Doanh nghiệp số

Tencent tăng trưởng nhờ game và AI, doanh thu hụt kỳ vọng

Thế Kiên

Thế Kiên

17:07 | 13/05/2026
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Tencent ghi nhận doanh thu quý I/2026 tăng 9% nhờ mảng game và trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên kết quả vẫn thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Tập đoàn công nghệ Trung Quốc cho biết AI đang trở thành động lực mới cho cả sản phẩm lẫn hoạt động kinh doanh cốt lõi.
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Tencent tăng trưởng nhờ game và AI, doanh thu hụt kỳ vọng
Giám đốc điều hành Tencent, Ma Huateng, cho biết công ty đã đạt được “những tiến bộ đáng kể ban đầu” về các sản phẩm AI mới trong quý đầu tiên.

Tencent tăng trưởng nhờ game và AI, doanh thu vẫn thấp hơn dự báo

Tencent vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu tăng 9%, trong bối cảnh nhu cầu game trực tuyến và trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng tại Trung Quốc.

Theo báo cáo tài chính công bố hôm thứ Tư, Tencent đạt doanh thu 196,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 28,9 tỷ USD. Mức này tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn dự báo 199 tỷ nhân dân tệ từ các nhà phân tích do LSEG khảo sát.

Kết quả cho thấy tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng khốc liệt và nền kinh tế Trung Quốc còn nhiều sức ép tiêu dùng.

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AI trở thành ưu tiên chiến lược mới của Tencent

Ông Ma Huateng, Chủ tịch kiêm CEO Tencent, cho biết công ty đã đạt những tiến triển ban đầu với các sản phẩm AI mới trong năm 2026.

Theo ông Ma, Tencent đang đồng thời ứng dụng AI vào các hoạt động kinh doanh hiện hữu nhằm cải thiện mức độ tương tác người dùng, doanh thu và hiệu quả vận hành.

“Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi tiếp tục tăng trưởng về mức độ tương tác, doanh thu và lợi nhuận, tạo ra dòng tiền để tài trợ cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo”, ông Ma cho biết trong tuyên bố đi kèm báo cáo tài chính.

Tencent hiện đẩy mạnh tích hợp AI vào hệ sinh thái rộng lớn gồm trò chơi điện tử, mạng xã hội, thanh toán số và điện toán đám mây. Công ty cũng đang cạnh tranh với nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc khác trong cuộc đua mô hình AI tạo sinh.

Game tiếp tục là nguồn thu chủ lực

Mảng game vẫn đóng vai trò trụ cột trong hoạt động kinh doanh của Tencent. Công ty hưởng lợi từ nhu cầu ổn định đối với các tựa game trực tuyến trong nước và quốc tế.

Tencent hiện sở hữu hoặc đầu tư vào nhiều studio game lớn trên toàn cầu, đồng thời kiểm soát hệ sinh thái mạng xã hội khổng lồ thông qua ứng dụng WeChat.

Nguồn tiền mặt từ game và quảng cáo giúp Tencent duy trì đầu tư mạnh vào hạ tầng AI, bao gồm trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán phục vụ huấn luyện mô hình.

Cuộc đua AI tại Trung Quốc ngày càng nóng

Tencent đang bước vào giai đoạn cạnh tranh trực diện với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Baidu và ByteDance trong lĩnh vực AI tạo sinh.

Các công ty công nghệ Trung Quốc hiện tăng tốc phát triển mô hình AI nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến.

Tencent được đánh giá có lợi thế nhờ hệ sinh thái người dùng lớn và khả năng tích hợp AI trực tiếp vào các dịch vụ đang có hàng trăm triệu người dùng.

Sự chuyển dịch của Tencent cho thấy AI đang trở thành lớp hạ tầng chiến lược mới của các tập đoàn công nghệ châu Á, thay vì chỉ là công cụ thử nghiệm.

Đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, xu hướng này phản ánh áp lực phải đầu tư sớm vào dữ liệu, hạ tầng điện toán và các ứng dụng AI thực tế nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Việc các “ông lớn” Trung Quốc tận dụng dòng tiền từ game, quảng cáo và nền tảng số để nuôi AI cũng cho thấy mô hình thương mại hóa AI cần nguồn tài chính dài hạn, thay vì chỉ phụ thuộc vào gọi vốn đầu tư.

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

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