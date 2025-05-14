Tencent gây sốc: Doanh thu tăng vọt 13%, đổ tiền vào AI nhưng lợi nhuận sụt giảm

Hoạt động quảng cáo của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã có bước nhảy vọt do “nhu cầu quảng cáo mạnh mẽ” đối với sản phẩm video, tìm kiếm và Mini Program trong WeChat. Ảnh: Getty.

Sự bùng nổ của mảng trò chơi

Doanh thu từ mảng trò chơi trong nước của Tencent tăng 24%, đạt 42,9 tỷ nhân dân tệ. Các tựa game đình đám như "Honor of Kings", "Peacekeeper Elite" và trò chơi mới "DnF Mobile" đã trở thành động lực tăng trưởng chính. Trong khi đó, doanh thu từ mảng trò chơi quốc tế tăng 23%, đạt 16,6 tỷ nhân dân tệ, nhờ sự phổ biến của các trò chơi "Brawl Stars" và "PUBG Mobile".

Không chỉ dừng lại ở trò chơi, Tencent tiếp tục tận dụng siêu ứng dụng WeChat với hơn 1,4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Doanh thu từ dịch vụ tiếp thị tăng 20% lên 31,9 tỷ nhân dân tệ, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với quảng cáo video, tìm kiếm và Mini Program trên WeChat.

Đổ tiền vào AI, tham vọng không giới hạn

Đáng chú ý, chi tiêu cho AI của Tencent đã tăng vọt lên 27,5 tỷ nhân dân tệ trong quý I, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Gã khổng lồ này đang đẩy mạnh đầu tư vào các mô hình AI như chatbot Yuanbao và nền tảng AI Hunyuan của riêng mình.

Tencent khẳng định AI đã đóng góp trực tiếp vào các lĩnh vực như quảng cáo hiệu suất và trò chơi. Công ty cũng đang mở rộng ứng dụng AI vào các lĩnh vực mới như Weixin (WeChat phiên bản Trung Quốc).

Dù đạt được tăng trưởng doanh thu ấn tượng, lợi nhuận của Tencent lại không như mong đợi. Lý do chủ yếu đến từ chi phí đầu tư khổng lồ vào AI và các lĩnh vực mới, gây áp lực lên lợi nhuận.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu Tencent không thể nhanh chóng chuyển đổi các khoản đầu tư AI thành lợi nhuận, cổ đông có thể mất kiên nhẫn. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại Trung Quốc, Tencent đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận.