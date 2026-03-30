Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Thế Kiên

Thế Kiên

12:33 | 30/03/2026
Việc Bắc Kinh bất ngờ can thiệp vào thương vụ mua lại Manus, một startup trí tuệ nhân tạo có nguồn gốc Trung Quốc nhưng đặt trụ sở tại Singapore của Meta đang gây chấn động giới công nghệ toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về chiến lược “thoát Trung” của các công ty khởi nghiệp công nghệ.
Bắc Kinh siết chặt “Singapore-washing”, thương vụ Manus của Meta khiến giới công nghệ chấn động
Giới công nghệ từ Thung lũng Silicon đến Thâm Quyến đều xôn xao khi Meta mua lại Manus với giá 2 tỷ đô la vào cuối năm ngoái.

Không chỉ là một thương vụ trị giá 2 tỷ USD, Manus giờ đây đã trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung, và là lời cảnh báo đối với các nhà sáng lập đang tìm cách “quốc tế hóa” để tránh sự giám sát của Bắc Kinh.

“Singapore-washing” không còn là lối thoát

Cuối năm ngoái, Meta đã mua lại Manus, một công ty khởi nghiệp AI có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng đã chuyển trụ sở và đội ngũ chủ chốt sang Singapore. Mô hình này trong giới công nghệ được gọi là “Singapore-washing”, tức chuyển pháp nhân sang Singapore để tiếp cận vốn quốc tế và giảm rủi ro địa chính trị.

Trong nhiều năm, đây được xem là con đường phổ biến để các startup Trung Quốc tiếp cận vốn Mỹ và thị trường toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, theo Financial Times, chính phủ Trung Quốc hiện đang xem xét liệu thương vụ bán Manus có vi phạm các quy định về xuất khẩu công nghệ và đầu tư ra nước ngoài hay không. Đồng thời, hai nhà đồng sáng lập của Manus là Xiao Hong và Ji Yichao đã bị cấm rời Trung Quốc sang Singapore.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát việc chuyển giao công nghệ và nhân tài ra nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như trí tuệ nhân tạo.

Cuộc chơi đã thay đổi

Theo Wayne Shiong, đối tác quản lý của Argo Venture Partners tại Thung lũng Silicon, vụ việc Manus có thể khiến các nhà sáng lập công nghệ thay đổi chiến lược ngay từ đầu.

Thay vì phát triển công nghệ tại Trung Quốc rồi chuyển cấu trúc pháp lý ra nước ngoài ở giai đoạn sau, ngày càng nhiều nhà sáng lập muốn xây dựng công ty bên ngoài Trung Quốc ngay từ “ngày đầu tiên”.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở rủi ro pháp lý, mà còn ở vấn đề định giá. Các startup AI Trung Quốc thường có định giá thấp hơn đáng kể so với các công ty cùng lĩnh vực tại Mỹ, trong khi việc có nhà đầu tư Mỹ có thể giúp công ty đạt định giá cao hơn và mở rộng toàn cầu nhanh hơn.

Tuy nhiên, mô hình chuyển trụ sở ra nước ngoài nhưng vẫn giữ hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc có thể không còn hiệu quả.

Một luật sư tại Bắc Kinh cho biết, trong các trường hợp như Manus, “nơi bạn sản xuất công nghệ quan trọng hơn nơi công ty mẹ đăng ký”. Điều này đồng nghĩa với việc nếu công nghệ cốt lõi được phát triển tại Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn có quyền can thiệp, ngay cả khi công ty đặt trụ sở ở nước ngoài.

Không chỉ là pháp nhân, mà là toàn bộ hệ sinh thái

Các chuyên gia cho rằng việc chỉ chuyển pháp nhân sang Singapore là không đủ để “thoát Trung”.

Theo các cố vấn trong ngành, để thực sự trở thành một công ty quốc tế, startup cần: Thứ nhất là chuyển toàn bộ đội ngũ ra nước ngoài. Thứ hai là chuyển cơ sở khách hàng. Thứ ba là để các nhà đầu tư Trung Quốc ban đầu thoái vốn và Thứ tư là chuyển mã nguồn và dữ liệu ra ngoài Trung Quốc.

Nếu không, công ty vẫn có thể bị coi là doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc và chịu sự giám sát của Bắc Kinh.

Một nhà quản lý tài sản tại Singapore cho rằng chính quyền Trung Quốc sẽ “bỏ qua vẻ bề ngoài hào nhoáng của Singapore và đi sâu vào tận gốc rễ của công ty, bao gồm mã nguồn, dữ liệu và nhân tài”.

Meta có thể gặp rủi ro lớn

Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc có yêu cầu hủy bỏ thương vụ Meta – Manus hay không. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, Meta có thể gặp rủi ro lớn vì công ty đã nhanh chóng sáp nhập hơn 100 nhân viên Manus vào văn phòng tại Singapore từ đầu tháng 3.

Meta cho biết thương vụ “hoàn toàn tuân thủ luật pháp hiện hành” và hy vọng cuộc điều tra sẽ sớm có kết quả.

Tuy nhiên, vụ việc đã làm gia tăng sự bất định pháp lý đối với các công ty công nghệ có liên quan đến Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, nơi công nghệ, dữ liệu và nhân tài đều được coi là tài sản chiến lược quốc gia.

Vụ Manus cho thấy trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung, không chỉ chip hay phần mềm bị kiểm soát, mà cả nhân tài, dữ liệu và cấu trúc doanh nghiệp cũng trở thành chiến trường.

Ngay cả các công ty được thành lập bên ngoài Trung Quốc nhưng thuê ngoài đội ngũ kỹ thuật tại Trung Quốc cũng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý liên quan đến xuất khẩu công nghệ.

Một nhà sáng lập startup AI tại Singapore đã nói thẳng: “Bạn sẽ không bao giờ biết điều đó có vi phạm hay không cho đến khi công ty đủ lớn mạnh.”

Câu nói này có lẽ phản ánh rõ nhất thực tế mới của ngành công nghệ toàn cầu: trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ và địa chính trị, việc một công ty thuộc về quốc gia nào không còn được quyết định bởi nơi đăng ký kinh doanh, mà bởi nơi công nghệ được tạo ra, nơi dữ liệu được lưu trữ và nơi nhân tài làm việc.

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Meta và YouTube thua kiện trong vụ việc liên quan đến hệ lụy mạng xã hội

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube

Meta tiếp tục triển khai các công cụ an toàn mới

Du lịch xanh tăng tốc tại Việt Nam

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh

Hội Báo toàn quốc 2026: Thúc đẩy chuyển đổi số, định hình kinh tế báo chí trong kỷ nguyên mới

Camera do người dân lắp đặt sẽ kết nối với trung tâm giám sát của công an xã, phường

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Có cần dán màn hình smartphone?

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026