Hơn 100 trạm BTS 5G sẵn sàng phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2026

Đảm bảo hạ tầng viễn thông, Internet phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Trong suốt thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá, Du lịch Đất Tổ năm 2026, hoạt động tác nghiệp của báo chí, cùng nhu cầu truyền tải hình ảnh, video và dữ liệu đa phương tiện phục vụ truyền thông đa nền tảng tăng đột biến theo từng sự kiện chính và các khung giờ cao điểm.

Trước thực tế đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã sớm ban hành hai văn bản chỉ đạo (số 844/SKHCN-BCVT ngày 16/3/2026 và số 964/SKHCN-BCVT ngày 22/3/2026), yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn chủ động nâng cấp hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng và gia tăng năng lực mạng lưới. Đáng chú ý, định hướng triển khai không chỉ dừng lại ở việc mở rộng về quy mô, mà tập trung vào tối ưu chất lượng kết nối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 5G nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu truyền tải dữ liệu với dung lượng lớn trong suốt tuần diễn ra sự kiện.

Không dừng lại ở việc “phủ sóng”, các doanh nghiệp viễn thông còn đồng loạt nâng cấp các trạm BTS sẵn có xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, đặc biệt là tăng cường băng thông, mở rộng kênh truyền dẫn và tối ưu cấu hình mạng. Theo đó, tổng cộng hơn 100 trạm BTS tạm thời đã được các nhà mạng đồng loạt triển khai.

Cụ thể, công ty viễn thông VNPT Phú Thọ lắp đặt 51 trạm, trong đó 31 trạm tại khu vực Đền Hùng, nơi tập trung đông du khách và các hoạt động nghi lễ chính và 18 trạm tại Công viên Văn Lang - địa điểm tổ chức Giải bơi chải. Trong khi đó, Viettel Phú Thọ cũng triển khai 52 trạm BTS tạm thời, với 18 trạm tại Đền Hùng và 34 trạm phục vụ khu vực thi đấu. Riêng Mobifone Phú Thọ lựa chọn phương án tối ưu hóa bằng cách nâng cấp, bổ sung thiết bị trên các trạm hiện hữu, tập trung vào các điểm nóng lưu lượng đường truyền có khả năng cung cấp 300 - 400 Mbps phục vụ đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu truyền tải dữ liệu của báo chí trong thời gian cao điểm tác nghiệp tại Lễ hội.

Viettel Phú Thọ lắp đặt 18 trạm BTS tạm thời khu vực Đền Hùng đảm bảo, góp phần lan tỏa trọn vẹn giá trị linh thiêng và ý nghĩa của ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Thành Biên

Đáng chú ý, phần lớn các trạm BTS tạm thời được triển khai lần này là trạm 5G hỗ trợ eMBB, cho phép tốc độ truy cập cao gấp nhiều lần so với 4G, độ trễ thấp và khả năng kết nối đồng thời hàng nghìn thiết bị hiện đại. Trọng tâm ưu tiên là các khu vực then chốt như sân khấu chính lễ khai mạc, khu vực màn hình LED, hệ thống âm thanh và khu vực đại biểu theo dõi các lượt bơi, qua đó góp phần đảm bảo thông tin thông suốt, ổn định trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đây chính là nền tảng quan trọng để các cơ quan báo chí triển khai livestream, truyền hình trực tiếp, upload video 4K, cũng như khai thác dữ liệu đa phương tiện trực tiếp tại sự kiện mà không gặp tình trạng nghẽn mạng. Sự kết hợp giữa trạm cố định nâng cấp, trạm lưu động bổ sung tạo thành một "kiến trúc phủ sóng đa lớp”, giúp tăng đáng kể khả năng đáp ứng lưu lượng truy cập tăng đột biến trong các khung giờ cao điểm của lễ hội.

Băng thông lưu lượng cao, đảm bảo tín hiệu ổn định và kiểm soát nghẽn mạng

Riêng đối với khu vực Trung tâm tác nghiệp báo chí, hệ thống Internet chuyên dụng sử dụng sử dụng 2 đường truyền FTTH Mobifiber, băng thông mỗi đường 400Mbps; 2 gói đường truyền FWA MobiFone 5G băng thông 400Mbps/ gói hỗ trợ hàng trăm thiết bị truy cập đồng thời, đáp ứng nhu cầu truyền video 4K, dữ liệu ảnh chất lượng cao và kết nối đa nền tảng theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các giải pháp kỹ thuật như cân bằng tải, phân luồng ưu tiên cho báo chí, và hệ thống giám sát lưu lượng 24/7 giúp giảm thiểu độ trễ xuống dưới 20-30 ms, đảm bảo tín hiệu ổn định ngay cả trong thời điểm cao điểm.

Việc xây dựng kịch bản dự phòng nhiều lớp, từ nguồn điện, đường truyền, đến nhân sự ứng trực với thời gian xử lý sự cố mục tiêu dưới 30 phút cũng là yếu tố then chốt. Nhờ đó, hạ tầng Internet không chỉ đáp ứng yêu cầu thông suốt cho hoạt động báo chí, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh lễ hội một cách nhanh chóng, chính xác và liên tục tới hàng triệu người theo dõi trong và ngoài nước.

Thiết bị 5G FWA MobiFone CPE, một loại Modem Internet không dây cố định sử dụng công nghệ 5G. Ảnh: Thành Biên

Đại diện Sở Khoa học, Công nghệ tỉnh cho biết: Việc lắp đặt các xe, trạm thu phát sóng thông tin di động tạm thời phải được thống nhất về vị trí, mặt bằng và thời gian triển khai, trên cơ sở có sự chấp thuận của UBND các xã, phường cùng các đơn vị quản lý, sở hữu địa điểm đặt trạm. Trong suốt quá trình lắp đặt và vận hành, Viễn thông Phú Thọ được yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn kỹ thuật, không gây can nhiễu tần số vô tuyến điện, không ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường, đồng thời tuân thủ nghiêm các điều kiện đã được phê duyệt.

Có thể thấy, với sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp viễn thông, hạ tầng Internet phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang được chuẩn bị theo hướng chủ động, bài bản và có chiều sâu. Không chỉ đơn thuần là đảm bảo liên lạc, hệ thống này còn đóng vai trò là “hạ tầng mềm” giúp lan tỏa hình ảnh lễ hội, kết nối hàng triệu người dân trong nước và kiều bào. Đồng thời khẳng định năng lực vận hành mạng lưới viễn thông Việt Nam trong các sự kiện quy mô lớn.