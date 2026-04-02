Thế hệ AI TV hoàn toàn mới của Samsung đã chính thức bán ra tại Việt Nam

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “bạn đồng hành giải trí” trong kỷ nguyên AI, Samsung chính thức ra mắt loạt AI TV 2026 tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, dải sản phẩm AI TV năm nay được tích hợp Vision AI Companion trên toàn bộ danh mục, từ Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED đến Crystal UHD.

Đây cũng là lần đầu tiên, dòng TV Micro RGB được giới thiệu tại Việt Nam. Đây là màn hình Micro RGB đầu tiên trên thế giới do Samsung phát triển, sở hữu công nghệ đèn LED RGB siêu nhỏ, thiết lập chuẩn mực mới về độ chính xác màu sắc, độ tương phản và khả năng hiển thị sống động cho dòng TV siêu cao cấp.

Đồng thời sự kiện cũng đánh dấu chiến lược sản phẩm của Samsung khi mở rộng dải sản phẩm Mini LED, cũng như ghi nhận bước chuyển quan trọng trong chiến lược đưa AI vào trong dòng Crystal UHD.

Đặc biệt hơn cả Vision AI Companion (VAC) được tích hợp trên toàn bộ danh mục TV 2026 như Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và Crystal UHD, mở rộng khả năng tiếp cận AI TV đến đông đảo người dùng, biến mọi chiếc TV từ một thiết bị hiển thị thụ động thành trợ lý AI đồng hành trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoài ra, nền tảng VAC mang đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, hiểu ngữ cảnh nội dung và hỗ trợ các tính năng thông minh hay tối ưu trải nghiệm theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, Samsung cũng giới thiệu các nâng cấp đáng chú ý như chế độ Bóng đá AI Pro, giúp tối ưu hình ảnh và âm thanh cho từng khoảnh khắc trận đấu. Hay việc tích hợp AI lên toàn bộ dải sản phẩm cho thấy cam kết của Samsung trong việc nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia thông, đưa TV trở thành trung tâm điều khiển thông minh trong mỗi gia đình.

Chia sẻ nhân dịp này, bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe Nhìn, Samsung Việt Nam, cho biết: “Trong nhiều năm qua, Samsung đã tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo trở thành tiêu chuẩn mới của ngành công nghiệp hiển thị. Với thế hệ AI TV 2026, chúng tôi mở rộng vai trò của TV vượt ra ngoài trải nghiệm giải trí, cho phép kết nối sâu hơn với hệ sinh thái nhà thông minh và mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người dùng. Đồng thời, Samsung vẫn duy trì những giá trị cốt lõi đã làm nên vị thế thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 20 năm - đó là chất lượng hình ảnh, âm thanh và độ tin cậy bảo mật.”

Một điểm nhấn đáng chú ý của thế hệ Samsung AI TV 2026 đó chính là nền tảng Vision AI Companion (VAC), “bộ não AI” giúp TV hiểu người dùng, nhận diện nội dung và mang đến trải nghiệm xem trực quan, liền mạch và cá nhân hóa hơn.

Thông qua việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Microsoft Copilot và Gemini, người dùng có thể tương tác với TV bằng tiếng Việt để tìm kiếm thông tin, khám phá nội dung hoặc học hỏi kiến thức mới ngay tại nhà. VAC cũng mang đến nhiều tính năng thông minh như thiết kế hình nền bằng AI (Generative Wallpaper), Tích hợp Microsoft Copilot hay các chế độ tối ưu hình ảnh và âm thanh bằng AI theo nội dung.

Một cải tiến rất đáng chú ý đối với người tiêu dùng Việt Nam đó chính là Chế độ Bóng đá AI Pro

Một cải tiến rất đáng chú ý đối với người tiêu dùng Việt Nam đó chính là Chế độ Bóng đá AI Pro mang đến trải nghiệm theo dõi trận đấu sống động hơn khi tự động nhận diện các tình huống trên sân, tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, thậm chí tách âm thanh theo yêu cầu.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho người xem trong mùa giải sôi động sắp tới, đặc biệt khi không khí World Cup đang đến gần.

Bên cạnh đó, thì hệ sinh thái SmartThings cho phép Samsung AI TV kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà, đồng thời hỗ trợ theo dõi và chăm sóc gia đình với các tính năng như Home Monitor, Pet Care và Family Care.

Samsung AI TV 2026 cũng mang đến trải nghiệm giải trí mới với tính năng karaoke

Ngoài ra, Samsung AI TV 2026 cũng mang đến trải nghiệm giải trí mới với tính năng karaoke, cho phép kết nối điện thoại như một micro, kết hợp cùng chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, từ nhạc nền đến giọng hát, để tối ưu âm thanh theo giọng hát, giúp người dùng tận hưởng không gian giải trí sống động ngay tại nhà.

Bằng cách kết hợp công nghệ hiển thị tiên tiến với nền tảng Vision AI Companion, Samsung đang định hình tương lai của trải nghiệm TV, nơi mà thiết bị không chỉ mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội mà còn trở thành trợ lý thông minh và “bạn đồng hành AI” trong cuộc sống số của mỗi gia đình Việt.

Micro RGB (R95H và R85H) dòng TV cao cấp hoàn toàn mới lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam

Và để tái định nghĩa trải nghiệm nghe nhìn cao cấp cùng các dòng Samsung AI TV, Samsung cũng nâng cấp toàn diện c ả về công nghệ hiển thị, hiệu năng xử lý và khả năng tối ưu trải nghiệm bằng AI trên từng phân khúc. Theo đó, ở phân khúc cao cấp Samsung có Micro RGB (R95H và R85H) đại diện cho đỉnh cao đổi mới chất lượng hình ảnh của Samsung. Đây là dòng TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới được sử dụng công nghệ đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương siêu nhỏ dưới 100µm (nhỏ hơn 5 lần so với Mini LED) theo cấu trúc siêu tinh vi phía sau tấm nền. TV Micro RGB có khả năng hiệu chỉnh độc lập màu sắc và độ sáng, mở ra thế giới màu sắc với độ chi tiết chưa từng có. Bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro cùng công nghệ AI Motion Enhancer Pro giúp tối ưu hình ảnh chuyển động, mang lại trải nghiệm xem sống động và đắm chìm hơn bao giờ hết.

TV OLED với độ sáng vượt trội, tăng hơn 35% so với tiền nhiệm,

Ngoài ra, Samsung cũng có TV OLED vượt chuẩn nhờ sở hữu độ sáng vượt trội, tăng hơn 35% so với tiền nhiệm, có thể đạt hơn 2.800 nits cùng khả năng phản hồi tức thì. Công nghệ Motion Xcelerator 165Hz, NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium Pro giúp tối ưu trải nghiệm chơi game, trong khi màn hình chống chói tái hiện sắc đen sâu thẳm và màu sắc chân thực trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết kế FloatLayer với viền kim loại liền mạch sang trọng cùng hiệu ứng nổi tinh tế góp phần nâng tầm thẩm mỹ không gian.

Dòng Neo QLED TV cũng được trang bị thêm công nghệ đèn nền Quantum Mini LED với kích thước chỉ bằng 1/40 so với đèn LED thông thường

Dòng Neo QLED TV cũng được trang bị thêm công nghệ đèn nền Quantum Mini LED với kích thước chỉ bằng 1/40 so với đèn LED thông thường, mang lại độ tương phản cao và dải sáng rộng. Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 hỗ trợ nâng cấp nội dung lên chuẩn 4K, cùng tần số quét lên đến 144Hz giúp hình ảnh mượt mà và ổn định, hạn chế tình trạng giật lag.

Dòng Mini LED

Hay ở phân khúc cận cao cấp và phổ thông, Samsung tiếp tục đưa các công nghệ hiển thị tiên tiến xuống nhiều phân khúc hơn, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trải nghiệm AI TV. Trong đó, Mini LED sử dụng công nghệ đèn nền Mini LED, giúp cải thiện độ sáng và độ tương phản so với TV LED thông thường. Kết hợp với công nghệ Pure Color Spectrum tái hiện 1 tỷ sắc màu thuần khiết, sản phẩm mang đến hình ảnh sắc nét và màu sắc phong phú, cùng tần số lên đến 144Hz. Đặc biệt, các mẫu TV cực đại như M90H (100 inch) được trang bị công nghệ Supersize Picture Enhancer tối ưu chất lượng hiển thị trên màn hình siêu lớn bằng AI.

Crystal UHD lần đầu tiên được được trang bị công nghệ Vision AI

Dòng Crystal UHD lần đầu tiên được được trang bị công nghệ Vision AI, hỗ trợ điều khiển giọng nói Tiếng Việt với trợ lý ảo Bixby. Sản phẩm sở hữu bộ xử lý Crystal 4K, mang đến hình ảnh sắc nét, cùng tần số quét lên đến 144Hz và tính năng Multi View, cho phép thưởng thức nhiều chương trình trên một màn hình. Phiên bản U9500H (98 inch) cũng được trang bị công nghệ tối ưu hình ảnh cho màn hình siêu lớn bằng AI (Supersize Picture Enhancer) tương tự các dòng TV cực đại khác.

Ở dòng lifestyle TV, ngoài các dòng TV tập trung vào hiệu năng hiển thị, Samsung cũng tiếp tục phát triển dòng Lifestyle TV, kết hợp công nghệ với thiết kế thẩm mỹ và tính linh hoạt trong không gian sống. Trong đó, The Frame sở hữu màn hình QLED 4K với tấm nền chống phản sáng, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và nâng tầm nghệ thuật đỉnh cao. Thiết kế khung tranh hiện đại, hoà quyện tinh tế với không gian nhờ giải pháp tích hợp bộ điều khiển vào TV (Built in Solution). Đặc biệt, kho tranh với hơn 5.000 kiệt tác cùng đặc quyền miễn phí hơn 370 tác phẩm sẽ giúp tín đồ duy mỹ thỏa mãn đam mê nghệ thuật trong không gian sống.

Samsung cho biết, toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV 2026 đã chính thức lên kệ với giá bán lẻ đề nghị:

Micro RGB: từ 33.900.000 đồng

OLED: từ 33.900.000 đồng

Neo QLED: từ 19.900.000 đồng

Mini LED: từ 10.900.000 đồng

Crystal UHD: từ 9.400.000 đồng

The Frame: từ 23.900.000 đồng