Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Sự kiện thu hút đông đảo đại diện các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tham dự. Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Tường, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế đã trở thành yêu cầu tất yếu. Theo giáo sư, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ sở y tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Tường, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Ông Phan Văn Tường cũng đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đồng thời gắn việc chuyển đổi số với nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy người bệnh làm trung tâm.

Thời gian qua, ngành y tế Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số như áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Các giải pháp này góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả chuyên môn.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin và một số cơ chế, chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Tại hội thảo, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đã hướng dẫn lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối liên thông giữa các hệ thống y tế. Đây được xác định là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở y tế trong thời gian tới.

Đại diện Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia hướng dẫn lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án

Các đại biểu cũng kiến nghị cơ quan quản lý tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời đề xuất các doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu tham dự được giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý phòng khám MedClinic do Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế APIS phát triển. Hệ thống hướng tới hỗ trợ các phòng khám đa khoa và chuyên khoa trong việc tối ưu quy trình vận hành, chuẩn hóa dữ liệu và đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông.

Hội thảo được đánh giá là dịp để các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cập nhật xu hướng, tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, qua đó từng bước nâng cao chất lượng quản lý và khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả.