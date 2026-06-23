Cổ phiếu Tencent tiếp tục chịu áp lực trên sàn chứng khoán Hồng Kông khi giảm 1,15% trong phiên giao dịch ngày 23/6, kéo vốn hóa thị trường của tập đoàn xuống dưới 4.000 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 510 tỷ USD. Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cổ phiếu, nâng mức sụt giảm từ đầu năm 2026 lên 27,72%.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về chiến lược mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của Tencent. Ban lãnh đạo công ty cho biết chi tiêu cho mô hình AI Hunyuan và trợ lý AI Yuanbao trong năm 2026 sẽ tăng hơn gấp đôi, vượt 36 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,31 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Tencent

Tencent cũng thông báo sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua lại cổ phiếu. Dù doanh thu quý I tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, kết quả này vẫn thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của tập đoàn công nghệ Trung Quốc vẫn được nhiều tổ chức đánh giá tích cực. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSEG), trong số 47 chuyên gia phân tích theo dõi Tencent, có 43 người đưa ra khuyến nghị mua hoặc mua mạnh đối với cổ phiếu này.

Các chuyên gia của IG nhận định hai mảng kinh doanh cốt lõi gồm quảng cáo số và trò chơi điện tử sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới. Trong khi đó, khoản đầu tư lớn vào AI được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các dịch vụ mới, dù có thể gây áp lực lên lợi nhuận trong ngắn hạn.

Việc Tencent tăng mạnh chi tiêu cho AI phản ánh xu hướng chung của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận ngắn hạn để xây dựng lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghệ trong thập kỷ tới.