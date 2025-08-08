Tổng Bí thư: Phải tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư những dự án lớn mang tính xoay chuyển tình thế

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính. Ảnh: VGP

Phát triển thị trường vốn và sử dụng hiệu quả nguồn lực

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian tới, ngành tài chính cần đột phá thể chế về tài chính, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt thể chế phát triển, điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kết hợp các nguồn lực kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ hai là quản trị tài chính, ngân sách hiện đại và hiệu quả, bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới, chủ động phân tích, nhận định các tác động từ chính sách tài khóa, tiền tệ, kịp thời tham mưu cho Chính phủ các kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành, thu chi ngân sách nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi, tập trung đầu tư phát triển một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Thứ ba là phát triển thị trường vốn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Ngành tài chính có giải pháp huy động hiệu quả hơn nữa các nguồn lực cho phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực trong dân.

Các chính sách quản lý thị trường chứng khoán, vàng, ngoại tệ rất quan trọng, đây là nguồn lực rất lớn nếu không quan tâm, không huy động, không sử dụng một cách hiệu quả thì khó có điều kiện để tích lũy, phát triển. Phải tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân. Dù chúng ta đi sau nhưng vừa qua đã rất nỗ lực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đây là quyết tâm rất lớn.

Thứ tư, cần tiếp tục chú trọng, duy trì các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Cùng với kinh tế phát triển thì đời sống nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của đời sống nhân dân. Vừa qua chúng ta đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, cải cách rất nhiều về giáo dục, y tế để nâng cao đời sống nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là sự thụ hưởng của nhân dân.

Tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Ảnh: VGP

Thu ngân sách tăng 100.000 lần so với thời kỳ lập nước

Theo Bộ Tài chính, thu chi ngân sách những năm gần đây đạt kết quả rất tốt. Tổng thu ngân sách quốc gia năm 2024 vượt mốc 2,1 triệu tỉ đồng, tăng gần 100.000 lần so với thời kỳ đầu lập nước.

Tỉ lệ thu ngân sách so với GDP duy trì ở mức 18-20% trong những năm gần đây, nhờ đó an ninh tài chính quốc gia được giữ vững, nợ công, nợ quốc gia, nợ chính phủ trong tầm kiểm soát.

Đối với thị trường vốn, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng, với giá trị vốn hóa đạt trên 90% GDP vào năm 2024.

Ngoài ra Việt Nam nằm trong top 15 nước đang phát triển thu hút đầu tư FDI lớn nhất thế giới, với tổng vốn đăng ký hàng trăm tỉ USD, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết trước yêu cầu phát triển đặt ra trong kỷ nguyên mới, ngành tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đó là, tập trung làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính, thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các nghị quyết "bộ tứ trụ cột", tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế vùng, khai thác không gian phát triển mới.

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển.

Thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào thị trường.

Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chính sách an sinh xã hội, trong đó có hệ thống bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân dân.