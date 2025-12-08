FPT và Vietnam Airlines chung tay tổ chức sự kiện “kết đôi”

Sự kiện quy tụ 100 nhân sự của FPT và Vietnam Airlines trong độ tuổi 24 đến 35 tại không gian campus Hola Park, Hòa Lạc. Tại chương trình, các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm ứng dụng MAYBE do FPT phát triển riêng cho sự kiện, hỗ trợ giao lưu theo hình thức tương hợp và kết nối mở. Thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, trạm tương tác cảm xúc và chương trình kết nối đã tạo nên hành trình mới mẻ, gần gũi và mang tính gắn kết sâu hơn so với hình thức giao lưu truyền thống.

Sự kiện MAYBE đánh dấu bước mở rộng hợp tác giữa FPT và Vietnam Airlines, từ lĩnh vực công nghệ sang lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp. Trước đó, hai bên đã đồng hành trong nhiều dự án chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành. MAYBE tiếp tục được xem là thử nghiệm mang tính thực tế trong việc củng cố kết nối con người, được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp trong các dự án, hoạt động chung và trong môi trường làm việc đa hệ sinh thái.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ: FPT và Vietnam Airlines đã có quan hệ hợp tác từ những năm 1990, khi FPT mới thành lập, rất gắn bó và rất tình cảm. Với mối thâm tình ấy, FPT rất muốn hai nhà “liên hôn”. Chương trình MAYBE được thiết kế để CBNV của FPT và các đối tác có thêm cơ hội tìm sự đồng điệu, sẻ chia và hạnh phúc.

Ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Chiến Thắng cùng tham dự sự kiện

“Vietnam Airlines luôn coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp của Hãng. Sự kiện MAYBE được triển khai cùng FPT không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn tạo điều kiện để đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn và cùng xây dựng một môi trường làm việc bền vững dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và thấu hiểu.” Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Để phát triển nguồn nhân lực bền vững, FPT luôn chú trọng xây dựng “ngôi nhà chung” đa dạng, bao gồm nhiều thế hệ, quốc tịch, dân tộc. Bền bỉ trên hành trình trở thành “Nơi làm việc hạnh phúc - Happy Workplace”, FPT tạo điều kiện để cán bộ nhân viên (CBNV) được học hỏi, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp lâu dài và có một cuộc sống hạnh phúc “đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần” thông qua loạt chương trình, chính sách đột phá, khác biệt như: Chính sách "An cư lạc nghiệp - Gắn kết lâu dài" hỗ trợ mua nhà, mua xe cho CBNV; Chương trình, chính sách cho người thân CBNV, đặc biệt chú trọng vào nhóm FPT Small; Ngày phụ huynh…

Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi người lao động được tôn trọng, ghi nhận và có cơ hội phát triển lâu dài. Những năm gần đây, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến người lao động, từ chương trình đào tạo phát triển năng lực, đối thoại nội bộ đến các hoạt động văn hóa và gắn kết tập thể. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần duy trì bản sắc doanh nghiệp và củng cố niềm tự hào về môi trường làm việc.

Cùng chung định hướng đó, sự kiện MAYBE được xem là một cách tiếp cận mới nhằm tạo thêm không gian để đội ngũ trẻ của hai doanh nghiệp giao lưu và hiểu nhau hơn, từ đó hỗ trợ hiệu quả quá trình phối hợp công việc. Sự kiện lần này thể hiện nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc tiếp tục xây dựng một văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hiện đại và gắn kết.