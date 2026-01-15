Bosch bổ nhiệm nhân sự mới tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương

Ở cương vị mới, ông Robert Hesse sẽ chịu trách nhiệm định hướng chiến lược, điều hành hoạt động và dẫn dắt sự phát triển tổng thể của tập đoàn Bosch tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, một trong những khu vực năng động và giàu tiềm năng tăng trưởng. Ông Robert Hesse sẽ kế nhiệm ông Vijay Ratnaparkhe, Chủ tịch Bosch khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương tiền nhiệm.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi (EMEA) và châu Á - Thái Bình Dương, ông Hesse mang đến chuyên môn sâu rộng nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động trong khu vực Đông Nam Á.

Trong thời gian công tác tại Bosch, ông Hesse từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, EMEA và Bắc Mỹ. Với nền tảng kinh nghiệm phong phú và sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh của tập đoàn Bosch, ông Hesse được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hiệu quả danh mục kinh doanh đa dạng của Bosch tại các thị trường Đông Nam Á và châu Đại Dương đang tăng trưởng mạnh mẽ. Việc bổ nhiệm này cũng thể hiện cam kết lâu dài của Bosch đối với khu vực, đồng thời khẳng định cơ hội nắm bắt những tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực không ngừng biến động.

Ông Robert Hesse

“Tôi vô cùng vinh dự và hào hứng khi được dẫn dắt hoạt động kinh doanh của Bosch tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương. Bosch đã đặt nền móng tại khu vực này từ hơn 100 năm trước và ngày nay, Đông Nam Á và châu Đại Dương đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Bosch nhằm thúc đẩy tăng trưởng và cân bằng hiện diện khu vực. Từ năm 2026 trở đi, chúng tôi mong muốn mang đến nhiều hơn nữa các công nghệ tiên tiến của Bosch, đồng thời mở rộng các giải pháp và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng địa phương.” Ông Robert Hesse chia sẻ.

Năm 2024, Bosch ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực tại khu vực Đông Nam Á, với tổng doanh thu thuần đạt 2,35 tỷ euro

Được biết, trong năm 2024, Bosch ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực tại khu vực Đông Nam Á. Tổng doanh thu thuần đạt 2,35 tỷ euro, bao gồm doanh thu từ các công ty không hợp nhất và các giao dịch nội bộ với công ty liên kết, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hợp nhất từ các bên thứ ba tại khu vực đạt 1,15 tỷ euro. Động lực tăng trưởng đến từ mảng Công nghệ Di chuyển (Mobility) và Phụ tùng Ô tô (Mobility Aftermarket) tại Indonesia và Malaysia, cùng với nhu cầu mạnh mẽ đối với thiết bị gia dụng tại Việt Nam.

Tại khu vực châu Đại Dương, Bosch cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024. Tổng doanh thu thuần đạt 803 triệu euro, bao gồm doanh thu từ các công ty không hợp nhất và giao dịch nội bộ, tăng 9,4% so với năm trước. Doanh thu hợp nhất từ các bên thứ ba tại khu vực đạt khoảng 690 triệu euro.