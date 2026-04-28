'Gấu Boonie: Kungfu Ẩn Sĩ' chính thức ra mắt khán giả Việt

Bộ phim mới nhất thuộc thương hiệu hoạt hình đình đám Boonie Bears hứa hẹn mang đến một chuyến phiêu lưu mãn nhãn, phù hợp cho cả gia đình, đặc biệt là các em nhỏ cùng nhau khám phá thế giới kỳ ảo đầy sắc màu bên những người bạn gấu quen thuộc.

Ra mắt lần đầu từ năm 2012, Boonie Bears nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu hoạt hình được yêu thích rộng rãi trên toàn cầu. Series xoay quanh hai anh em gấu Hùng Đại - Hùng Nhị cùng người bạn Cường, với những câu chuyện vừa hài hước vừa giàu tính nhân văn, đề cao tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, thương hiệu này còn mở rộng mạnh mẽ với hàng ngàn sản phẩm ăn theo trong nhiều lĩnh vực, khẳng định sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Ở phần phim mới “Kungfu Ẩn Sĩ”, hành trình của bộ ba quen thuộc bước sang một chương hoàn toàn mới. Không còn chỉ là những màn rượt đuổi vui nhộn trong rừng, lần này Hùng Đại, Hùng Nhị và Cường bất ngờ được trao những năng lực đặc biệt sau khi chạm trán một thực thể huyền bí. Từ đó, họ bị cuốn vào một thế giới ẩn giấu, nơi hội tụ những chiến binh sở hữu sức mạnh phi thường.

Tại đây, cả nhóm phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt để làm chủ sức mạnh mới, đồng thời đối mặt với những thế lực bí ẩn đang ráo riết truy tìm một cuốn bí thuật tối thượng. Cuộc phiêu lưu không chỉ là hành trình chiến đấu mà còn là thử thách về lòng tin, sự đoàn kết và bản lĩnh của từng nhân vật. Liệu họ có đủ dũng khí để bảo vệ nhau và chứng minh mình xứng đáng với vai trò “người được chọn”?

Trước khi đến Việt Nam, bộ phim đã ghi nhận thành tích ấn tượng tại phòng vé quốc tế, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nhờ nội dung dễ tiếp cận và thông điệp ý nghĩa. Đây tiếp tục là minh chứng cho sức hút bền vững của thương hiệu Boonie Bears sau nhiều năm phát triển.

Với màu sắc tươi sáng, tiết tấu vui nhộn và câu chuyện giàu cảm hứng, “Gấu Boonie: Kungfu Ẩn Sĩ” hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nơi cha mẹ và các bé có thể cùng nhau bước vào hành trình phiêu lưu kỳ thú, cười sảng khoái và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại rạp chiếu.

“Gấu Boonie: Kungfu Ẩn Sĩ” (tựa gốc: Boonie Bears : THE HIDDEN PROTECTOR), khởi chiếu 1/5/2026, và có suất chiếu sớm cả ngày 30/4/2026.