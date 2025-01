Deal sốc giờ vàng cùng Di Động Việt

Đáng chú ý, từ ngày 29/11 đến 01/12, trong khung từ 8h - 12h trên toàn hệ thống Di Động Việt sẽ đồng loạt “nổ” ưu đãi với rất nhiều sản phẩm từ Apple đến Samsung, Redmi, OPPO, và các loại phụ kiện… Đặc biệt, chương trình sẽ được áp dụng đồng thời với chương trình mua không cần trả tiền trước, trả góp 0% lãi suất, không phát sinh phí ẩn và có thể trả chậm đến 2 năm.

Khung giờ vàng từ 8h - 12h: Mua 1 tặng 1 kèm deal siêu hời

Theo đó, người dùng có thể mua sắm rất nhiều sản phẩm công nghệ mới với giá cực kỳ hấp dẫn, ví dụ mua AirPod 4 với giá chỉ 3,19 triệu đồng (so với niêm yết 4,79 triệu đồng); Apple Watch series 10 chỉ còn 10,59 triệu đồng; iPad Gen 10 chỉ còn 8,49 triệu đồng (so với niêm yết 12,99 triệu đồng)...

Nếu bạn là Samfan, thì đây cũng là dịp săn sale không thể bỏ lỡ khi Samsung Galaxy Z Flip5 chỉ còn 9,99 triệu đồng; Samsung Galaxy S24 Plus cũng chỉ còn 15,99 triệu đồng với bản 512GB. Đặc biệt nếu tham gia thu cũ - đổi mới còn được giảm thêm đến 2 triệu đồng.

Samsung S24 Plus và nhiều điện thoại Samsung khác về giá tốt trong dịp Black Friday.

Cũng trong khung từ 8h - 12h từ 29/11 đến 01/12, khách hàng tiếp tục có cơ hội mua sắm sản phẩm di động chính hãng với chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng cho loạt sản phẩm đang bán chạy trên thị trường. Cụ thể, khách hàng không chỉ được mua Samsung Galaxy Z Flip6 | Z Fold6 với giá chỉ từ 19,59 triệu đồng mà còn được tặng thêm điện thoại Samsung Galaxy A06 giá 3,49 triệu đồng; mua Xiaomi Pad 6S Pro tặng tai nghe Redmi Buds 5; mua đồng hồ Amazfit T-Rex 3 tặng tai nghe bluetooth True Wireless Anker; mua đồng hồ Kieslect Actor tặng Kieslect Lora…

Đặc biệt, vào lúc 0h các ngày từ 29/11 đến 01/12, tại website Di Động Việt sẽ diễn ra chương trình deal sốc áp dụng với hàng trăm sản phẩm. Khách hàng khi đặt hàng thành công và thanh toán 100% qua website để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể có những sản phẩm có mức giá chạm đáy như Samsung Galaxy S24 FE chỉ còn 13,49 triệu đồng (so với giá niêm yết 16,99 triệu đồng); Galaxy A06 5G chỉ còn 1,99 triệu đồng (so với giá niêm yết 3,49 triệu đồng); Tecno Spark Go 1 chỉ còn 1,24 triệu đồng (so với giá niêm yết 2,49 triệu đồng)...

Ngoài ra, có rất nhiều phụ kiện, sản phẩm chăm sóc cá nhân giảm đến 92%, giá chỉ còn 99 nghìn đồng như: Cáp sạc nhanh Baseus; bộ củ cáp sạc nhanh 20W Acefast; bàn chải điện Magic B-20; súng massage Choice DR DC-001 giá niêm yết 1,29 triệu đồng suất sele 0h cũng chỉ còn 99 nghìn đồng…

Cũng trong đợt Black Friday 2024 này, Di Động Việt sẽ còn có chương trình giảm thêm trên mức giá đã giảm để khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm, tiết kiệm chi phí tối đa. Theo đó, vào khung giờ từ 8h - 12h từ 29/11 đến 01/12, khách hàng sẽ được giảm thêm đến 1 triệu đồng, áp dụng cùng lúc với chương trình thu cũ - đổi mới với giá thu tốt nhất thị trường, trợ giá thêm đến 5 triệu đồng đưa loạt sản phẩm về giá cuối hấp dẫn. Ví dụ như Xiaomi 14T Pro giá cuối chỉ còn từ 9,59 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max giá cuối chỉ từ 33,59 triệu đồng; MacBook Air M3 giá cuối chỉ còn từ 32,99 triệu đồng; OPPO Reno 12 5G cũng về giá cuối chỉ 10,49 triệu đồng…

Độc giả có nhu cầu tham khảo, mua sắm các sản phẩm di động chính hãng để chuẩn bị săn sale trong đợt Black Friday có thể tìm hiểu thêm trang web: https://didongviet.vn/black-friday.html, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).