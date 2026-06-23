Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Ronaldo chịu áp lực, chiến thắng là mục tiêu bắt buộc

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Uzbekistan lúc 0h ngày 24/6. Sau trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, đội bóng của HLV Roberto Martinez rơi xuống vị trí thứ ba với 1 điểm, trong khi Uzbekistan đứng cuối bảng sau thất bại 1-3 trước Colombia.

Trận đấu này có ý nghĩa quyết định với cả hai đội. Bồ Đào Nha cần 3 điểm để duy trì cuộc đua giành ngôi đầu bảng, đồng thời tránh để Colombia tạo khoảng cách quá lớn. Một chiến thắng trước Uzbekistan sẽ giúp đội bóng châu Âu có thêm cơ hội trước trận đấu cuối gặp chính Colombia.

World Cup 2026: Bồ Đào Nha so tài cùng Uzbekistan. Ảnh: Khelnow

Sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn đối thủ. HLV Martinez nhiều khả năng sẽ điều chỉnh đội hình sau màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng trước CHDC Congo. Những cái tên như Ruben Dias, Goncalo Inacio, Rafael Leao hay Francisco Conceicao có thể được trao cơ hội đá chính.

Tâm điểm vẫn nằm ở vị trí của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, đội trưởng Bồ Đào Nha tiếp tục nhận nhiều sự chú ý sau trận ra quân. Một số ý kiến cho rằng sự hiện diện của Ronaldo khiến lối chơi của đội bóng trở nên thiếu linh hoạt, nhưng HLV Martinez vẫn khẳng định ông tin tưởng vào vai trò của siêu sao số 7.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 24/6 (giờ Việt Nam)

Anh vs Ghana: Tam Sư hướng tới tấm vé sớm

Anh sẽ gặp Ghana lúc 3h ngày 24/6 tại bảng L World Cup 2026. Sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn, đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng và đứng trước cơ hội giành vé vào vòng knock-out nếu tiếp tục có 3 điểm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Tam Sư thể hiện bộ mặt tấn công mạnh mẽ. Đội bóng tổ chức nhiều pha lên bóng tốc độ, gây sức ép liên tục và tận dụng tốt khả năng dứt điểm của hàng công. Harry Kane là điểm sáng lớn khi lập cú đúp trong trận thắng Croatia.

World Cup 2026: Anh đối đầu Ghana. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, Ghana bước vào trận đấu với tâm lý tốt sau khi đánh bại Panama 1-0, nhưng màn trình diễn chưa thuyết phục. Đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và chỉ giành chiến thắng nhờ bàn thắng ở thời điểm cuối trận.

Anh vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự khi lối chơi tấn công tốc độ khiến họ để lộ nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, trước một Ghana chưa cho thấy sự ổn định ở mặt trận tấn công, Tam Sư vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu giành chiến thắng, Anh sẽ chính thức giành quyền đi tiếp và có thể tính toán lực lượng cho lượt trận cuối gặp Panama.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 24/6 (giờ Việt Nam)

Panama vs Croatia: Kinh nghiệm có thể tạo khác biệt

Panama và Croatia sẽ gặp nhau lúc 6h ngày 24/6 trong trận đấu mang tính quyết định tại bảng L. Cả hai đội đều chưa có điểm sau lượt trận đầu tiên, vì vậy một thất bại tiếp theo có thể khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất mong manh.

Panama mới lần thứ hai tham dự World Cup và vẫn đang tìm kiếm dấu ấn tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Dù thất bại trước Ghana, đội bóng của HLV Thomas Christiansen cho thấy khả năng phòng ngự kỷ luật. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Panama nằm ở khả năng tạo đột biến trên hàng công.

World Cup 2026: Panama và Croatia. Ảnh: Khelnow

Croatia chịu áp lực lớn hơn bởi đội bóng từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Thất bại 2-4 trước Anh bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự, nhưng khả năng tấn công vẫn là điểm mạnh với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Luka Modric, Mateo Kovacic hay Ivan Perisic.

Đội bóng áo sọc ca-rô được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh tại các giải đấu lớn. Nếu kiểm soát tốt khu vực giữa sân, Croatia có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước Panama. Hai đội bước vào trận đấu với lực lượng tốt nhất, hứa hẹn tạo nên màn so tài quyết liệt khi cả hai đều không còn nhiều lựa chọn ngoài mục tiêu chiến thắng.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 24/6 (giờ Việt Nam)

Colombia vs CHDC Congo: Cơ hội mở rộng cho đội đầu bảng

Colombia sẽ chạm trán CHDC Congo lúc 9h ngày 24/6 tại bảng K World Cup 2026. Sau lượt trận đầu tiên, Colombia dẫn đầu bảng với 3 điểm nhờ chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, trong khi CHDC Congo có 1 điểm sau trận hòa Bồ Đào Nha.

Colombia đang có lợi thế lớn để giành vé sớm vào vòng tiếp theo. Ở trận ra quân, đội bóng Nam Mỹ gặp khó khăn trước Uzbekistan nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh nhờ những khoảnh khắc quyết định của Luis Diaz và Jaminton Campaz.

World Cup 2026: Colombia gặp Congo. Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, CHDC Congo cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ, đội bóng châu Phi chơi đầy tự tin trước Bồ Đào Nha. Sau khi nhận bàn thua sớm, họ nhanh chóng tìm được bàn gỡ và duy trì thế trận cân bằng.

Đây là lần đầu hai đội gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Colombia được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng CHDC Congo có thể tiếp tục gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn như trận mở màn.

Thời gian thi đấu: 9 giờ sáng ngày 24/6