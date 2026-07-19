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ABBank và ABS ký thỏa thuận tư vấn toàn diện, hướng tới niêm yết HOSE

Võ Vinh

Võ Vinh

14:00 | 19/07/2026
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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác tư vấn toàn diện dịch vụ niêm yết và tăng vốn cho Ngân hàng TMCP An Bình.
ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.100 tỷ đồng ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ ABBank hoàn thành hơn 67% kế hoạch lợi nhuận năm

Lễ ký kết đặt dấu mốc hợp tác chiến lược giữa ABBank và ABS nhằm hợp lực hiện thực hóa các mục tiêu tăng vốn điều lệ, phát triển hoạt động quan hệ nhà đầu tư và thực hiện mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của ABBank.

Theo nội dung thỏa thuận, ABS sẽ đóng vai trò đối tác tư vấn toàn diện, đồng hành ABBank trong các cấu phần trọng yếu, gồm: tư vấn tăng vốn, tư vấn niêm yết trên HOSE, tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp và kết nối thị trường vốn.

ABBank và ABS ký thỏa thuận tư vấn toàn diện, hướng tới niêm yết HOSE
Đại diện ABBank và ABS ký thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác, ABS sẽ đồng thời tổ chức các chương trình kết nối nhà đầu tư như hội thảo, gặp gỡ, các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn phù hợp với định hướng phát triển của ABBank.

Về phía ABBank, hợp tác với ABS là một trong những chiến lược quan trọng trong giai đoạn tăng tốc, khẳng định vị thế mới cùng tầm nhìn trở thành Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam. Thông qua hợp tác toàn diện, ABBank sẽ phát triển hoạt động quan hệ nhà đầu tư và niêm yết; góp phần nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính trong nước, quốc tế. Đây là những trụ cột và nền tảng quan trọng giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn chất lượng và củng cố uy tín thương hiệu ABBank trên thị trường, tạo tiền đề cho các mục tiêu phát triển dài hạn trên thị trường vốn.

Với ABS, thỏa thuận hợp tác là dấu mốc khẳng định năng lực tư vấn doanh nghiệp và thị trường vốn của công ty trong các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quan hệ nhà đầu tư, kết nối nhà đầu tư và tư vấn niêm yết. Việc đồng hành cùng ABBank trong một dự án có quy mô và ý nghĩa chiến lược tiếp tục góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của ABS trên thị trường tài chính - chứng khoán.

Với thông điệp “Hợp lực vươn tầm – Kiến tạo tương lai”, lễ ký kết không chỉ là cột mốc trong quan hệ hợp tác giữa ABBank và ABS, mà còn thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc cộng hưởng nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, chuẩn hóa quản trị và cùng chinh phục những cột mốc phát triển mới.

Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền khẳng định tại Lễ ký kết: Quan hệ hợp tác đối tác tư vấn giữa hai bên là sự đồng hành kiến tạo vị thế mới, gia tăng giá trị cho ABBank, Cổ đông ABBank cũng như cho ABS, Cổ đông ABS. “Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng phải thể hiện vai trò đầu tàu cho sự tăng trưởng” – Chủ tịch ABBank chia sẻ thêm.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh ABBank đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực về hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính, tạo đà bứt phá trong giai đoạn tới. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. Ngân hàng cũng đã triển khai phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15%, qua đó đưa vốn điều lệ lên trên 16.000 tỷ đồng ngay đầu quý III/2026, hướng tới mục tiêu tăng vốn lên trên 20.000 tỷ đồng.

Song song, ABS cũng vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 dự kiến tăng 300% so với cùng kỳ. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ABBank và ABS cùng bước vào giai đoạn hợp tác mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng tầm vị thế trên thị trường vốn Việt Nam.

ABBank Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

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Khánh Hòa

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Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 146,500
Hà Nội - PNJ 142,500 146,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 146,500
Miền Tây - PNJ 142,500 146,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 146,500
Cập nhật: 19/07/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,340 14,690
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,880 14,580
Trang sức 99.99 13,890 14,590
Cập nhật: 19/07/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,466
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cập nhật: 19/07/2026 14:45
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Cập nhật: 19/07/2026 14:45
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Cập nhật: 19/07/2026 14:45

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Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Trận chung kết World Cup 2026 ngày 20/7: Tây Ban Nha đại chiến Argentina

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Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026

Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển AI phải dựa trên hệ sinh thái liên kết và 5 trụ cột chiến lược

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Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

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Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

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Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển AI phải dựa trên hệ sinh thái liên kết và 5 trụ cột chiến lược

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Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

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Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

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Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

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Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

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Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế giai đoạn 2026-2030

Giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế giai đoạn 2026-2030

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Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

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Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

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Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

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Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

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Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

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Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

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