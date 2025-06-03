Di Động Việt mang giới công nghệ 'đổ bộ' Vinschool và HIU

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Di Động Việt và các đối tác: Synnex FPT, Samsung, Bear và VFXanh giúp mang đến sân chơi công nghệ đầy bổ ích và lý thú tại hai cơ sở giáo dục: Trường Vinschool Central Park và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), thu hút hàng nghìn học sinh - sinh viên tham gia.

Các bạn học sinh trường Vinschool thích thú tham gia các hoạt động trải nghiệm sản phẩm công nghệ

Được biết tại Vinschool Central Park, trong khuôn khổ sự kiện PROM 2025 với chủ đề “Undercover”, D.Educare cùng Synnex FPT và VFXanh đã mang đến không gian trải nghiệm các sản phẩm Apple mới nhất như máy tính bảng iPad, MacBook và khu vực trưng bày các dòng xe máy điện VinFast phù hợp với học sinh khối trung học như Motio, Evo200 Lite…

Đồng hành cùng chương trình này còn có VFXanh, mang đến cơ hội để người tham dự trực tiếp cầm lái và khám phá các dòng xe máy điện VinFast, mà còn là dịp lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh - sống thông minh.

Di Động Việt mang thế giới công nghệ 'đổ bộ' Vinschool và HIU

Không chỉ học sinh, các giáo viên và phụ huynh cũng quan tâm đến các dòng xe điện D.Educare mang đến trưng bày.

Ngoài ra, chương trình còn tích hợp các hoạt động minigame, check-in nhận quà và trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh cùng hơn 4.000 học sinh - phụ huynh tiếp cận thông qua kênh truyền thông của sự kiện.

Cùng ngày, tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Di Động Việt cũng đã cùng Samsung tiếp tục đồng hành với chương trình “Career Fair 2025 - Triển lãm, Tuyển dụng và Giao lưu Doanh nghiệp” với khu vực giới thiệu loạt sản phẩm Samsung cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đông đảo sinh viên xếp hàng check-in, tham gia minigame xuyên suốt cả ngày diễn ra sự kiện tại trường HIU

Nhiều dòng tablet, điện thoại Samsung phù hợp với các bạn sinh viên, được giới thiệu tại khu vực trải nghiệm sản phẩm.

Tại đây, Samsung đã mang đến nhiều sản phẩm thuộc mới thuộc hệ sinh thái Samsung Galaxy AI, cùng những phần quà giá trị.

Tại cả hai điểm trường, Di Động Việt đều nhận được sự quan tâm tích cực từ các bạn học sinh - sinh viên, thể hiện qua hàng trăm lượt trải nghiệm thực tế và tương tác trực tuyến trước - trong - sau sự kiện.

“Mỗi giai đoạn học đường đều có những dấu mốc riêng biệt, và chúng tôi mong muốn khi các bạn có thể tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất, được trải nghiệm những công cụ thú vị trên từng sản phẩm thì cũng một phần nào đó có thể tạo nên những trải nghiệm có giá trị trong hành trình ấy.” Đại diện D.Educare, đơn vị phụ trách các hoạt động giáo dục của Di Động Việt cho biết thêm: “Việc đồng hành cùng các trường học không chỉ là hoạt động lan tỏa thương hiệu, mà còn là định hướng dài hạn trong chiến lược phát triển của Di Động Việt với cam kết luôn đồng hành với giáo dục”.

Xe máy điện VinFast, đồ gia dụng thông minh Bear là những nhóm sản phẩm rất phù hợp với nhu cầu của các bạn sinh viên.

Không chỉ thường xuyên thực hiện các hoạt động workshop, trải nghiệm sản phẩm công nghệ, chia sẻ kiến thức công nghệ… tại các trường trên cả nước, D.Educare còn đồng hành với các bạn học sinh - sinh viên trong quá trình mua sắm, trang bị thiết bị học tập và giải trí.

Riêng khách hàng là học sinh - sinh viên hay giáo viên, Di Động Việt luôn có chính sách dành riêng. Bên cạnh các chương trình như thu cũ - đổi mới sản phẩm công nghệ có trợ giá lên đời hấp dẫn; thanh toán trả góp dễ dàng với chương trình “Trả góp 30”: 0 phí ẩn, 0% lãi, 0 đồng trả trước… Di Động Việt còn giảm thêm đến 5% tuỳ sản phẩm để các bạn có thể tiếp cận những công cụ học tập, làm việc và giải trí với chi phí tối ưu nhất.

Độc giả có nhu cầumua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện xem thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).