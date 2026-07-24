Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Một quyết định giữa thời khắc đau đớn nhất

Sau biến cố nghiêm trọng, ông L.V.H. được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực với hy vọng giành lại sự sống.

Suốt nhiều giờ, các ê-kíp liên tục chạy đua với thời gian. Nhưng tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực chuyên môn không thể thay đổi diễn biến của bệnh. Người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Con trai bệnh nhân vào nói lời tạm biệt cha trước khi ekip thực hiện lấy mô, tạng.

Khi bác sĩ thông báo kết quả, căn phòng như lặng đi. Không ai cất nổi một lời. Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất đối với gia đình. Đối với những người thầy thuốc, đó cũng là lúc họ phải đối diện với một sự thật rằng: họ không còn có thể giữ người bệnh ở lại.

Nhưng vẫn còn một điều có thể làm. Đó là giúp sự sống của người bệnh được tiếp tục trong những cơ thể khác.

Một cuộc trò chuyện thay đổi ba số phận

Sau khi gia đình dần bình tĩnh, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã nhẹ nhàng chia sẻ về ý nghĩa của hiến mô, tạng sau chết não, về những người bệnh đang từng ngày chờ đợi phép màu và về cơ hội để sự sống được tiếp nối.

Không phải để thuyết phục. Càng không phải tạo áp lực. Mà để gia đình có đầy đủ thông tin, từ đó tự đưa ra quyết định bằng chính tình yêu dành cho người thân.

Là người đại diện ký đơn hiến tạng, anh Khánh - con trai ông L.V.H. cho biết cả gia đình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đặt bút ký. Nhưng cuối cùng, mọi người đều thống nhất lựa chọn điều mà họ tin rằng người cha cũng sẽ mong muốn.

Từ quyết định hiến mô, tạng của gia đình ông L.V.H. tại Bệnh viện Thanh Nhàn, một người bệnh suy gan giai đoạn cuối được ghép gan và hai người khác có cơ hội tìm lại ánh sáng.

"Tôi là người thường xuyên đi chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi luôn tin rằng cho đi là một việc làm có ý nghĩa. Khi biết bố không còn cơ hội hồi phục, tôi nghĩ nếu bố có thể giúp được người khác thì đó là điều tốt đẹp nhất mà bố có thể để lại cho cuộc đời."

Ngừng lại vài giây để kìm nén cảm xúc, anh nói tiếp: "Con người rồi ai cũng sẽ phải ra đi. Nhưng nếu mình biết cho đi thì một phần của mình sẽ còn mãi. Tôi tin bố sẽ thanh thản hơn khi biết rằng từ sự ra đi của mình đã có thêm những người khác được sống." Quyết định ấy không làm nỗi đau vơi đi.Nhưng khiến nỗi đau ấy trở nên có ý nghĩa.

Một lá gan, hai giác mạc và ba cuộc đời được viết tiếp

Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn lập tức kích hoạt quy trình điều phối hiến tạng. Hàng chục bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương để hồi sức bảo tồn tạng, đánh giá chức năng các tạng hiến và chuẩn bị cho ca lấy tạng. Đồng thời, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương nhằm bảo đảm từng khâu được thực hiện chính xác, an toàn và trong thời gian ngắn nhất.

Mỗi phút đều vô cùng quý giá. Bởi ở đầu kia của cuộc hành trình, có những người bệnh đang từng giờ chờ đợi cơ hội được sống. Sau quá trình đánh giá, lá gan của ông L.V.H. được ghép cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong khi hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho hai người bệnh khác.

Ở nơi một gia đình đang lặng lẽ nói lời tạm biệt. Ba gia đình khác đã đón nhận hy vọng. Một sự sống được nối dài. Hai đôi mắt có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Đó chính là điều kỳ diệu mà hiến mô, tạng mang lại.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não đều là một hành trình đặc biệt, nơi y học gặp gỡ lòng nhân ái.

"Người thầy thuốc luôn làm tất cả để cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi sự sống không còn có thể níu giữ, điều chúng tôi có thể làm là đồng hành cùng gia đình để một phần sự sống ấy được tiếp tục trong cơ thể những người khác. Mỗi quyết định hiến mô, tạng sau chết não là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng."

Ông cho biết, Bệnh viện Thanh Nhàn đang từng bước hoàn thiện quy trình phát hiện, hồi sức bảo tồn người hiến chết não, tư vấn và phối hợp điều phối theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được hồi sinh từ những nghĩa cử cao đẹp.

Sau lễ lấy mô, tạng, anh Khánh lặng lẽ đứng trước phòng mổ. Anh không biết lá gan của cha mình sẽ được ghép cho ai. Không biết hai người được ghép giác mạc đang sống ở nơi nào. Có lẽ suốt cuộc đời này, họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Điều anh mong mỏi chỉ là: "Gia đình tôi chỉ mong những người được nhận tạng của bố sẽ sống khỏe mạnh, sống tử tế, sống có ích và trân trọng món quà mà bố tôi đã để lại. Khi biết họ được sống, chúng tôi cũng cảm thấy bố mình vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này."

Sự ra đi của ông L.V.H. đã khép lại một cuộc đời nhưng mở ra cơ hội sống cho ba người khác. Câu chuyện không chỉ là minh chứng cho ý nghĩa của hiến mô, hiến tạng sau chết não mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và giá trị của việc cho đi để sự sống được tiếp nối.