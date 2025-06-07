Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Sáng 6-6, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị cấp tỉnh, đồng thời thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị cấp xã với những địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Đồng thời đã hoàn thiện phương án nhân sự cấp tỉnh, cấp xã, sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ngay, đảm bảo thông suốt.

Giao Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, nhất là người đứng đầu, chủ động xem xét, quyết định thời điểm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đưa các tổ chức, đơn vị, cơ quan cấp tỉnh, cấp xã mới vào hoạt động, có thể thực hiện ngay từ 1-7 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương giao cho Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý tổng biên chế năm 2025 đã được giao.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động quyết định việc điều chuyển số chỉ tiêu biên chế giữa các khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể ở các địa phương trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp.

Thực hiện mô hình chính quyền hai cấp theo đúng chủ trương, đảm bảo không thay đổi tổng biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức được giao.

Kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Trung ương tổng số biên chế điều chuyển để tổng hợp, theo dõi; giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ; khuyến khích cán bộ còn tuổi làm việc.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: TTXVN

Giữ nguyên số lượng tổ chức, cấp phó các cơ quan, tổ chức

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã, các văn bản khác có liên quan theo đúng chủ trương, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trước mắt giữ nguyên số lượng tổ chức và số lượng cấp phó của các cơ quan, các tổ chức.

Trong đó, thống nhất tổ chức cơ quan chuyên môn cấp xã không sáp nhập, hợp nhất, đảm bảo thực hiện đúng theo đề án được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đồng bộ với quy định về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xã, phường, đặc khu theo quy định của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền cấp xã mới.

Nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm, sắp xếp lại thôn, tổ chức dân phố trước ngày 31-5-2026.

Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết 18 sẽ chỉ đạo tổ chức tập huấn với cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã mới.

Giao Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất thời gian chương trình, nội dung tổ chức hội nghị tập huấn, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thông qua Hiến pháp, các luật, nghị quyết có liên quan hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sau sắp xếp để các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tích cực, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phấn đấu hoàn thành sớm việc sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động trước thời gian so với kế hoạch.

Không để phát sinh các vấn đề phức tạp

Tổng Bí thư lưu ý đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên gắn với làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

Chỉ đạo rà soát, thống kê, bàn giao đầy đủ các công việc trong thời gian giao thời, không để bỏ sót nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.