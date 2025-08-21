Chuyển động số
Tổng Bí thư: 'Đằng sau chuyển mình của kinh tế là những đêm trắng họp bàn, cuộc đối thoại bền bỉ'

10:15 | 21/08/2025
Sáng 20-8, trong không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ xúc động và niềm tự hào khi được cùng các lãnh đạo công tác tại Chính phủ qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, quan trọng của các cán bộ đi trước, cùng nhau khẳng định ý chí tiến lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến"

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại 80 năm trước, chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng. Chính trong thời điểm khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

"Vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, theo Tổng Bí thư, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một "cỗ máy" quốc gia vận hành trong chiến tranh.

Từ "hạt gạo chia đôi", từ "bát cơm sẻ nửa", Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến": kiên định mục tiêu độc lập tự do nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược.

Ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Chính phủ lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển.

Giai đoạn đó từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp.

"Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội", theo lời Tổng Bí thư.

Khi đổi mới được khởi xướng, một lần nữa Chính phủ đi đầu trong đột phá tư duy: chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Bền bỉ đóng góp cho sự chuyển mình của đất nước

Trong tiến trình cách mạng để có ngày hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng không thể không nhắc đến công lao, thành tích của các thành viên Chính phủ. Trong đó bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước.

"Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc. Mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày, theo Tổng Bí thư.

Chia sẻ với sự vất vả và nỗ lực của Chính phủ, Tổng Bí thư nhận định đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương.

"Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích.

Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết", Tổng Bí thư nói.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia.

Ông cũng trân trọng tưởng nhớ những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Truyền thống quý báu của Chính phủ, theo Tổng Bí thư đó là: Bản lĩnh - Kỷ cương - Đoàn kết - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả - Vì dân".

Ông mong các cán bộ lão thành, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay, góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Phát huy tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin

Trước đó trong bài diễn văn khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn trân trọng và lời tri ân sâu sắc nhất đến các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Thủ tướng cho hay Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào. Những thắng lợi to lớn tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" đã được Thủ tướng khái quát thông qua 8 thành tựu nổi bật.

Từ đó, người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

"80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu", Thủ tướng nhấn mạnh.

