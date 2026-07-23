Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

Galaxy Z Mới có 3 thành viên là Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8.

Đầu tiên chúng ta hãy cùng tản mạn đôi chút về sự thay đổi thứ tự trong ‘gia đình’ Galaxy Z Series năm nay

Bảy thế hệ Galaxy Z Series trước đó, Samsung đều ra mắt hai phiên bản, đó là Galaxy Z Fold, đại diện cho dòng sản phẩm cao cấp, hướng đến người dùng cần một chiếc smartphone đủ mạnh mẽ, đủ sang trọng, đủ giải quyết được nhiều vấn đề mà một chiếc smartphone bình thường khó có thể làm được. Và Z Flip sẽ đại diện cho phong cách, cho sự cá nhân hóa, những người cần một chiếc điện thoại nhiều cảm xúc hơn.

Tuy nhiên ở thế hệ thứ 8 này, gia đình Galaxy Z Series đã có sự thay đổi đáng kể, với ba thành viên là Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Nhìn bề ngoài chúng ta sẽ nghĩ rằng đây đơn giản là sự gia tăng về số lượng, hay ‘lấp đầy khoảng trống’ thị trường, nhưng dường như bài toán chiến lược mà Samsung đặt ra với Galaxy Z Series không chỉ đơn giản như thế.

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Fold8

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, sự thay đổi này đến từ nhu cầu tái cấu trúc danh mục sản phẩm. Và sau 7 thế hệ trước đó thì đây là thời điểm phù hợp nhất để Samsung chứng minh rằng họ đã đủ trưởng thành để mang đến nhiều giá trị hơn cho người dùng. Lúc này Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là sản phẩm cao cấp nhất, tương tự như dòng Galaxy S Ultra, hay nói xa hơn là ngang hàng với dòng Ultra của iPhone. Galaxy Z Fold8 sẽ đại diện cho thế hệ điện thoại màn hình gập mới, mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho công việc thường ngày, viết lách, sáng tạo nội dung, lướt mạng xã hội, giải trí với phim ảnh nhờ kích thước màn hình mới, đặc biệt phù hợp với công việc này. Vị thế của Galaxy Z Flip8 không thay đổi, vẫn là em út trong nhà, vẫn là mẫu điện thoại hướng đến sự tối giản, phong cách nhưng không kém phần cá tính.

Tuy nhiên, khi nhìn nhận vấn đề theo cách này thì không ít người lại đặt ra câu hỏi “Vậy người dùng sẽ chọn Galaxy S Ultra hay Galaxy Z Ultra?” Mình rất thích câu trả lời của một chuyên gia rằng “Thực tế Samsung không bán Galaxy S Ultra hay Galaxy Z Ultra, họ đang bán Galaxy”. Qua câu trả lời này chúng ta có thể thấy rằng Samsung đang mang đến cho người dùng nhiều hơn một lựa chọn cao cấp nhất. Tức là họ sẽ hướng người dùng đến việc có quyền lựa chọn smartphone màn hình gập hay smartphone màn hình thẳng thông thường, thay vì lựa chọn Samsung hay một chiếc điện thoại màn hình gập khác của vivo, OPPO hay Honor…

Galaxy Z Flip8

Và câu hỏi cuối cùng cho sự gia tăng thành viên này của gia đình Galaxy Z Series năm nay đó chính là em út Galaxy Z Flip8. Điều gì khiến người dùng bỏ tiền ra mua sản phẩm này khi mà Samsung dường như đang mải mê với Z Fold8 Ultra và Z Fold8 mà bỏ quên Z Flip8?

Chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải mới mang tên Galaxy Z Flip8

Mình nghĩ rằng nhiều người sẽ giống mình, chọn Z Flip không phải vì cần một chiếc điện thoại màn hình gập, mình cần một chiếc điện thoại nhỏ xinh, vừa vặn nhưng vẫn đầy cá tính và phong cách khi cầm trên tay, màn hình đủ lớn khi cần xử lý các tác vụ thường ngày và đủ thông minh để mang đến các trải nghiệm tiện ích một cách tốt nhất. Với Galaxy Z Flip8, Samsung không tập trung vào thiết kế mới lạ, sức mạnh cấu hình mà ngược lại chỉ tập trung vào cải tiến những chi tiết nhỏ để mang đến trải nghiệm tốt hơn.

Galaxy Z Flip8 với thiết kế FlexWindow mới

Cụ thể, ở Z Flip8, Samsung tập trung vào cải tiến các tính năng AI, mang sức mạnh Galaxy AI đến gần hơn với các hoạt động hằng ngày thông qua thiết kế mới của FlexWindow.

Với trọng lượng chỉ 180 gram và độ mỏng chỉ 6,1 mm, Galaxy Z Flip8 trở thành mẫu Z Flip mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Qua đó mà người dùng có thể tiếp cận thông tin, thực hiện các tác vụ và sáng tạo nội dung một cách thuận tiện hơn ngay cả khi dùng một tay.

Theo Samsung thì cách họ tập trung vào cải tiến màn hình FlexWindow giúp nó trở nên thông minh và trực quan hơn chính là để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng Z Flip. Cụ thể, trên màn hình FlexWindow này Samsung đã mang đến một giao diện cực kỳ thuận tiện cho cuộc sống hằng ngày, từ việc đưa thông tin, tác vụ thường dùng, cũng như khả năng cá nhân hóa để hỗ trợ một cách thông minh nhất, đúng vào những thời điểm họ cần nhất.

Màn hình FlexWindow thế hệ mới trên Galaxy Z Flip8 (ảnh Samsung.com)

Ví dụ bạn thường xem tin tức thời tiết vào mỗi buổi sáng hay nghe những bản nhạc nhẹ nhàng để đón chào một ngày mới đẹp xinh. Màn hình FlexWindow thế hệ mới sẽ đưa các ứng dụng này ra màn hình ngoài, giúp bạn có thể truy cập thông tin, sử dụng các tính năng AI hay thực hiện các tác vụ nhanh nhất mà không cần phải mở máy hay thực hiện quá nhiều thao tác.

Bên cạnh đó, tính năng Now Brief trên màn hình FlexWindow cũng sẽ mang đến những thông tin hữu ích và gợi ý hành động phù hợp theo thời điểm, giúp bạn có thể chuyển từ việc truy cập nhanh thông tin sang thực hiện tác vụ ngay khi cần thiết.

Với Galaxy Z Flip8, việc tự động hóa với Gemini Intelligence cũng trở nên dễ dàng hơn thông qua FlexWindow13. Tính năng này cho phép bạn thực hiện các tác vụ được kết nối chỉ bằng cách kích hoạt phím cạnh hoặc đưa ra yêu cầu bằng giọng nói một cách tự nhiên.

Với FlexCam, Z Flip8 mang đến trải nghiệm selfie rảnh tay đậm chất riêng (ảnh Samsung.com)

Đặc biệt với FlexCam, Z Flip8 mang đến trải nghiệm selfie rảnh tay đậm chất riêng, dễ dàng biến những khoảnh khắc hằng ngày thành nội dung giàu tính biểu đạt hơn thông qua những gợi ý các góc chụp linh hoạt, khả năng xem trước theo thời gian thực và dễ dàng đưa ra những bức ảnh sáng tạo độc đáo chỉ có trên Z Flip. Từ chụp ảnh rảnh tay, xem trước trực tiếp, đến khả năng quay video bằng camera selfie với bằng màn hình ngoài, chụp selfie gương… Có thể nói tất cả những điều thú vị này sẽ mang đến cho người dùng Galaxy Z Flip8 dễ dàng sáng tạo nội dung, kiểm tra khung hình và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp mắt mà không cần thiết lập thêm thiết bị hỗ trợ.

Với camera 50 MP, kết hợp cùng tính năng ProVisual Engine, người dùng Z Flip8 sẽ có được trải nghiệm selfie tiên tiến, dễ dàng tạo nên những bức chân dung hay ghi dấu khoảnh khắc hằng ngày với tông màu da tự nhiên, hiệu ứng bokeh sống động và độ chi tiết nổi bật.

Tính năng Camcorder Grip với Zoom Rocker cũng sẽ mang đến khả năng cầm nắm thoải mái và ổn định hơn khi quay video trong lúc di chuyển

Một cải tiến nhỏ nhưng rất đáng chú ý khác trên Z Flip8 đó chính là chế độ Flex Mode giúp việc chụp ảnh rảnh tay trở nên dễ dàng từ nhiều góc độ khác nhau. Bên cạnh đó thì tính năng Camcorder Grip với Zoom Rocker cũng sẽ mang đến khả năng cầm nắm thoải mái và ổn định hơn khi quay video trong lúc di chuyển.

Đặc biệt, tính năng chống rung Super Steady cũng được bổ sung tùy chọn khóa đường chân trời (Horizontal Lock), giúp giữ cho video luôn mượt mà và khung hình ổn định, bao gồm cả các video selfie được quay thông qua màn hình ngoài.

FlipShot có lẽ là tính năng mà tất cả chị em đều yêu thích trên Z Flip8

FlipShot có lẽ là tính năng mà tất cả chị em đều yêu thích trên Z Flip8. Nó cho phép người dùng cá nhân hóa FlexWindow và chụp những bức ảnh selfie qua gương giàu tính biểu đạt hơn. Trong khi Cover Screen Mirror lại mang đến chế độ xem giống như gương thật, giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra diện mạo trước khi chụp ảnh hoặc đi ra ngoài mà không cần mang theo gương.

Có thể nói, nếu chọn mua một chiếc điện thoại chỉ dựa vào các thông số kỹ thuật thì mình cũng như nhiều người dùng khác sẽ không chọn Galaxy Z Flip8. Nhưng nếu bạn cần một chiếc điện thoại mang đến nhiều giá trị, mong muốn cầm nó trên tay nhiều hơn, sử dụng nhiều hơn, thích cái cách mở nó ra và đóng nó lại khi kết thúc cuộc gọi, dễ dàng bỏ vào túi áo, túi quần, túi xách mà không cần quan tâm đến chuyện nó có vừa vặn hay không, thì Galaxy Z Flip8 thật sự là một ứng cử viên sáng giá.

Galaxy Z Flip8 với nhiều sắc màu thời thượng

Xin mượn lời một người bạn đang sử dụng Galaxy Z Flip7 để kết thúc cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. “Mình nghĩ người dùng chọn mua Galaxy Z Flip cũng như người dùng chọn mua một chiếc Mini Cooper, họ không chọn một chiếc xe, họ mua vì họ thích nó.”

Còn bạn nghĩ sao về Galaxy Z Flip8 cũng như các phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Fold8? Hãy để lại bình luận và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi thêm về vấn đề này trong các bài viết tiếp theo nhé.