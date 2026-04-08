Samsung chia sẻ tầm nhìn ứng dụng AI giúp người dùng sống khỏe hơn mỗi ngày

Chủ động ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khoẻ

Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức, với sự tham gia của Tiến sĩ Mai Thị Nữ (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế); Biên tập viên Thích Ý Nhi (Giám đốc sản xuất khối chương trình đa truyền thông HTV CafeTek); Nhà báo Bùi Thanh Vân (Thư ký Tòa soạn Báo VnExpress); và Ông Nguyễn Trương Hoàng Nhật (Giám đốc Ngành hàng Di động Cao cấp & Thiết bị đeo tại Công ty Điện tử Samsung Việt Nam).

Trong buổi tọa đàm, các khách mời đã mang đến góc nhìn đa chiều về định hướng nâng cao nhận thức và phổ cập kỹ năng chuyển đổi số trong toàn dân của Bộ Y tế, cũng như những rào cản trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khoẻ hiện nay của người dân.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của hệ sinh thái thiết bị kết nối rộng lớn tích hợp AI, Samsung đang xây dựng trải nghiệm liền mạch và cá nhân hoá, giúp người dùng tại Việt Nam dễ dàng và chủ động ứng dụng công nghệ hơn trong hành trình chăm sóc sức khoẻ và không gian sống của mỗi gia đình.

Đây là một trong những chương trình đặc biệt được xây dựng nhân “Ngày sức khoẻ toàn dân” 7/4 theo chủ trương của Bộ Chính trị. Theo đó, năm 2026 sẽ là năm đầu tiên triển khai với chủ đề: "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Đây không chỉ là một hoạt động phát động mang tính phong trào, mà là một định hướng chiến lược lớn, chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh là chính" sang "phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài"; đặt sức khỏe nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h ngày 7/4/2026 nhân Ngày sức khỏe thế giới

Tại đây, Tiến sĩ Mai Thị Nữ nhấn mạnh: “Không thể phủ nhận được rằng về mặt thực tế, AI đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, để các bác sĩ có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho người bệnh nhiều hơn”. Theo như chia sẻ của Tiến sĩ Mai Thị Nữ, Việt Nam cũng đã ban hành rất nhiều chính sách để khuyến khích và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, rào cản tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện nay nằm ở việc có quá nhiều dữ liệu nên người dân cần có sự chắt lọc để khai thác được dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác.

Ông Nguyễn Trương Hoàng Nhật, đại diện Công ty Điện tử Samsung Việt Nam

Nắm bắt được nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên AI, Samsung phát triển các giải pháp công nghệ với ba định hướng chính: liền mạch, dễ sử dụng, và cá nhân hoá. Ông Nguyễn Trương Hoàng Nhật, đại diện Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết: “Đối với một nhà sản xuất công nghệ, chúng tôi luôn mong muốn sẽ mang lại những giải pháp giúp cho người dùng hiểu được tình trạng sức khỏe của mình và hành động để cải thiện sức khoẻ nhiều hơn. Chúng tôi tích hợp AI trên nhiều thiết bị công nghệ khác nhau. Các thiết bị này sẽ phân tích dữ liệu được ghi lại và đưa ra đề xuất hành động để người dùng có những thay đổi tích cực trong thói quen sống”.

Là người sát cánh cùng các xu hướng công nghệ và y tế, nhà báo Bùi Thanh Vân nhận định rằng đồng hồ thông minh đang thay đổi cách chúng ta chăm sóc sức khỏe. Nhờ khả năng theo dõi chỉ số và đưa ra gợi ý dựa trên thói quen sử dụng, thiết bị này giúp người dùng dễ dàng thiết lập mục tiêu và vượt qua giới hạn bản thân. Đặc biệt, khi các thiết bị công nghệ được kết nối vào hệ sinh thái gia đình, như điều hòa, máy lọc không khí... trên một nền tảng quản lý chung, chúng sẽ tạo nên một không gian sống thông minh và nâng tầm chất lượng sống cho mỗi cá nhân.

Hệ sinh thái thiết bị tích hợp AI của Samsung

Với nền tảng công nghệ vững chắc, Samsung đang từng bước mở rộng vai trò của AI trong hành trình chăm sóc sức khoẻ và nâng tầm không gian sống của người dùng. Theo Nghiên cứu Sức khỏe Hệ sinh thái Đông Nam Á và Châu Đại Dương, người trưởng thành tại khu vực nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng đặt sức khỏe là ưu tiên quan trọng nhất chỉ sau tài chính và gia đình. Tuy nhiên, trung bình người trưởng thành tại Việt Nam chỉ dành khoảng 6 giờ 59 phút cho giấc ngủ mỗi đêm, thấp hơn mức 7–9 giờ theo khuyến nghị. Mức độ căng thẳng của người tham gia khảo sát tại Việt Nam cũng đạt mức 30-41%, cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương từ 20-29%.

Các khách mời tham gia chương trình

“Chúng tôi nhận thấy được khoảng cách giữa nhận thức và hành động cũng như kết quả của người Việt trong việc chăm sóc sức khoẻ”. Ông Nguyễn Trương Hoàng Nhật cho biết. Chính vì thế thông qua việc kết nối, phân tích dữ liệu từ hoạt động sống hàng ngày trên nhiều thiết bị và từ đó, đưa ra những khuyến nghị cụ thể, dễ hiểu và mang tính cá nhân hóa cho mỗi người dùng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc xoá bỏ khoảng cách giữa nhận thức và hành động.

Được biết, hệ sinh thái thiết bị tích hợp AI của Samsung có thể mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ và nâng tầm không gian sống liền mạch và dễ dàng, từ luyện tập thể chất, nâng cao dinh dưỡng, tối ưu môi trường sống, đến chăm sóc các thành viên trong gia đình. Người dùng có thể sử dụng các thiết bị đeo Galaxy để theo dõi các chỉ số sức khoẻ và nhận được gợi ý hành động trên ứng dụng Samsung Health khi kết nối với điện thoại Galaxy, khiến việc chăm sóc sức khỏe trở nên toàn diện và tự nhiên hơn mỗi ngày.

Người dùng cũng có thể tối ưu trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng không gian sống khi kết nối thiết bị di động với các thiết bị khác trong gia đình thông qua ứng dụng SmartThings. Khi kết nối với ứng dụng SmartThings, người dùng có thể “kích hoạt” trải nghiệm hệ sinh thái AI Living trọn vẹn. Để từ đó dễ dàng điều khiển thiết bị từ xa, theo dõi tiến trình hoạt động máy giặt, quản lý thực phẩm và tìm công thức nấu ăn từ những nguyên liệu sẵn có trên tủ lạnh, hay điều khiển robot hút bụi dọn dẹp dù đang ở bất cứ đâu.

Với Samsung Health và SmartThings, mỗi thiết bị không còn hoạt động riêng lẻ mà trở thành một phần của hệ sinh thái kết nối liền mạch, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và nâng tầm không gian sống cho mỗi cá nhân và các thành viên trong gia đình.