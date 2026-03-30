TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

09:37 | 30/03/2026
Cụ thể, với công nghệ cốt lõi của dòng TV Micro RGB, TV Micro RGB sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương có kích thước siêu nhỏ (dưới 100 μm), trong đó mỗi điểm ảnh phát sáng độc lập. Kiến trúc này cho phép kiểm soát ánh sáng với độ chính xác cao, từ đó cải thiện độ tương phản và độ chính xác màu sắc.
TV Micro RGB của Samsung được vinh danh là 'Phát minh của năm' CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch Home Companion: nơi định hình phong cách sống thường nhật mới
Bên cạnh đó, TV còn được trang bị bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro với chipset AI thế hệ mới, giúp tối ưu độ sáng, độ rõ nét và chuyển động theo thời gian thực. Các công nghệ như nâng cấp hình ảnh 4K bằng AI và tăng cường chuyển động giúp nội dung hiển thị mượt mà, rõ nét hơn trong nhiều điều kiện xem khác nhau.

Đáng chú ý, công nghệ Micro RGB Precision Color 100 cho phép tái tạo 100% dải màu rộng BT.2020 và đây cũng là nhân tố để TV đạt được chứng nhận từ Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), nhờ khả năng hiển thị màu sắc chân thực và sống động.

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, thì trải nghiệm người xem cũng được tối ưu hoá nhờ công nghệ chống chói Glare Free. Công nghệ này giúp giảm thiểu phản xạ ánh sáng và duy trì độ rõ nét trong nhiều môi trường khác nhau.

Đồng thời các tính năng thông minh như Vision AI Companion tích hợp trợ lý Bixby cũng góp phần cá nhân hóa trải nghiệm, cho phép người dùng tương tác và tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn.

Samsung cũng cho biết, mẫu TV mới vừa được trình làng tại CES 2026 hồi đầu năm còn đạt chứng nhận Safety for Eyes (An toàn cho Mắt). Như vậy mẫu TV Micro RGB (model R95H) nhà Samsung đã đạt hai chứng nhận cùng lúc.

Tổ chức kiểm định và chứng nhận hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) là đơn vị kiểm chứng độc lập dựa trên hai yếu tố, đó là độ an toàn cho mắt và khả năng hỗ trợ nhịp sinh học của màn hình, qua đó đưa ra đánh giá nghiêm ngặt hơn về hiệu suất hiển thị.

Các chứng nhận này sẽ giúp mang lại cho người dùng sự đảm bảo toàn diện hơn về trải nghiệm xem thoải mái và thân thiện với sức khỏe.

Theo đó, chứng nhận Safety for Eyes đánh giá mức độ an toàn của màn hình khi xem trong thời gian dài bằng cách phân tích lượng ánh sáng phát ra từ thiết bị kỹ thuật số, đặc biệt tập trung vào ánh sáng xanh và tác động của nó đến sức khỏe thị giác.

Trong khi đó, chứng nhận CRD đánh giá khả năng của màn hình trong việc hỗ trợ đồng hồ sinh học của người dùng. Chứng nhận này đo lường khả năng mô phỏng ánh sáng tự nhiên của màn hình thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng theo thời điểm trong ngày, đồng thời giảm ánh sáng xanh vào buổi tối để tránh ức chế melatonin, qua đó hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên và sự thoải mái cho mắt.

TV Samsung Micro RGB đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của cả hai chứng nhận, thể hiện cam kết của Samsung trong việc đảm bảo an toàn thị giác và trải nghiệm xem thoải mái cho người dùng.

Đặc biệt, kiến trúc Micro RGB LED tiên tiến của màn hình cho phép tinh chỉnh độ sáng và màu sắc một cách chính xác, tạo ra điều kiện hiển thị tối ưu vào mọi thời điểm trong ngày.

Samsung sẽ chính thức thương mại hoá dòng Micro RGB tại thị trường Việt Nam

Được biết sắp tới đây Samsung sẽ chính thức thương mại hoá dòng Micro RGB tại thị trường Việt Nam với nhiều kích thước khung hình để người dùng lựa chọn.

Sau khi đạt chứng nhận Safety for Eyes trên toàn bộ dòng TV 2026 và CRD trên các mẫu cao cấp, Samsung cũng đang tiếp tục mở rộng chứng nhận CRD sang nhiều sản phẩm hơn trong danh mục.

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

Nghe - Nhìn
Vinh danh này vừa được hãng nghiên cứu thị trường Omdia tuyên bố khi năm 2025 vừa qua LG đã đạt tổng lượng TV OLED bán ra trên toàn thế giới là 6,47 triệu chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Xiaomi ra mắt bộ đôi TV mới, công nghệ Quantum Dot Mini LED

Nghe - Nhìn
Việc Xiaomi chính thức mở bán Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series tại Việt Nam mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn, từ 55 inch đến 98 inch, sở hữu công nghệ QD Mini LED, độ sáng tối đa lên đến 1200 nits và trải nghiệm hiển thị mượt mà với mức giá chỉ từ 11,9 triệu đồng.
LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nghe - Nhìn
LG ra mắt Smart Monitor Swing tại Việt Nam với tấm nền IPS 32 inch 4K, cảm ứng toàn phần, chân đế xoay đa hướng và webOS. Giá đề xuất 29,99 triệu, ưu đãi đặt trước đến 31/3.
Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Nghe - Nhìn
Theo FutureSource, Samsung chiếm 21,5% doanh thu loa thanh toàn cầu và 19,7% sản lượng bán ra trong năm 2025. Thành tựu này đã đưa tên tuổi của Samsung tiếp tục trở thành thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong 12 năm liên tiếp.
Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Điện tử tiêu dùng
Với chủ đề “Ghi dấu ấn Việt qua lăng kính nhiếp ảnh”, sự kiện đã mở ra một không gian trải nghiệm ấn tượng, nơi công nghệ hình ảnh kết hợp cùng những lát cắt sống động của văn hóa Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chuẩn hóa Bộ tiêu chuẩn môi giới bất động sản để phát triển bền vững

Chuẩn hóa Bộ tiêu chuẩn môi giới bất động sản để phát triển bền vững

Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua

Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua 'Hành trình Từ Trái Tim'

Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Gemini mở khóa chuyển đổi AI nhờ nhập bộ nhớ và lịch sử trò chuyện

Gemini mở khóa chuyển đổi AI nhờ nhập bộ nhớ và lịch sử trò chuyện

Hà Lan đình chỉ Grok vì lo ngại giả mạo hình ảnh bằng AI và nội dung xâm hại trẻ em

Hà Lan đình chỉ Grok vì lo ngại giả mạo hình ảnh bằng AI và nội dung xâm hại trẻ em

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'