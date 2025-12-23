Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có 92.800 hội viên, 700 tổ chức hội cơ sở trên toàn quốc. Hội đã hình thành các mạng lưới trí thức chuyên ngành như Mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, Câu lạc bộ Bác sĩ 4.0 và các liên chi hội chuyên sâu, trở thành diễn đàn trao đổi học thuật, thúc đẩy nhiều sáng kiến cải tiến chất lượng bệnh viện, góp phần phát triển y học chính xác và y tế số.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm, Hội đã khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6,5 triệu lượt người dân; hàng trăm nghìn người được sàng lọc ung thư, bệnh không lây nhiễm; hàng chục nghìn người cao tuổi được phẫu thuật mắt miễn phí. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, hơn 25.000 thầy thuốc trẻ tham gia chống dịch tại 63 tỉnh, thành phố; hơn 6 triệu người được tư vấn, hỗ trợ điều trị từ xa; trên 170 tỷ đồng hàng hóa, thiết bị y tế được huy động phục vụ cộng đồng...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đặt mục tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho 6 triệu người dân trên toàn quốc; hỗ trợ trang thiết bị, chuyển đổi số cho ít nhất 200 cơ sở y tế trên cả nước; triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực biên giới, hải đảo.

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội hướng đến phát động và triển khai 4 chương trình, gồm: Xung kích sáng tạo - Chuyển đổi số vì sức khỏe cộng đồng; Tình nguyện y tế thông minh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh; Phát triển nguồn lực – Kết nối Thầy thuốc trẻ toàn cầu; Đồng hành cùng Y tế vùng biên giới, hải đảo - Góp sức vì an ninh y tế quốc gia. Kết nạp thêm 20.000 hội viên mới, trong đó 30% hoạt động thường xuyên trực tuyến; phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Y tế trên toàn cầu tại ít nhất 10 quốc gia.

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 89 thầy thuốc trẻ ưu tú. TS.BS. Hà Anh Đức tiếp tục đại hội tín nhiệm, bầu tái đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Bằng khen cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Bùi Quang Huy đề nghị, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò xung kích, là lực lượng nòng cốt trong chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ thụ động sang chủ động; triển khai các giải pháp mang tính đột phá để đạt và vượt chỉ tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò xung kích, thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và tiên phong trong chuyển đổi số y tế. “Tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện tại vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng y tế vùng biên giới, hải đảo, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia” - ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Ông Bùi Quang Huy đồng thời đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiên phong làm chủ và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số y tế. Trọng tâm là hỗ trợ trang thiết bị chuyển đổi số cho y tế cơ sở; tham gia xây dựng trung tâm dữ liệu số về sức khỏe cộng đồng và hội viên, hiện đại hóa hệ thống y tế, đưa tri thức y học đến gần hơn với người dân. Thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, giám sát các chủ trương, chính sách y tế; tiếp tục nâng cao y đức, chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và mở rộng kết nối quốc tế toàn cầu. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thực sự là ngôi nhà chung tin cậy của thầy thuốc trẻ; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan, phát huy vai trò thầy thuốc trẻ trong các phong trào, chương trình lớn của tuổi trẻ Việt Nam.