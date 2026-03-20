Nhà ba tôi một phòng rời rạp, khép lại hành trình hơn 110 tỷ đồng

Hoàng Anh

14:18 | 20/03/2026
Bộ phim Nhà ba tôi một phòng, tác phẩm điện ảnh đầu tay do Trường Giang đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính đã chính thức rời rạp từ ngày 20/3/2026, khép lại hành trình sau hơn một tháng công chiếu.
Theo cập nhật của Box Office Vietnam vào trưa 19/3, phim chỉ còn 4 suất chiếu tại một rạp, bán được 16 vé, thu khoảng 1,2 triệu đồng. Lượng khán giả giảm sâu ở giai đoạn cuối được xem là nguyên nhân chính khiến bộ phim rút khỏi hệ thống rạp sau hơn một tháng phát hành.

Khởi chiếu từ mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), tác phẩm do Trường Giang đạo diễn, sản xuất và đóng chính từng có khởi đầu thuận lợi và khá hứa hẹn khi nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn 10 ngày, một thành tích đáng chú ý trong mùa phim Tết vốn cạnh tranh gay gắt.. Tổng doanh thu cuối cùng đạt khoảng 110,9 đến 111 tỷ đồng, đưa Trường Giang gia nhập nhóm đạo diễn phim "trăm tỷ" của điện ảnh Việt.

Poster Nhà ba tôi một phòng, bộ phim vừa rút khỏi rạp sau hơn một tháng công chiếu

Phim kể về ông Thạch (do Trường Giang đảm nhận) người cha đơn thân mắc bệnh Alzheimer và con gái Hoài An (diễn viên Đoàn Minh Anh đóng), một cô gái trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Câu chuyện xoay quanh những xung đột trong không gian sống chật hẹp, từ đó mở ra hành trình thấu hiểu và hàn gắn giữa hai cha con. Tác phẩm chọn cách tiếp cận gần gũi, kết hợp yếu tố hài và cảm xúc gia đình.

Dàn diễn viên phụ như Anh Tú Atus, Lê Khánh và Nguyễn Đình Như Vân góp phần tạo nên không khí nhẹ nhàng, ấm áp cho bộ phim.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu hưởng lợi từ lượng khán giả đông đảo dịp Tết, sức hút của phim dần suy giảm. Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản đi theo mô-típ quen thuộc, thiếu điểm nhấn mới mẻ, nhịp phim chậm và cao trào chưa đủ mạnh để giữ chân người xem. Bên cạnh đó, hiệu ứng truyền miệng không tích cực cũng khiến lượng khán giả giảm nhanh trong các tuần tiếp theo, kéo theo việc sụt giảm suất chiếu.

Ở góc độ thị trường, việc một bộ phim rời rạp sau khoảng một tháng là điều không quá bất thường. Hệ thống rạp hiện nay vận hành dựa trên hiệu suất phòng vé, do đó các phim có doanh thu thấp sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những tác phẩm mới. Trong bối cảnh cạnh tranh liên tục, chỉ những bộ phim có nội dung đủ hấp dẫn và tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ mới có thể trụ rạp dài hơi.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, doanh thu hơn 110 tỷ đồng vẫn cho thấy sức hút của Trường Giang với khán giả đại chúng. Không tạo được đột phá lớn về nội dung, nhưng Nhà ba tôi một phòng vẫn ghi dấu bằng câu chuyện tình cảm gia đình gần gũi, đặc biệt phù hợp với không khí mùa Tết.

Tổng thể, Nhà ba tôi một phòng có thể chưa tạo được dấu ấn nghệ thuật mạnh, nhưng vẫn là một bước đi đáng ghi nhận của Trường Giang. Thành công doanh thu cho thấy Trường Giang là nghệ sĩ có nền tảng khán giả vững, việc phim rút rạp sớm thời điểm này là diễn biến quen thuộc của thị trường điện ảnh trong nước, nơi các tác phẩm cạnh tranh mạnh mẽ từng tuần.

