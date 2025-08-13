FPT và Harvard Business Impact hợp tác chiến lược

Thông qua quyền truy cập độc quyền vào các nền tảng học tập hàng đầu của Harvard Business Impact, FPT kỳ vọng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, xây dựng tư duy lãnh đạo và nâng tầm hiệu quả vận hành, khẳng định cam kết lâu dài của FPT trong việc mang đến các dịch vụ công nghệ có giá trị thực tiễn cho khách hàng toàn cầu.

Cụ thể, FPT sẽ tích hợp hai nền tảng đào tạo hàng đầu của Harvard Business Impact - Harvard ManageMentor® và HBR Spark vào hệ sinh thái học tập nội bộ. Harvard ManageMentor® là nền tảng học trực tuyến toàn diện với hơn 42 khóa học chuyên sâu và hơn 300 video do các chuyên gia hàng đầu giảng dạy về lãnh đạo, quản trị, chiến lược và truyền thông.

Nền tảng này hiện được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500, đưa vào sử dụng. Tại FPT, nền tảng sẽ hỗ trợ xây dựng lộ trình học tập theo từng vai trò và cấp bậc nhân sự. HBR Spark mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, ứng dụng AI cùng phương pháp mô hình học vi mô (micro-learning).

Với hơn 25.000 tài nguyên gồm bài viết, video, podcast và case study, nền tảng này giúp kết nối kiến thức lý thuyết với các tình huống thực tế, hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo và khả năng ứng dụng trong công việc.

Lễ ký kết giữa FPT và Harvard Business Impact diễn ra tại Đà Nẵng

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng FPT trong hành trình phát triển đội ngũ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai. Hợp tác là sự kết hợp giữa tư duy lãnh đạo toàn cầu và các phương pháp học tập tiên tiến, giúp đội ngũ FPT trang bị những năng lực cốt lõi để thích ứng, dẫn dắt và phát triển trong kỷ nguyên AI.” Ông Sumit Harjani – Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Harvard Business Impact Enterprise & Tổng Giám đốc tại Ấn Độ chia sẻ.

Hợp tác với Harvard Business Impact là một phần trong chiến lược dài hạn của FPT nhằm đầu tư vào phát triển nhân sự quy mô lớn, khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu toàn cầu. Với đội ngũ hơn 33.000 nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ CNTT toàn cầu, FPT luôn chú trọng xây dựng văn hóa học tập liên tục và phát triển năng lực lãnh đạo bền vững. Được biết, chỉ trong năm 2024 vừa qua, FPT đã ghi nhận hơn 3,7 triệu giờ học tập, phản ánh mạnh mẽ tinh thần không ngừng học hỏi và phát triển chuyên môn toàn diện từ kỹ thuật, quản trị đến chiến lược.

“Tại FPT, tinh thần học tập là DNA và phát triển con người luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược. Trong bối cảnh AI thay đổi nhanh chóng, chúng tôi kiên định với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản trị cho đội ngũ. Hợp tác cùng Harvard Business Impact giúp FPT tiếp cận các chương trình đào tạo gắn liền với các bài toán thực tế, phù hợp với văn hóa hợp tác và tinh thần đổi mới của chúng tôi. Đây sẽ là bước đệm để đội ngũ lãnh đạo thích ứng nhanh chóng, nắm bắt tri thức mới và dẫn dắt hiệu quả – cả trong nội bộ FPT và trong hành trình đồng hành cùng khách hàng toàn cầu.” Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT chia sẻ.

FPT cho biết, trong năm 2025 này FPT sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo, tập trung đào tạo chuyên sâu cho các đội ngũ quản lý cấp cao nhằm trao quyền, đảm bảo sự sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở quy mô toàn cầu. Song song với đó, FPT cũng sẽ triển khai các chương trình đào tạo lại (re-skilling) và nâng cao kỹ năng (up-skilling) cho toàn bộ nhân sự, trang bị các năng lực chuyên sâu phù hợp nhu cầu của thị trường, mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

Những nỗ lực này nhất quán với chiến lược dài hạn của FPT nhằm xây dựng một thế hệ nhân sự sẵn sàng cho tương lai, đủ năng lực triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến về chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo bền vững cho khách hàng toàn cầu.