Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 mới đây đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (1/4/1951 - 1/4/2026). Dự và phát biểu chỉ đạo có Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng cho sự kiện. Tham dự buổi lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện đã điểm lại chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển. Từ cơ sở điều trị còn nhiều thiếu thốn trong thời kỳ kháng chiến, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vươn lên trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối của toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và là một trong những trung tâm y học chuyên sâu hàng đầu cả nước. Bệnh viện đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời phục vụ bộ đội và nhân dân. Những năm gần đây, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng kỹ thuật cao, phát triển lĩnh vực ghép mô, ghép tạng, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi sự kết hợp giữa trình độ khoa học, trách nhiệm và lòng nhân ái. Ông nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, coi đây là chuẩn mực đạo đức cao nhất của người thầy thuốc. Tổng Bí thư ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hỗ trợ y tế cho các nước bạn như Lào, Campuchia, đồng thời đánh giá cao việc làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng.

Tổng Bí thư yêu cầu Bệnh viện tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cải cách hành chính và tăng cường hợp tác quốc tế, hướng tới các chuẩn mực y học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Bệnh viện và gắn lên Quân kỳ Quyết thắng, đồng thời tặng bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tập thể cán bộ, thầy thuốc của đơn vị.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hình thành truyền thống “Đơn vị 3 lần Anh hùng”. Trong bối cảnh mới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bệnh viện được kỳ vọng tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, giữ vững vai trò là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.