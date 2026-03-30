TV Samsung Micro RGB đạt chứng nhận an toàn cho mắt

Bên cạnh đó, TV còn được trang bị bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro với chipset AI thế hệ mới, giúp tối ưu độ sáng, độ rõ nét và chuyển động theo thời gian thực. Các công nghệ như nâng cấp hình ảnh 4K bằng AI và tăng cường chuyển động giúp nội dung hiển thị mượt mà, rõ nét hơn trong nhiều điều kiện xem khác nhau.

Đáng chú ý, công nghệ Micro RGB Precision Color 100 cho phép tái tạo 100% dải màu rộng BT.2020 và đây cũng là nhân tố để TV đạt được chứng nhận từ Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), nhờ khả năng hiển thị màu sắc chân thực và sống động.

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, thì trải nghiệm người xem cũng được tối ưu hoá nhờ công nghệ chống chói Glare Free. Công nghệ này giúp giảm thiểu phản xạ ánh sáng và duy trì độ rõ nét trong nhiều môi trường khác nhau.

Đồng thời các tính năng thông minh như Vision AI Companion tích hợp trợ lý Bixby cũng góp phần cá nhân hóa trải nghiệm, cho phép người dùng tương tác và tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn.

Đây là mẫu TV đã được Samsung trình diễn tại CES 2026 vừa qua

Samsung cũng cho biết, mẫu TV mới vừa được trình làng tại CES 2026 hồi đầu năm còn đạt chứng nhận Safety for Eyes (An toàn cho Mắt). Như vậy mẫu TV Micro RGB (model R95H) nhà Samsung đã đạt hai chứng nhận cùng lúc.

Tổ chức kiểm định và chứng nhận hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) là đơn vị kiểm chứng độc lập dựa trên hai yếu tố, đó là độ an toàn cho mắt và khả năng hỗ trợ nhịp sinh học của màn hình, qua đó đưa ra đánh giá nghiêm ngặt hơn về hiệu suất hiển thị.

Các chứng nhận này sẽ giúp mang lại cho người dùng sự đảm bảo toàn diện hơn về trải nghiệm xem thoải mái và thân thiện với sức khỏe.

Theo đó, chứng nhận Safety for Eyes đánh giá mức độ an toàn của màn hình khi xem trong thời gian dài bằng cách phân tích lượng ánh sáng phát ra từ thiết bị kỹ thuật số, đặc biệt tập trung vào ánh sáng xanh và tác động của nó đến sức khỏe thị giác.

Trong khi đó, chứng nhận CRD đánh giá khả năng của màn hình trong việc hỗ trợ đồng hồ sinh học của người dùng. Chứng nhận này đo lường khả năng mô phỏng ánh sáng tự nhiên của màn hình thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng theo thời điểm trong ngày, đồng thời giảm ánh sáng xanh vào buổi tối để tránh ức chế melatonin, qua đó hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên và sự thoải mái cho mắt.

TV Samsung Micro RGB đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của cả hai chứng nhận, thể hiện cam kết của Samsung trong việc đảm bảo an toàn thị giác và trải nghiệm xem thoải mái cho người dùng.

Đặc biệt, kiến trúc Micro RGB LED tiên tiến của màn hình cho phép tinh chỉnh độ sáng và màu sắc một cách chính xác, tạo ra điều kiện hiển thị tối ưu vào mọi thời điểm trong ngày.

Đáng chú ý, công nghệ Micro RGB Precision Color 100 cho phép tái tạo 100% dải màu rộng BT.2020 và đã được chứng nhận bởi Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), mang lại khả năng hiển thị màu sắc chân thực và sống động.

Song song với chất lượng hình ảnh, trải nghiệm xem cũng được tối ưu thông qua công nghệ chống chói Glare Free, giúp giảm thiểu phản xạ ánh sáng và duy trì độ rõ nét trong nhiều môi trường khác nhau. Các tính năng thông minh như Vision AI Companion tích hợp trợ lý Bixby cũng góp phần cá nhân hóa trải nghiệm, cho phép người dùng tương tác và tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn.

Samsung sẽ chính thức thương mại hoá dòng Micro RGB tại thị trường Việt Nam

Được biết sắp tới đây Samsung sẽ chính thức thương mại hoá dòng Micro RGB tại thị trường Việt Nam với nhiều kích thước khung hình để người dùng lựa chọn.

Sau khi đạt chứng nhận Safety for Eyes trên toàn bộ dòng TV 2026 và CRD trên các mẫu cao cấp, Samsung cũng đang tiếp tục mở rộng chứng nhận CRD sang nhiều sản phẩm hơn trong danh mục.