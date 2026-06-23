Khẳng định diễn đàn lý luận khoa học hàng đầu

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải thưởng báo chí “Lý luận và đổi mới” lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện nhằm tạo động lực thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ tư duy và sáng tạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới đang đặt ra trên tiến trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trải qua các chặng đường phát triển, hệ thống báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trở thành một lực lượng truyền thông hùng hậu với trên 20 ấn phẩm xuất bản định kỳ, cùng Nhà xuất bản Lý luận chính trị và hệ thống các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin sinh động, phong phú. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng, là diễn đàn trao đổi học thuật, lan tỏa tri thức, phát triển tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn và cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan tạp chí, bản tin, Nhà xuất bản, Cổng thông tin điện tử, Trang tin điện tử trong Học viện tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò là các cơ quan ngôn luận và diễn dàn khoa học của Học viện, của Đảng; phản ánh sinh động đời sống lý luận của đất nước; chủ động tham gia giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay đang đặt ra; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS.TS. Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Cần nỗ lực đổi mới mạnh mẽ hệ thống báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường tính học thuật, khẳng định vai trò là diễn đàn khoa học quốc gia có uy tín. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình xuất bản, thực hiện nghiêm quy trình phản biện độc lập; tăng các bài viết nghiên cứu lý luận chuyên sâu, công bố các kết quả tổng kết thực tiễn có giá trị lý luận và thực tiễn. Đồng thời, triển khai lộ trình xây dựng một số tạp chí theo chuẩn quốc tế, từng bước đáp ứng các điều kiện tham gia cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín quốc tế, hướng tới nâng cao các chỉ số ảnh hưởng học thuật”.

PGS.TS Lê Hải Bình trao Giải Nhì cho các tác giả.

PGS.TS. Lê Hải Bình đồng thời đề nghị hệ thống báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động báo chí, xuất bản và truyền thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên làm công tác báo chí, truyền thông; phát huy cao độ vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí phát triển toàn diện. Tăng cường sự phối hợp giữa các tạp chí, Nhà xuất bản, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo của Học viện; tăng cường liên thông, chia sẻ học thuật giữa các đơn vị báo chí trong toàn Học viện và với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế. Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông khoa học lý luận chính trị, phát huy tối đa nguồn lực, khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, nâng cao hiệu quả lan tỏa các giá trị khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong xã hội.

Dấu ấn Giải thưởng Báo chí “Lý luận và Đổi mới”

Nhằm khẳng định công tác báo chí, xuất bản, truyền thông là một bộ phận quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng Báo chí “Lý luận và Đổi mới”, dự kiến sẽ tổ chức thường niên và trao tặng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm.

Giải thưởng được tổ chức dành cho các tác giả là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc hệ thống báo chí Học viện trong thời gian quy định.

Năm 2026, Giải thưởng Báo chí “Lý luận và Đổi mới” lần đầu tiên được tổ chức nhằm tri ân các thế hệ những người làm báo, tôn vinh những công trình báo chí có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Học viện đối với sự nghiệp phát triển lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn. Từ hàng 158 bài viết dự giải, Hội đồng xét tặng đã lựa chọn được 40 bài viết xuất sắc nhất để trao thưởng, gồm: 01 Giải Đặc biệt, 02 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 08 Giải Ba, 19 Giải Khuyến khích và 05 Giải Triển vọng dành cho các tác giả dưới 40 tuổi.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

PGS.TS. Lê Hải Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được; ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ những người làm HVCTQGHCM trong đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần khẳng định vị thế, uy tín trong đời sống lý luận đất nước. Qua đó khẳng định vai trò của hệ thống báo chí, truyền thông Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là lực lượng quan trọng trong công bố kết quả nghiên cứu, phát triển lý luận; tổng kết thực tiễn; lan tỏa tri thức khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách; tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS. Lê Hải Bình nhấn mạnh, việc tổ chức Giải thưởng Báo chí “Lý luận và Đổi mới” lần thứ I năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm xuất sắc trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng thời tạo động lực thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ về tư duy và sáng tạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; phát hiện những vấn đề mới đang đặt ra trên tiến trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển. Đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa nền tảng, trí tuệ nhân tạo (AI).