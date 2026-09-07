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Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn sử dụng

Bảo Trân

Bảo Trân

15:43 | 07/09/2026
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Một cơ sở Vinschool tại phường Vĩnh Tuy đã dừng hợp đồng với nhà cung cấp caramen sau khi phát hiện một số hộp có hai lớp tem ghi hạn sử dụng khác nhau. Nhà trường chưa ghi nhận trường hợp sức khỏe bất thường liên quan sự việc.
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Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn dùng
Thông tin sản phẩm caramen hai lớp tem hạn sử dụng được cộng đồng phụ huynh của Vinschool bàn luận xôn xao.

Caramen xuất hiện hai lớp tem ghi hạn sử dụng

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vinschool tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp caramen sau khi một số hộp sản phẩm bị phát hiện có hai lớp tem ghi thời hạn sử dụng khác nhau.

Thông tin được nhà trường nêu trong Báo cáo số 283/BC THVINS ngày 3/9/2026, gửi UBND và Phòng Văn hóa, Xã hội phường Vĩnh Tuy.

Theo báo cáo, trong bữa trưa ngày 26/8, học sinh cùng cán bộ, nhân viên của trường sử dụng món caramen đóng hộp làm đồ tráng miệng. Sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất đầu tư phát triển Nông nghiệp Thascom cung cấp.

Sau bữa ăn, nhà trường nhận được phản ánh rằng một số hộp caramen có hai lớp tem ghi thời hạn sử dụng khác nhau. Trường lập tức rà soát sự việc và theo dõi sức khỏe của học sinh, cán bộ, nhân viên.

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Văn bản của Vinschool cho biết nhà trường không ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sức khỏe bất thường liên quan đến sự việc. Ngày 27/8, Ban Giám hiệu làm việc trực tiếp với Công ty Thascom và yêu cầu doanh nghiệp giải trình.

Theo nội dung báo cáo của nhà trường, phía nhà cung cấp cho rằng việc xuất hiện hai lớp tem bắt nguồn từ sai sót trong quá trình dán nhãn tại nhà xưởng. Doanh nghiệp khẳng định sản phẩm được giao cho trường vẫn còn thời hạn sử dụng.

Đây mới là nội dung giải trình từ nhà cung cấp, chưa phải kết quả kiểm nghiệm hoặc kết luận của cơ quan chức năng. Báo cáo không công bố thời hạn ghi trên từng lớp tem, ngày sản xuất, số lô hàng, số lượng sản phẩm bị dán chồng tem hay tài liệu chứng minh sản phẩm còn hạn sử dụng.

Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn sử dụng
Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn sử dụng.

Nhà trường yêu cầu cung cấp hồ sơ lô sản xuất

Vinschool cho biết đã yêu cầu Công ty Thascom cung cấp đầy đủ hồ sơ của lô sản xuất cùng các thông tin liên quan để kiểm chứng và làm rõ sự việc.

Hồ sơ lô hàng có vai trò quan trọng trong quá trình truy xuất. Các thông tin như ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô, thời điểm xuất kho, đơn vị vận chuyển và số lượng giao nhận có thể giúp xác định sản phẩm nào đã được đưa vào trường, ai chịu trách nhiệm ở từng khâu.

Trong khi chờ kết quả kiểm chứng, nhà trường xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng và quyết định dừng hợp tác với Công ty Thascom từ ngày 28/8.

Nhà trường cũng rà soát lại quy trình kiểm tra thực phẩm khi tiếp nhận. Các nội dung được tăng cường kiểm soát gồm nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, tình trạng bao bì và hồ sơ của từng lô sản phẩm.

Vinschool đã thông báo sự việc tới phụ huynh qua ứng dụng Vinschool One. Nhà trường đồng thời gửi báo cáo tới UBND và Phòng Văn hóa, Xã hội phường Vĩnh Tuy để cơ quan địa phương nắm bắt thông tin.

Hai lớp tem chưa đủ để kết luận sản phẩm hết hạn

Việc một sản phẩm có hai lớp tem ghi hạn sử dụng khác nhau tạo ra nghi vấn về tính chính xác của thông tin trên bao bì. Tuy nhiên, riêng dấu hiệu này chưa đủ căn cứ để khẳng định sản phẩm đã hết hạn hoặc không bảo đảm an toàn.

Muốn đưa ra kết luận, đơn vị có trách nhiệm cần đối chiếu tem nhãn với hồ sơ sản xuất, hồ sơ xuất kho, điều kiện bảo quản và thông tin truy xuất của lô hàng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm.

Vì vậy, giải trình “sai sót trong quá trình dán nhãn” của nhà cung cấp cần được chứng minh bằng tài liệu cụ thể. Kết quả kiểm tra cũng cần trả lời vì sao hai lớp tem có thời hạn khác nhau xuất hiện trên cùng sản phẩm và khâu kiểm soát nào đã không phát hiện sai lệch trước khi giao hàng.

Việc nhà trường dừng hợp đồng là biện pháp quản lý đối với nhà cung cấp. Quyết định này không thay thế cho quá trình xác minh nguồn gốc, thời hạn sử dụng và chất lượng thực tế của lô caramen.

Cần số hóa việc kiểm tra thực phẩm bán trú

Sự việc cho thấy việc kiểm tra bằng mắt thường tại thời điểm giao nhận có thể bỏ sót sai lệch trên nhãn hàng hóa. Nếu trường học số hóa hồ sơ giao nhận theo từng lô, cán bộ phụ trách có thể đối chiếu nhanh thông tin trên bao bì với dữ liệu do nhà cung cấp khai báo.

Mỗi lô thực phẩm có thể được gắn mã truy xuất, kèm ngày sản xuất, hạn sử dụng, chứng từ kiểm nghiệm, số lượng giao nhận và lịch sử bảo quản. Khi phát hiện tem nhãn bất thường, nhà trường có thể khoanh vùng sản phẩm, xác định số học sinh đã sử dụng và truy lại đơn vị chịu trách nhiệm.

Công nghệ không thay thế việc kiểm tra trực tiếp, nhưng giúp giảm tình trạng lưu hồ sơ rời rạc hoặc phụ thuộc vào giấy tờ do nhà cung cấp xuất trình tại thời điểm giao hàng.

Đến thời điểm Báo cáo số 283 được ban hành, nhà trường mới công bố yêu cầu Công ty Thascom cung cấp hồ sơ lô sản xuất. Văn bản chưa nêu kết quả xác minh cuối cùng của nhà trường hoặc kết luận từ cơ quan quản lý.

Vinschool Công ty Thascom Công ty TNHH Sản xuất đầu tư phát triển Nông nghiệp Thascom caramen có hai lớp tem hạn sử dụng thực phẩm bán trú kiểm tra thực phẩm bán trú

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Phan Thiết

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 21:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 21:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 21:00
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Cập nhật: 07/09/2026 21:00
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