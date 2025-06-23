Tổng Bí thư: “Sắp xếp bộ máy nhân dân đồng tình, sao cán bộ lại tâm tư?”

Điều này được Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ khi phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, sáng 23/6.

Trước hết, Tổng Bí thư nhấn mạnh các tầng lớp nhân dân rất đồng tình, ủng hộ với chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành, sắp xếp cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò cốt yếu nhằm quy tụ, khơi dậy mọi nguồn lực của người dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Hải Nguyễn).

Những thay đổi lần này của cơ quan Mặt trận Tổ quốc, theo Tổng Bí thư, mang tính lịch sử bởi Hội nghị Trung ương 11 đã thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có nhiều nội dung mang tính cải cách, đột phá.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định 304 về chức năng, cơ cấu tổ chức mới của cơ quan Ủy ban Trung ương và Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam.

"Chúng ta chưa bao giờ có được một hệ thống chính trị của đất nước đồng bộ như hiện nay", theo lời Tổng Bí thư.

Dù vậy, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như mô hình tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng còn chậm đổi mới, chưa thực sự gần dân, sát dân.

Cũng theo Tổng Bí thư, vẫn còn tình trạng "một việc nhiều tổ chức cùng làm", dẫn đến "thành tích không rõ ràng, khuyết điểm không biết ai chịu trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đánh giá một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. "Vừa qua, các chủ trương, chính sách của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, nhưng một bộ phận cán bộ lại tâm tư”, Tổng Bí thư nói và cho rằng đây là điều cần xem lại.

Bởi cán bộ, đảng viên là người thực hiện, nhưng nếu tâm tư thì không thể giải thích cho người dân được.

Các đại biểu dự cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (Ảnh: Hải Nguyễn).

Sau 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư cho rằng đất nước đang đứng trước vận hội mới, song cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội XIII đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thu nhập cao, theo Tổng Bí thư, là mức bình quân 22.000-23.000 USD, nhưng hiện nay Việt Nam mới đạt 4.700 USD, tức là chưa được 1/4 của đích đến trong 20 năm tới. “Vì thế, không thể chậm được vì nếu chậm không thể đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”, Tổng Bí thư nói.

Để thực hiện mục tiêu này, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, tập trung cao cho 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư quán triệt, toàn bộ hệ thống chính trị đang khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ở địa phương, vì thế, MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẩn trương triển khai Quyết định 304 của Bộ Chính trị và hướng dẫn cấp tỉnh, xã triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất để bộ máy đi vào hoạt động theo mô hình mới từ 1/7.