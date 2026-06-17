Mbappe tỏa sáng, Pháp vượt qua Senegal trong ngày ra quân

Tuyển Pháp có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 trong trận đấu thuộc bảng I. Dù sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Didier Deschamps gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động và giàu thể lực của đại diện châu Phi.

Senegal nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Nicolas Jackson khiến hàng thủ Pháp chao đảo với cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, trong khi Ismaila Sarr cũng có thời cơ nhưng không thể tận dụng. Pháp kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Sau giờ nghỉ, Les Bleus đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Phút 66, Kylian Mbappe khai thông thế bế tắc bằng pha xử lý chính xác trong vòng cấm, đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Senegal sau đó từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng của Jackson bị từ chối do lỗi việt vị.

World Cup 2026: Mbappe tỏa sáng với một cú đúp

Đến phút 82, Bradley Barcola nhân đôi cách biệt cho Pháp sau đường chuyền của Adrien Rabiot. Senegal nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp khi Ibrahim Mbaye rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, Pháp nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Chỉ một phút sau, Mbappe hoàn tất cú đúp bằng cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1. Hai pha lập công này giúp tiền đạo người Pháp nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển lên 58, vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Les Bleus.

Chiến thắng giúp Pháp tạm thời dẫn đầu bảng I với 3 điểm và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.

Na Uy trở lại sau 28 năm, Haaland lập cú đúp trước Iraq

Na Uy đánh dấu sự trở lại sân chơi World Cup sau gần ba thập kỷ bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq tại bảng I World Cup 2026. Erling Haaland trở thành tâm điểm khi ghi hai bàn thắng và đóng góp một pha kiến tạo trong trận đấu đầu tiên của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên sân Gillette, Na Uy nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên hàng thủ Iraq. Sau nhiều tình huống tổ chức tấn công, đội bóng Bắc Âu mở tỷ số ở phút 29. Haaland chọn vị trí chính xác, dứt điểm gọn gàng để đưa Na Uy vượt lên.

World Cup 2026: Haaland ghi một cú đúp

Iraq không để đối thủ duy trì lợi thế quá lâu. Phút 39, Aymen Hussein tận dụng khả năng không chiến để đánh đầu thành công, giúp đại diện châu Á đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, bước sang cuối hiệp một, Haaland tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn. Tiền đạo người Na Uy tận dụng sai lầm của thủ môn Jalal Hassan để ghi bàn thứ hai, giúp đội nhà tái lập thế dẫn trước trước giờ nghỉ.

Trong hiệp hai, Na Uy duy trì sức ép và kiểm soát thế trận. Phút 76, Leo Ostigard nâng tỷ số lên 3-1 bằng một pha đánh đầu sau tình huống cố định. Đến phút bù giờ, Aymen Hussein vô tình đưa bóng về lưới nhà, khép lại chiến thắng đậm nhất của Na Uy trong lịch sử các lần tham dự World Cup.

Với màn trình diễn nổi bật, Haaland không chỉ giúp Na Uy có khởi đầu thuận lợi mà còn trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất ở lượt trận đầu tiên.

Messi lập hat-trick, Argentina mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương

Tại bảng J, Lionel Messi tiếp tục tạo dấu ấn trong màu áo đội tuyển Argentina khi lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Algeria 3-0. Trận đấu còn đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Messi lần thứ sáu tham dự World Cup và có trận thứ 200 cho đội tuyển quốc gia.

Ngay phút 18, Messi mở tỷ số bằng cú sút xa ngoài vòng cấm. Nhận bóng từ Rodrigo De Paul, đội trưởng Argentina tung cú dứt điểm kỹ thuật khiến thủ môn Luca Zidane không thể cản phá.

Sau bàn thắng, Argentina kiểm soát bóng tốt và buộc Algeria phải lùi sâu phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ duy trì nhịp độ ổn định, chờ đợi những khoảng trống để tiếp tục gia tăng cách biệt.

World Cup 2026: Messi hoàn tất cú Hattrick đẳng cấp

Sang hiệp hai, Messi tiếp tục thể hiện khả năng chớp thời cơ. Phút 60, sau khi thủ môn Algeria không bắt dính cú sút của Alexis Mac Allister, Messi xuất hiện đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 76, siêu sao 38 tuổi hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm chìm từ ngoài vòng cấm. Sau đó, anh được rút ra nghỉ trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ, khép lại trận đấu đáng nhớ.

Chiến thắng trước Algeria giúp Argentina có màn khởi đầu thuận lợi trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Messi tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Lionel Scaloni.

Áo nhọc nhằn vượt qua Jordan nhờ bản lĩnh ở phút cuối

Ở bảng đấu của mình, tuyển Áo phải rất vất vả mới giành chiến thắng 3-1 trước Jordan. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện châu Âu chỉ có thể giải quyết trận đấu bằng những tình huống quyết định ở cuối trận.

Jordan, trong lần đầu tham dự World Cup, nhập cuộc với chiến thuật phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Cách chơi này khiến Áo gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Áo chỉ có một bàn thắng trong hiệp một. Phút 20, Romano Schmid tung cú sút hiểm hóc, giúp đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước. Jordan cho thấy sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Phút 50, Olwan tận dụng tốc độ, vượt qua hàng thủ Áo rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế cân bằng.

World Cup 2026: Áo giành thắng lợi trước Jordan

Sau bàn gỡ, Áo gia tăng sức ép nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức tốt của Jordan. Đội bóng châu Âu chỉ tìm được bàn thắng thứ hai ở phút 76 khi cú đánh đầu của Marko Arnautovic chạm người trung vệ Al-Arab rồi đổi hướng vào lưới.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 11, Arnautovic hoàn tất chiến thắng cho Áo bằng quả phạt đền thành công. Kết quả 3-1 giúp đội bóng châu Âu giành trọn ba điểm, trong khi Jordan để lại dấu ấn tích cực dù không thể tạo bất ngờ.

Sau lượt trận đầu tiên, các ngôi sao lớn như Haaland và Messi đều để lại dấu ấn mạnh mẽ, trong khi những đội bóng bị đánh giá thấp hơn tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đang dần thu hẹp.