Nền tảng 'Rổ phim' vi phạm bản quyền nghiêm trọng, thu hút hơn 103 triệu lượt truy cập

Ngày 20/3/2026, tại thành phố Hồ Chính Minh, lễ ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số diễn ra sáng nay, thạc sĩ - luật sư Võ Trung Tín đã công bố những số liệu đáng báo động về tình trạng vi phạm bản quyền trên nền tảng “Rổ phim”.

Theo số liệu được công bố, “Rổ phim” là một trong những website cung cấp phim lậu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với tổng cộng hơn 103,3 triệu lượt truy cập kể từ khi hoạt động mạnh vào năm 2025. Trung bình mỗi tháng, nền tảng này ghi nhận khoảng 34,46 triệu lượt truy cập và 2,9 triệu người dùng duy nhất. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, trang web này đứng vị trí 1.367 và xếp thứ 19 tại Việt Nam, cho thấy mức độ phổ biến rất lớn.

Về nội dung, “Rổ phim” đã vi phạm bản quyền đối với 18.077 tựa phim, trong đó có 14.594 phim lẻ chủ yếu đến từ Mỹ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng 3.483 bộ phim truyền hình. Dù chỉ mới xuất hiện từ cuối năm 2024, nền tảng này đã nhanh chóng phát triển mạnh trong năm 2025.

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý? Đường dây phát sóng lậu Xôi Lạc TV vừa bị khởi tố với 30 bị can liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền ...

Các hình thức vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng và có tổ chức. Nền tảng này không chỉ phát hành phim song song với các dịch vụ trả phí mà còn đăng tải các bản quay lén (cam) hoặc bản HD chỉ sau vài ngày đến một tuần kể từ khi phim ra rạp.

Ngoài ra, tình trạng chiếm đoạt và phát lại các luồng livestream trái phép cũng diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, một số nội dung bị cơ quan chức năng cấm lưu hành như phim chứa yếu tố “đường lưỡi bò” hoặc nội dung nhạy cả vẫn bị cố tình đăng tải.

Để duy trì hoạt động, “Rổ phim” xây dựng hệ sinh thái mạng xã hội với quy mô lớn, bao gồm fanpage Facebook hơn 430.000 lượt theo dõi, tài khoản Threads hơn 71.700 người theo dõi cùng các kênh trên YouTube, TikTok và X. Ngoài ra, các nền tảng như Discord (hơn 23.000 thành viên) và Telegram (hơn 3.300 thành viên) được sử dụng để hướng dẫn người dùng vượt chặn, cung cấp VPN và cập nhật các tên miền thay thế.

Theo ông Võ Trung Tín, nền tảng này vận hành với cấu trúc kỹ thuật tinh vi với hệ thống tên miền liên tục thay đổi nhằm né tránh việc chặn truy cập, dữ liệu được phân phối qua API trung tâm trong khi giao diện chính không trực tiếp hiển thị nội dung vi phạm, gây khó khăn cho công tác xử lý của cơ quan chức năng. Nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo cờ bạc và các gói dịch vụ VIP.

Hoạt động của “Rổ phim” đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều đơn vị cung cấp nội dung trong và ngoài nước như Netflix, Disney, Sony Pictures, cũng như các nền tảng nội địa như FPT Play và MyTV. Không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, tình trạng này còn tác động tiêu cực đến môi trường phát triển điện ảnh lành mạnh.

Sự ra đời của Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường các giải pháp công nghệ, hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm bản quyền trên không gian số, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sáng tạo và doanh nghiệp nội dung.