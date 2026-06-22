Tây Ban Nha thắng lớn, Yamal ghi bàn đầu tiên tại World Cup

Tây Ban Nha có màn trở lại mạnh mẽ tại bảng H World Cup 2026 khi đánh bại Saudi Arabia 4-0. Trong lần đầu đá chính tại sân chơi lớn nhất thế giới, Lamine Yamal nhanh chóng để lại dấu ấn. Phút 10, tiền đạo trẻ mở tỷ số bằng pha xử lý chính xác, đưa Tây Ban Nha vượt lên sớm.

Sau đó, Mikel Oyarzabal liên tiếp lập công ở phút 21 và 24, giúp Tây Ban Nha tạo khoảng cách an toàn ngay trong hiệp một. Trước sức ép liên tục, Saudi Arabia gần như không thể tổ chức các đợt phản công nguy hiểm.

World Cup 2026: Tây Ban Nha đè bẹp Saudi Arabia

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế chủ động. Pha phản lưới của Hassan Al Tambakti sau cú dứt điểm từ Marc Cucurella giúp đội bóng châu Âu khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi bất bại tại các giải đấu chính thức lên 33 trận và chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Bỉ bế tắc trước Iran, nguy cơ bị loại tăng cao

Tại bảng G, Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi bị Iran cầm hòa 0-0. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng châu Âu không thể chuyển hóa sự vượt trội thành bàn thắng.

Ngay từ hiệp một, Bỉ liên tục gây sức ép với những pha tấn công có sự tham gia của Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku cùng các đồng đội. Tuy nhiên, hàng thủ Iran thi đấu tập trung, còn thủ môn Alireza Beiranvand nhiều lần cứu thua.

World Cup 2026: Bỉ hòa thất vọng trước Iran

Iran cũng có thời điểm đưa bóng vào lưới Bỉ sau tình huống đá phạt, nhưng bàn thắng của Mehdi Taremi bị từ chối vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 67 khi Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người khiến Bỉ không còn duy trì sức ép, trong khi Iran cũng không tận dụng được cơ hội để giành trọn 3 điểm.Trận hòa khiến Bỉ tiếp tục gặp khó trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G.

Cape Verde tiếp tục gây bất ngờ trước Uruguay

Sau khi khiến Tây Ban Nha gặp khó ở trận ra quân, đội bóng châu Phi tiếp tục tạo thêm dấu ấn trước đối thủ giàu kinh nghiệm. Cape Verde xuất sắc cầm hòa Uruguay 2-2 ở bảng H. Phút 21, Kevin Pina ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút phạt từ khoảng cách gần 30 m. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử tham dự World Cup.

Uruguay nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi liên tiếp hai bàn nhờ công của Maxi Araujo cùng Agustin Canobbio, qua đó dẫn ngược trước khi hiệp một khép lại.

World Cup 2026: Cape Verde tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước này

Tuy nhiên, Cape Verde không bỏ cuộc. Phút 61, Hélio Varela tận dụng sai lầm của hàng thủ Uruguay để ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Kết quả giúp Cape Verde tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, còn Uruguay tự làm khó mình trong cuộc đua tại bảng H.

Salah đưa Ai Cập tạo cột mốc lịch sử

Ở bảng G, Ai Cập giành chiến thắng 3-1 trước New Zealand sau màn lội ngược dòng ấn tượng. Đây là lần đầu tiên đội bóng châu Phi có chiến thắng tại một kỳ World Cup.

New Zealand gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 15 với pha đánh đầu của Surman. Sau bàn thua, Ai Cập đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của đối thủ.

World Cup 2026: Ai Cập giành 3 điểm đầu tiên

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi hoàn toàn. Phút 58, Zico ghi bàn gỡ hòa cho Ai Cập, trước khi Mohamed Salah đưa đội bóng châu Phi vượt lên bằng pha dứt điểm trong vòng cấm.

Đến phút 82, Salah tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi kiến tạo để Trezeguet ghi bàn, hoàn tất chiến thắng 3-1 cho Ai Cập. Ba điểm có được giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm, đồng thời tạo lợi thế trước lượt trận cuối gặp Iran.