TPHCM: Xóa 'vùng lõm' sóng di động trên tuyến đường Rừng Sác

Theo thông tin từ đại diện Viettel TP. HCM, ngày 10-5, đơn vị đã hoàn tất triển khai hạ tầng viễn thông tại khu vực được xem là "vùng lõm sóng" kéo dài nhiều năm qua. Tuyến đường Rừng Sác dài khoảng 35 km cùng tuyến Lâm Viên dài gần 4 km trước đây thường xuyên rơi vào tình trạng mất kết nối, gây không ít khó khăn cho người dân, du khách cũng như lực lượng chức năng khi di chuyển qua khu vực.

Tuyến đường Rừng Sác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc thiếu sóng di động không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu liên lạc thường ngày mà còn tác động đến công tác điều hành, xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn trên tuyến đường xuyên rừng ngập mặn đặc thù của huyện Cần Giờ.

Trước thực tế đó, UBND TPHCM đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Viettel TPHCM và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục cấp phép hạ tầng nhằm sớm triển khai các trạm phát sóng.

Chỉ trong khoảng một tháng, 12 trạm phát sóng đã được lắp đặt và đưa vào vận hành dọc tuyến Rừng Sác – Lâm Viên, giúp phủ sóng ổn định tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Lắp đặt trạm phát sóng di động trên tuyến Rừng Sác. Nguồn ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Đại diện Viettel TP.HCM cho biết : Việc đưa sóng di động đến khu vực này không đơn thuần là mở rộng hạ tầng kinh doanh mà còn là trách nhiệm trong việc đảm bảo người dân ở những khu vực khó khăn vẫn được tiếp cận dịch vụ viễn thông ổn định và liên tục.

Hạ tầng viễn thông được hoàn thiện cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đặc biệt là du lịch sinh thái ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ – một trong những hệ sinh thái đặc trưng và quan trọng của TPHCM.