Cổ phiếu Roblox bứt phá hơn 20% sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng

Roblox đã công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính vượt xa dự báo của giới chuyên gia. Ảnh: Getty.

Theo số liệu công bố, Roblox ghi nhận khoản lỗ 45 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức lỗ 48 cent mà các nhà phân tích do LSEG khảo sát trước đó dự báo. Doanh thu đặt hàng (bookings) – thước đo quan trọng phản ánh doanh thu tương lai – đạt 2,22 tỷ USD, vượt xa con số kỳ vọng 2,05 tỷ USD.

Đáng chú ý, công ty cho biết doanh thu đặt hàng trong quý I dự kiến đạt từ 1,69 đến 1,74 tỷ USD, cao hơn ước tính trung bình 1,68 tỷ USD của thị trường.

Người dùng tăng mạnh, nhưng lỗ ròng vẫn mở rộng

Trong quý IV, doanh thu của Roblox tăng tới 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty cũng báo cáo khoản lỗ ròng 316 triệu USD, tăng gần 44% so với mức 220 triệu USD của năm trước.

Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) đạt trung bình 144 triệu người, tăng 69% so với cùng kỳ và vượt dự báo 138 triệu người của giới phân tích – một yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong thư gửi cổ đông, Roblox thông báo sẽ không còn đưa ra dự báo tài chính hàng năm kể từ năm 2027, với lý do “sự biến động vốn có” trong mô hình kinh doanh. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung cung cấp hướng dẫn theo từng quý.

Động thái này phản ánh những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt trong bối cảnh thị trường trò chơi trực tuyến biến động mạnh và áp lực pháp lý gia tăng.

FBI truy lùng giáo phái kỹ thuật số "764", mối đe dọa mới nhắm vào thanh thiếu niên FBI đang tiến hành chiến dịch điều tra quy mô lớn nhắm vào một mạng lưới săn mồi trực tuyến bạo lực có tên "764", ...

Siết kiểm soát độ tuổi sau hàng loạt chỉ trích

Roblox thời gian qua đã hứng chịu nhiều chỉ trích và các vụ kiện liên quan tới việc bảo vệ người dùng vị thành niên, trong đó có các cáo buộc về bóc lột tình dục trên nền tảng.

Cuối quý IV, công ty bắt đầu triển khai xác minh độ tuổi bắt buộc đối với người dùng muốn truy cập các tính năng giao tiếp tại Úc, New Zealand và Hà Lan. Hiện 60% người dùng tại các thị trường này đã hoàn tất xác minh, trong khi tỷ lệ toàn cầu là khoảng 45%.

Theo Roblox, quá trình triển khai trên phạm vi toàn cầu trong tháng 1 đã khiến tăng trưởng tương tác giảm ở mức trung bình một chữ số, còn tăng trưởng đặt hàng giảm ở mức thấp một chữ số. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho rằng “lợi ích chiến lược dài hạn là rất đáng kể”.

“Dữ liệu độ tuổi chính xác sẽ mở ra cơ hội tùy chỉnh nội dung, tăng cường an toàn và xây dựng môi trường văn minh hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên,” công ty viết.

Kết quả xác minh độ tuổi cho thấy cơ cấu người dùng của Roblox trẻ hơn so với dữ liệu tự khai báo trước đây. Trong số người dùng hoạt động hàng ngày, 38% ở độ tuổi 13–17, 35% dưới 13 tuổi và chỉ 27% trên 18 tuổi.

Roblox nhấn mạnh họ coi quy mô người dùng trẻ này là một “tài sản chiến lược quý giá”, dù đây cũng là nhóm đối tượng khiến công ty phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ giới quản lý và dư luận.