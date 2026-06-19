CH Séc hòa Nam Phi, cuộc đua bảng A thêm căng thẳng

Mở đầu lượt thi đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2026, CH Séc và Nam Phi chia điểm với tỷ số 1-1. Kết quả khiến cả hai đội phải giành chiến thắng ở lượt cuối nếu muốn tiếp tục hành trình tại World Cup.

CH Séc nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút thứ 6, Adam Hlozek phối hợp cùng Alexandr Sojka để tạo điều kiện cho Michal Sadilek tung cú sút mở tỷ số.

Sau bàn thua, Nam Phi dần lấy lại quyền kiểm soát bóng nhưng chưa tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Sang hiệp hai, CH Séc tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không tận dụng thành công.

World Cup 2026: CH Séc và Nam Phi chia điểm

Trong thế trận bị dẫn bàn, Nam Phi đẩy cao tốc độ tấn công ở những phút cuối. Phút 83, sau khi bóng chạm tay Pavel Sulc trong vòng cấm, Teboho Mokoena thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội bóng châu Phi cân bằng tỷ số.

Hai đội không thể ghi thêm bàn thắng. Với kết quả này, CH Séc và Nam Phi vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Thụy Sĩ bùng nổ hiệp hai, vượt qua Bosnia & Herzegovina

Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina trong trận đấu còn lại của bảng B, qua đó tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh vé đi tiếp.

Trong hiệp một, Thụy Sĩ kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép từ hai biên. Tuy nhiên, Bosnia tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến đối thủ không thể tìm được bàn mở tỷ số.

World Cup 2026: Thụy Sĩ giành chiến thắng trước Bosnia

Sau giờ nghỉ, Thụy Sĩ tăng tốc và tạo ra khác biệt bằng những pha phối hợp nhanh. Sức ép liên tục giúp đội bóng châu Âu phá vỡ hàng thủ Bosnia.

Manzambi ghi hai bàn ở phút 74 và 90, trong khi Ruben Vargas và Granit Xhaka lần lượt lập công để hoàn tất chiến thắng 4-1. Bosnia chỉ có bàn danh dự ở phút bù giờ.

Sau lượt trận thứ hai, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối và chỉ cần một trận hòa để cùng giành quyền vào vòng tiếp theo.

Canada thắng đậm Qatar, chiếm lợi thế lớn tại bảng B

Canada tạo ra chiến thắng ấn tượng nhất lượt trận thứ hai khi vượt qua Qatar với tỷ số 6-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B.

Đội chủ nhà nhanh chóng áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và tận dụng tốt lợi thế khi Qatar phải thi đấu thiếu người. Đại diện châu Á nhận hai thẻ đỏ, khiến thế trận trở nên khó khăn.

World Cup 2026: Canada thắng đậm

Jonathan David trở thành nhân vật chính khi lập hat-trick, bên cạnh các pha lập công của Cyle Larin, Nathan Saliba và tình huống phản lưới nhà của Mohammed Manai.

Chiến thắng cách biệt giúp Canada có 4 điểm sau hai trận, đồng thời sở hữu hiệu số bàn thắng +6. Đội bóng Bắc Mỹ đang đứng đầu bảng nhờ hơn Thụy Sĩ về chỉ số phụ.

Mexico đánh bại Hàn Quốc, trở thành đội đầu tiên vào vòng 1/16

Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc tại bảng A. Đội chủ nhà không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ.

Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng khi đều ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Mexico kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng thủ kín kẽ của Hàn Quốc.

World Cup 2026: Mexico giành vé đầu tiên vào vòng 1/16

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 50. Từ đường chuyền vào vòng cấm của Quinones, thủ môn Kim Seung Gyu xử lý không thành công khiến bóng bật ra. Romo nhanh chóng có mặt và dứt điểm vào lưới trống, đưa Mexico vượt lên dẫn trước.

Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Mexico. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà có 6 điểm sau hai lượt trận, đồng thời chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A.