08:00 | 01/03/2025
Đây là chương trình siêu sale mới nhất từ Di Động Việt được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 1/3 đến hết ngày 3/3/2025.
Theo đó, trong suốt 3 ngày của chương trình "Deal ngày đôi - Sale bất tận" sẽ có rất nhiều sản phẩm thiết bị di động từ các thương hiệu như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO giảm đến 11 triệu đồng; Các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân, phụ kiện… chính hãng có giá chỉ từ 59 nghìn đồng.

Đây chính là dịp để người dùng mua sắm đồ công nghệ với chi phí tiết kiệm nhất.

Deal ngày đôi giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm

Bên cạnh đó, các khách hàng đến mua sắm trực tiếp tại chuỗi cửa hàng Di Động Việt, trong 3 ngày từ 01.3 - 03.3 sẽ được giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm, áp dụng cho tất cả các sản phẩm, kể cả với máy LikeNew (máy đã qua sử dụng). Riêng Apple iPhone sẽ áp dụng chương trình giảm thêm 500 nghìn đồng trong hai ngày 02.3 – 03.3.

Đặc biệt, khi mua hàng với ưu đãi deal sốc tại Di Động Việt, khách hàng vẫn được áp dụng cùng lúc các chính sách thanh toán, trả góp để dễ dàng mua sắm. Khách hàng không cần trả tiền trước, xài trước - trả sau với 0% lãi suất, không phí ẩn và thời gian trả dần lên đến 12 tháng.

Cũng trong chương trình "Deal ngày đôi - Sale bất tận", khách hàng còn có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới để sở hữu sản phẩm với giá cuối hời nhất. Với chương trình lên đời máy mới, Di Động Việt áp dụng trợ giá lên đến 4 triệu đồng, giá thu tốt nhất thị trường, quy trình kiểm tra máy nhanh chóng, chỉ xét ngoại quan.

Giờ vàng mỗi ngày, khách hàng đến mua sắm sớm sẽ có thêm cơ hội "chốt đơn" sản phẩm chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trong khung giờ vàng 8h – 12h từ ngày 01- 03.3 trên toàn hệ thống Di Động Việt, khách hàng sẽ được mua sản phẩm với giá bán kèm ưu đãi chưa từng có. Đơn cử như Samsung Galaxy Z Flip6 giảm đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết, giá chỉ còn từ 17,99 triệu đồng. Hay loạt sản phẩm Galaxy A như A06, A16, A35, A55 sẽ có giá bán lần lượt là 2,39 triệu đồng; 3,69 triệu đồng; 6,19 triệu đồng và 7,19 triệu đồng.

Đối với các sản phẩm của Xiaomi, OPPO, Di Động Việt cũng mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, ví dụ như Xiaomi Redmi 14C có giá chỉ từ 2,59 triệu đồng; Xiaomi 14T có giá chỉ từ 10,99 triệu đồng; OPPO Reno 12F giá chỉ còn 6,99 triệu đồng và OPPO Find N3 Flip giá chỉ còn 14,99 triệu đồng…

Ngoài ra, một số phụ kiện cũng có suất bán giới hạn như Apple Watch series 9 giá chỉ 5,99 triệu đồng; đồng hồ thông minh Huawei GT5 chỉ 3,89 triệu đồng; loa Bluetooth JBL Clip 5 chỉ còn 990 triệu đồng…

Rất nhiều phụ kiện, thiết bị công nghệ và thiết bị gia dụng có giá chỉ từ 59 nghìn đồng.

Cũng trong thời gian diễn ra chương trình (từ 01.3 đến 03.3), khách hàng quan tâm đến các sản phẩm thiết bị công nghệ, thiết bị gia dụng hay các phụ kiện di động chính hãng cũng không thể bỏ lỡ dịp mua sắm này.

Hàng trăm phụ kiện giá tốt không thể bỏ lỡ trong dịp săn sale ngày đôi 3.3 có thể kể đến như cáp Ugreen USB-A To Type-C giá sốc chỉ 59 nghìn đồng; pin dự phòng Anker Powercore III Sence 10K PD 20W A1284 chỉ còn 350 nghìn đồng; tai nghe Bluetooth thể thao Soul Openear Plus chỉ còn 300 nghìn đồng, củ sạc Anker 511 Charger giá chỉ 190 nghìn đồng...

Hàng trăm phụ kiện giá tốt dịp "Deal ngày đôi - Sale bất tận"

Ngoài ra, nhiều sản phẩm ngành hàng gia dụng cũng rất đáng cân nhắc như máy cạo râu Xiaomi chỉ 390 nghìn đồng; máy sấy tóc Philips chỉ 250 nghìn đồng; tăm nước kèm bàn chải siêu âm H2OFLOSS chỉ 720 nghìn đồng; camera thông minh 365 Selection C1 chỉ 350 nghìn đồng…

Độc giả có nhu cầu tham khảo thêm thông tin về chương trình "Deal ngày đôi - Sale bất tận" hoặc mua sắm các sản phẩm công nghệ chính hãng có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

