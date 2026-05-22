Singtel tăng đầu tư AI và trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á

Singtel đẩy mạnh đầu tư AI và hạ tầng dữ liệu

Singtel, nhà mạng viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, dự kiến nâng tổng chi tiêu vốn trong năm tài chính hiện tại lên khoảng 3 tỷ đô la Singapore, tăng so với mức 2,5 tỷ SGD của năm trước. Phần lớn khoản tăng thêm được dồn vào trí tuệ nhân tạo và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Theo CEO Yuen Kuan Moon, riêng mảng AI và trung tâm dữ liệu sẽ nhận khoảng 1,2 tỷ SGD đầu tư. Khoản tiền này dùng để phát triển dịch vụ GPU cho khu vực và xây dựng các nền tảng AI độc lập phục vụ Singapore.

Trong bối cảnh AI tạo sinh kéo nhu cầu điện toán tăng mạnh, các tập đoàn viễn thông châu Á đang chuyển vai trò từ nhà cung cấp kết nối sang nhà vận hành hạ tầng tính toán. Singtel đang đi theo xu hướng này khi coi GPU, trung tâm dữ liệu và dịch vụ AI là động lực tăng trưởng mới.

Thị trường viễn thông bước vào cuộc đua hạ tầng AI

Việc Singtel tăng đầu tư phản ánh xu hướng mới của ngành viễn thông toàn cầu. Các nhà mạng không còn chỉ cạnh tranh bằng tốc độ internet hay vùng phủ sóng, mà đang chuyển sang cạnh tranh năng lực xử lý dữ liệu và hạ tầng AI.

GPU, loại chip chuyên xử lý tác vụ AI, hiện trở thành tài nguyên chiến lược. Các trung tâm dữ liệu sở hữu cụm GPU lớn có thể cung cấp năng lực huấn luyện mô hình AI, điện toán đám mây và dịch vụ AI doanh nghiệp.

Singtel cho biết phần chi tiêu cốt lõi của tập đoàn sẽ giữ quanh mức 1,8 tỷ SGD. Trong đó, khoảng 1,5 tỷ đô la Úc dành cho Optus, công ty liên kết tại Australia, và khoảng 0,5 tỷ SGD dành cho phần còn lại của tập đoàn.

Điều này cho thấy Singtel đang phân tách rõ hai nhóm đầu tư: duy trì hạ tầng viễn thông truyền thống và mở rộng hạ tầng AI.

Đặt cược dài hạn vào thị trường Ấn Độ

Bên cạnh AI, Singtel tiếp tục xem Ấn Độ là thị trường chiến lược dài hạn. Tập đoàn hiện sở hữu 27,5% cổ phần tại Bharti Airtel sau khi bán bớt 0,8% cổ phần hồi tháng 11 năm ngoái.

CEO Yuen Kuan Moon cho rằng Ấn Độ vẫn còn dư địa rất lớn cho dịch vụ số nhờ quy mô dân số đông và tốc độ số hóa cao.

“Ấn Độ là nền kinh tế đang phát triển mạnh và sẽ cần nhiều dịch vụ kỹ thuật số hơn ngoài kết nối số”, ông nói.

Bharti Airtel hiện là một trong những nhà mạng lớn nhất Ấn Độ và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng của Singtel tại Nam Á.

Lợi nhuận tăng mạnh nhưng cổ phiếu vẫn giảm

Dù công bố kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu công nghệ mang tên Singtel vẫn giảm hơn 4%.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, Singtel ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 40%, lên 5,61 tỷ SGD. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng đến từ khoản lãi bất thường 2,84 tỷ SGD sau thương vụ bán cổ phần tại Bharti Airtel.

Điều này cho thấy thị trường vẫn thận trọng với triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành viễn thông, nhất là khi các khoản đầu tư AI và trung tâm dữ liệu đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi dài và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

AI đang tái định hình ngành viễn thông khu vực

Việc Singtel tăng mạnh chi tiêu cho AI phản ánh làn sóng tái cấu trúc của ngành viễn thông châu Á. Các nhà mạng đang muốn trở thành nhà cung cấp hạ tầng số toàn diện, từ kết nối internet, điện toán đám mây cho tới dịch vụ AI doanh nghiệp.

Xu hướng này cũng tạo áp lực lên các doanh nghiệp viễn thông trong khu vực, bao gồm Đông Nam Á, khi nhu cầu đầu tư GPU, điện năng và trung tâm dữ liệu ngày càng lớn.

Đối với Singapore, việc Singtel phát triển dịch vụ AI nội địa còn mang ý nghĩa chiến lược về chủ quyền dữ liệu và năng lực công nghệ quốc gia trong giai đoạn cạnh tranh AI toàn cầu tăng tốc.