, cần có chính sách đầu tư hạ tầng phù hợp nhằm giảm chi phí sử dụng, giúp công nghệ này tiếp cận rộng rãi hơn. Việc ứng dụng công nghệ số vào giáo dục không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là chìa khóa để xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, thu hẹp khoảng cách số và tạo động lực phát triển bền vững trong tương lai. Các trường hợp sử dụng 5G trong ngành giáo dục có thể kể đến:

Học tập nhập vai bằng các công nghệ thực tế mở rộng (XR)

Theo mô hình "Nón Trải nghiệm" của Edgar Dale, "trải nghiệm trực tiếp và có mục đích" là phương pháp học tập hiệu quả nhất. Công nghệ Thực tế Mở rộng (XR), bao gồm Thực tế Ảo (VR), Thực tế Tăng cường (AR) và Thực tế Hỗn hợp (MR), giúp nâng cao hiệu quả học tập nhờ khả năng kết hợp hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm nhập vai.

Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?
Mô hình “Nón Trải nghiệm” của Edgar Dale. Nguồn: Edgar Dale, Audio-Visual Methods in Teaching, 1946

Ứng dụng XR đặc biệt hữu ích trong giáo dục y khoa, kỹ thuật và lịch sử. Sinh viên y có thể sử dụng VR để thực hành phẫu thuật trên môi trường ảo, giảm rủi ro khi tiếp xúc với bệnh nhân thực. Nghiên cứu của UCLA cho thấy sinh viên học bằng mô phỏng VR thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nhanh hơn 20% và chính xác hơn 38% so với phương pháp truyền thống. Trong giáo dục lịch sử, AR giúp học sinh tương tác với di tích, tái hiện các sự kiện qua hình ảnh 3D.

Tại Hoa Kỳ, kết quả khảo sát của Hiệp hội XR (XRA) và Hiệp hội Quốc tế về Công nghệ trong Giáo dục (ISTE) với sự tham gia của hơn 1.400 giáo viên trung học từ 50 bang cho thấy: 82% người tham gia khảo sát đánh giá cao chất lượng nội dung học tập trên nền tảng XR, cho rằng các trải nghiệm học tập này được thiết kế chuyên nghiệp và cung cấp thông tin học thuật đáng tin cậy cho học sinh; 70% giáo viên được khảo sát đồng ý rằng XR không chỉ khơi dậy sự tò mò mà còn tăng cường sự tham gia của học sinh. Theo nghiên cứu của ABI Research tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhờ vào việc ứng dụng 5G và XR, các giáo viên nhận thấy rằng sự hứng thú, quan tâm đến bài học của học sinh tăng lên 12%, động lực học tập tăng 10%, cải thiện sự tự tin vào khả năng học tập của bản thân 16%, và sự hài lòng tổng thể với bài học/khóa học tăng 11%.

Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và AI trong giáo dục và đào tạo Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và AI trong giáo dục và đào tạo

Công nghệ XR cũng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo kỹ thuật. Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh (NUAA) đã sử dụng VR kết hợp 5G để mô phỏng lắp ráp máy bay, giúp sinh viên từ nhiều địa điểm tham gia từ xa với chất lượng hình ảnh 4K, tần số quét 90Hz, độ trễ dưới 38 mili giây. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mở rộng quy mô đào tạo.

Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?
Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?
Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?
Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?

Giao diện mô phỏng lắp ráp máy bay C919 bằng VR. Nguồn: GSMA

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, XR giúp nâng cao hiệu quả đào tạo. Công ty Virsabi (Đan Mạch) đã phát triển hệ thống ghi chú ảo, cho phép kỹ sư và kiểm tra viên hướng dẫn từ xa qua môi trường VR.

Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?
Khóa học an toàn bằng công nghệ nhập vai thực tế ảo cho Maersk Training. Nguồn: Virsabi

Công nghệ này cũng giúp nhân viên thực hành các tình huống nguy hiểm mà không cần đến thực địa. Maersk Training đã áp dụng VR để đào tạo an toàn trên tàu, tạo ra trải nghiệm sát với thực tế.

Khảo sát của Hiệp hội XR và ISTE tại Hoa Kỳ cho thấy 82% người tham gia khảo sát đánh giá cao chất lượng nội dung học tập trên nền tảng XR, 70% giáo viên đồng ý rằng công nghệ này giúp học sinh hứng thú và tham gia tích cực hơn.

Ở Trung Quốc, một trường tiểu học tại Thượng Hải đã kết hợp XR với 5G để tạo lớp học thực tế ảo, giúp tăng sự quan tâm và tự tin của học sinh. Trường Tiểu học Số 1 ở đường Ngu Viên, Quận Trường Ninh, thành phố Thượng Hải đã hợp tác với nhà mạng China Telecom, Nokia và công ty Baidu triển khai giải pháp giáo dục dựa trên thực tế ảo đám mây (Cloud VR) sử dụng kết nối mạng 5G. Giải pháp này tạo ra một môi trường lớp học VR, mang đến trải nghiệm học tập sống động cho học sinh.

Công nghệ 5G thay đổi giáo dục như thế nào?
Một tiết học của học sinh trường tiểu học số 1. Nguồn: GSMA

Để triển khai mạng 5G và đáp ứng yêu cầu truyền tải đồng thời của ít nhất 8 thiết bị VR trong một lớp học, một trạm thu phát sóng 5G nhỏ (small cell) được lắp đặt trong lớp học. Mỗi luồng VR trong dự án này yêu cầu tốc độ tải xuống trung bình là 60 Mbps và độ trễ 2 chiều là 10 ms để tránh hiện tượng giật và lag hình ảnh. Để giảm độ trễ, nội dung học tập và dữ liệu VR được xử lý và lưu trữ trên máy chủ đám mây được triển khai tại trung tâm dữ liệu biên (edge cloud data centre), cho phép giảm tải lượng lớn dữ liệu và quan trọng hơn là giảm độ trễ 2 chiều. Qua mô hình này, hứng thú và hiểu biết tổng thể của học sinh đã được nâng cao một cách đáng kể.

Mô hình giảng dạy tương tác từ xa, đa địa điểm trong thời gian thực

Mô hình giảng dạy tương tác từ xa, đa địa điểm đang trở thành xu hướng nhờ khả năng kết nối linh hoạt giữa giáo viên và học sinh trên toàn cầu. Một trong những ví dụ tiêu biểu là "lớp học không biên giới" (borderless classroom), cho phép học sinh từ nhiều quốc gia cùng tham gia dự án và thảo luận trực tuyến.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác với EON Reality Việt Nam: Quyết tâm thực hiện giáo dục số Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác với EON Reality Việt Nam: Quyết tâm thực hiện giáo dục số

Dự án Kakuma do giáo viên Koen Timmers (Bỉ) khởi xướng là điển hình của mô hình này, nhằm hỗ trợ giáo dục cho trẻ em tại trại tị nạn Kakuma (Kenya), nơi có khoảng 169.000 người tị nạn, 55% là trẻ em. Dự án kết nối lớp học từ 6 châu lục qua Skype, cung cấp chương trình giảng dạy toán, khoa học, tiếng Anh, đào tạo giáo viên, tổ chức lớp lập trình và chia sẻ tài liệu học tập. Ngoài giáo dục, mô hình này còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa, giúp học sinh trên thế giới hiểu hơn về cuộc sống của người tị nạn.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?
Lớp học miễn phí trong dự án Kakuma. Nguồn: Project Kakuma

Một mô hình khác là "Lớp học hai giáo viên", kết hợp giảng dạy trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, giáo viên chính giảng dạy từ giảng đường trung tâm, truyền trực tiếp bài giảng qua 5G đến nhiều lớp học khác nhau. Tại mỗi địa điểm, trợ giảng hỗ trợ quản lý lớp và giải đáp thắc mắc, giúp tăng cường tương tác và hiệu quả học tập.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?
Mô hình lớp học hai giáo viên trong giảng dạy tương tác từ xa, đa địa điểm trong thời gian thực dựa trên mạng 5G. Nguồn: Engineering

Tuy nhiên, mô hình giảng dạy từ xa gặp thách thức về kết nối. Khi số lượng người tham gia lớn, Wi-Fi hay 4G dễ bị quá tải, gây gián đoạn tương tác. Trong bối cảnh này, 5G trở thành giải pháp tối ưu nhờ tốc độ truyền tải cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Công nghệ này giúp truyền tải video, nội dung học tập mượt mà, đảm bảo trải nghiệm tương tác hai chiều. Ngoài ra, 5G còn giúp giảm chi phí hạ tầng giáo dục số tới 50%, mở ra cơ hội mở rộng các mô hình giảng dạy hiện đại.

Với những ưu điểm vượt trội, 5G đang dần trở thành nền tảng công nghệ quan trọng trong việc hiện thực hóa mô hình lớp học không biên giới, mở ra cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể vị trí địa lý.

Phân tích dữ liệu lớn trong giáo dục với AI

Trí tuệ nhân tạo đang dẫn đầu xu hướng chuyển đổi ngành giáo dục với khả năng xử lý, phân tích thông tin học tập một cách thông minh, đa chiều. Nhờ đó, AI cung cấp mô hình học tập phù hợp cho từng cá nhân. Theo Báo cáo thị trường toàn cầu về AI trong giáo dục năm 2025, thị trường ứng dụng AI trong giáo dục đạt 3,99 tỷ USD (2023) và dự kiến tăng lên 5,57 tỷ USD (2024), với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 39,6%.

VinGroup phát triển thành công Công nghệ AI tạo sinh VinGroup phát triển thành công Công nghệ AI tạo sinh

Một ứng dụng nổi bật là đánh giá hiệu quả dạy và học thông qua camera AI đặt trong lớp học. Các thiết bị này phát hiện hướng mặt, phân tích biểu cảm, tính toán tỷ lệ thời gian tập trung của học sinh. Từ đó, AI tự động đánh giá hiệu suất học tập của cả lớp và từng cá nhân, giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Ngoài ra, AI còn tự động hóa quy trình chấm điểm. Đại học Surrey (Vương quốc Anh) đã sử dụng KEATH.ai, công cụ hỗ trợ học thuật giúp tiết kiệm 80% thời gian chấm bài. Theo Aquarius AI (Canada), chấm điểm bằng AI giúp giảm 50% thời gian so với phương pháp truyền thống và 89% học sinh cải thiện được kết quả học tập.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?
Đánh giá hiệu quả giảng dạy và học tập trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên mạng 5G. Nguồn: Engineering

Tuy nhiên, việc triển khai AI trong giáo dục đòi hỏi kết nối mạng tốc độ cao và ổn định. Các ứng dụng như camera theo dõi lớp học, tự động chấm điểm cần truyền tải lượng dữ liệu lớn liên tục. Mạng 5G với tốc độ tối đa 20 Gigabits/giây, trung bình đạt 100+ Megabits/giây (theo số liệu của Qualcomm), đang là giải pháp tối ưu để đảm bảo dữ liệu được truyền đi mượt mà, không gián đoạn, ngay cả khi xử lý video độ phân giải cao.

Quản lý khuôn viên trường học thông minh

Bằng cách tận dụng công nghệ cảm biến thông minh và Internet vạn vật (IoT), các thiết bị như điểm danh bằng khuôn mặt, cửa kiểm soát ra vào điện tử, camera 360 độ, công tắc thông minh, thiết bị cảm biến khói thông minh, ổ cắm thông minh,... đã được triển khai để thu thập thông tin về môi trường và hoạt động của con người trong khuôn viên trường học. Nguồn dữ liệu khổng lồ này được truyền tải nhanh chóng và chính xác về trung tâm dữ liệu qua mạng 5G tốc độ cao.

Hệ thống camera giám sát cần được đảm bảo an ninh mạng Hệ thống camera giám sát cần được đảm bảo an ninh mạng

Tại đây, dữ liệu sẽ được phân tích tự động bằng các thuật toán thông minh để trích xuất thông tin hữu ích. Kết quả phân tích được áp dụng cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý tiêu thụ năng lượng, giám sát trạng thái, quản lý tài sản, điều khiển thiết bị, giám sát môi trường, giám sát an ninh, quản lý phương tiện,... nhằm hiện thực hóa vận hành thông minh của khuôn viên trường.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?
Một mô hình khuôn viên trường học thông minh. Nguồn: clovity.com

Ví dụ, tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh cơ sở Xương Bình (Trung Quốc), hệ thống giám sát an ninh thông minh đã được triển khai thành công, tận dụng công nghệ 5G và camera 360 độ. Cụ thể, các camera này liên tục ghi hình toàn cảnh khuôn viên và truyền trực tiếp dữ liệu hình ảnh về trung tâm giám sát thông qua mạng 5G tốc độ cao. Hệ thống sau đó sẽ tiến hành phân tích hình ảnh, so sánh khuôn mặt của những người xuất hiện trong camera với cơ sở dữ liệu của trường để xác định danh tính, từ đó phát hiện và cảnh báo về những người lạ đột nhập vào khuôn viên.

Tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), sau khi ký kết hợp tác với StarHub, các giải pháp 5G và IoT đã được áp dụng trong quản lý cơ sở thông minh bao gồm kiểm tra mặt tiền tòa nhà, quản lý vệ sinh và cảnh quan, quản lý chất thải, quản lý an ninh. Nhiều cảm biến đã được triển khai để kích hoạt cảnh báo khi cần chú ý. Ví dụ, người quản lý cơ sở sẽ được thông báo khi cảm biến vệ sinh thông minh phát hiện vòi hoặc hệ thống xả nước bị lỗi. Các cảm biến khác theo dõi mức amoniac và mức sử dụng bồn cầu để cảnh báo nếu bồn cầu cần được vệ sinh. Việc sử dụng các cảm biến được hỗ trợ bởi 5G này giúp giảm thiểu nhu cầu bảo trì định kỳ, hạn chế lãng phí và rút ngắn thời gian khắc phục sự cố.

Công nghệ 5G sẽ thay đổi giáo dục như thế nào?
Hệ thống WiFi dựa trên 5G trong khuôn viên đại học NUS được cung cấp bởi StarHub, hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời. Nguồn: NUSnews

Ngoài ra, NUS cũng đã lắp đặt mạng wifi ngoài trời dựa trên nền tảng mạng 5G đầu tiên tại Singapore, hoạt động bằng năng lượng mặt trời và kết nối 5G, được thiết kế sao cho tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, Cụ thể, mỗi thiết bị bao gồm bộ định tuyến 5G, sạc năng lượng mặt trời, pin, cổng kết nối IoT và tấm pin năng lượng mặt trời.

Giải pháp này giúp cung cấp kết nối nhanh và đáng tin cậy ở những khu vực trước đây không có quyền truy cập WiFi mà không cần dây dẫn, loại bỏ nhu cầu lắp đặt cáp quang hay dây điện ngầm, đem đến sự tinh gọn. Ngoài ra, việc sử dụng pin mặt trời di động trong trường không chỉ khai thác năng lượng sạch để cung cấp điện mà còn khắc phục được những thách thức trong việc đào và lắp đặt cáp điện, giúp tiết kiệm 50% chi phí triển khai.

công nghệ 5G Cẩm nang ứng dụng công nghệ số trên mạng 5G AI chuyển đổi số giáo dục giáo dục 4.0 Công nghệ 5G trong giáo dục Trường học số

Bài liên quan

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Meta tạm dừng tuyển dụng nhân tài AI sau thời gian chi tiêu khổng lồ

Meta tạm dừng tuyển dụng nhân tài AI sau thời gian chi tiêu khổng lồ

Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2025 chính thức khai mạc

Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2025 chính thức khai mạc

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng phát động Phong trào thi

Thủ tướng phát động Phong trào thi 'Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số'

Không gian số
Sáng 24/4, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chính thức phát động Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số".
VNeID: Đột phá thủ tục bay không chạm với công nghệ sinh trắc học

VNeID: Đột phá thủ tục bay không chạm với công nghệ sinh trắc học

Không gian số
Tính năng “Dịch vụ hàng không” trên ứng dụng VNeID cho phép hành khách thực hiện toàn bộ thủ tục bay chỉ bằng nhận diện khuôn mặt, mở ra kỷ nguyên hàng không thông minh tại Việt Nam.
Băng tần E - Mắt xích quan trọng trong phát triển mạng 5G tại Việt Nam

Băng tần E - Mắt xích quan trọng trong phát triển mạng 5G tại Việt Nam

Không gian số
Băng tần E-band đóng vai trò then chốt đáp ứng nhu cầu kết nối các tuyến truyền dẫn đường trục, truyền tải dữ liệu từ trạm phát về mạng lõi cho mạng 5G đang phát triển mạnh mẽ.
Bộ KH&CN yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng dịch vụ bưu chính

Bộ KH&CN yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn dữ liệu người dùng dịch vụ bưu chính

Không gian số
Trước tình trạng lừa đảo giả mạo nhân viên bưu chính gia tăng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính triển khai nhiều biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ.
Vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế đầy thách thức

Vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế đầy thách thức

Không gian số
Đảng đã xác định hội nhập quốc tế là chiến lược quan trọng. Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ, tận dụng cơ hội và vượt qua thử thách. Nghị quyết 59 là động lực đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
26°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
35°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
35°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16527 16795 17367
CAD 18497 18774 19387
CHF 32014 32396 33042
CNY 0 3470 3830
EUR 29915 30187 31214
GBP 34619 35012 35944
HKD 0 3256 3458
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15053 15635
SGD 19911 20193 20715
THB 726 790 844
USD (1,2) 26097 0 0
USD (5,10,20) 26139 0 0
USD (50,100) 26167 26202 26536
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26185 26185 26535
AUD 16710 16810 17375
CAD 18678 18778 19332
CHF 32264 32294 33180
CNY 0 3645.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30204 30304 31079
GBP 34928 34978 36091
HKD 0 3365 0
JPY 174.72 175.72 182.24
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20073 20203 20933
THB 0 756.1 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 128,000
AVPL/SJC HCM 126,000 128,000
AVPL/SJC ĐN 126,000 128,000
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 11,280
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 11,270
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 122,600
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 12,200
Trang sức 99.9 11,740 12,190
NL 99.99 11,010
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 12,260
Miếng SJC Thái Bình 12,600 12,800
Miếng SJC Nghệ An 12,600 12,800
Miếng SJC Hà Nội 12,600 12,800
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 12,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 12,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 1,224
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 1,225
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 1,214
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 120,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 91,209
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 8,271
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 74,211
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 70,933
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 50,779
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cập nhật: 28/08/2025 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Concert

Concert 'Việt Nam Trong Tôi' quyên góp 4,2 tỷ đồng cho miền Trung

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung Galaxy Buds Core, cho người dùng phổ thông

Samsung Galaxy Buds Core, cho người dùng phổ thông

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity 'tiến vào' thị trường Nhật Bản

ManageEngine ra mắt MSP Central

ManageEngine ra mắt MSP Central

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm 'tê liệt' xe máy tại Kim Mã

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Chương trình CAREME -

Chương trình CAREME - 'Yêu lấy mình': Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 2025

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam

Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam