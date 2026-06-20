Tuyển Mỹ sớm giành vé sau chiến thắng trước Úc

Đội tuyển Mỹ tiếp tục tạo dấu ấn tại World Cup 2026 khi đánh bại Úc 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D. Kết quả này giúp đội đồng chủ nhà trở thành đội đầu tiên của bảng đấu giành quyền vào vòng 1/16.

Mỹ nhập cuộc chủ động với lối chơi pressing liên tục và tốc độ triển khai bóng cao. Sự năng động của tuyến giữa với McKennie và Tillman giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận, trong khi Balogun thường xuyên gây sức ép lên hàng phòng ngự Úc.

World Cup 2026: Mỹ đứng đầu bảng D

Bàn mở tỷ số đến ở phút 11 khi Burgess vô tình đưa bóng về lưới nhà sau tình huống tấn công của Mỹ. Trước khi hiệp một khép lại, Freeman tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Úc nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Hệ thống phòng ngự chắc chắn của Mỹ khiến những pha lên bóng của đối thủ thiếu hiệu quả.

Với 6 điểm sau hai trận, Mỹ củng cố vị trí dẫn đầu bảng D. Đây cũng là lần thứ hai kể từ năm 1930 đội tuyển xứ cờ hoa giành hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng World Cup.

Maroc chiếm lợi thế sau trận thắng Scotland

Tại bảng C, Maroc vượt qua Scotland với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Ismael Saibari. Chiến thắng giúp đại diện châu Phi mở rộng cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Maroc tạo khác biệt ngay ở phút thứ 2 sau pha phối hợp tấn công trung lộ chính xác. Saibari tận dụng khoảng trống trong hàng thủ Scotland để dứt điểm thành công, đưa đội bóng châu Phi vượt lên.

World Cup 2026: Maroc thắng tối thiểu

Sau bàn thắng, Maroc chuyển sang lối chơi an toàn hơn, chủ động thu hẹp không gian và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Scotland kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp hai nhưng gặp khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối thủ.

Những nỗ lực tấn công bằng bóng bổng và các tình huống đánh biên của Scotland không mang lại hiệu quả. Thủ môn Maroc cũng thi đấu tập trung để bảo vệ lợi thế mong manh.

Brazil trở lại mạnh mẽ với chiến thắng trước Haiti

Sau màn ra quân chưa đạt kỳ vọng, Brazil nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi vượt qua Haiti 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục giúp Brazil tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành Haiti.

Phút 13, Brazil mở tỷ số sau tình huống tấn công nhanh. Matheus Cunha tiếp tục ghi bàn ở phút 26 để nhân đôi cách biệt, trước khi Vinícius hoàn tất cú đúp bàn thắng cho đội nhà ở phút bù giờ hiệp một.

World Cup 2026: Brazil thắng đậm Haiti

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Martinelli từng đưa bóng chạm xà ngang, trong khi Endrick cũng có một lần làm rung lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Chiến thắng 3-0 giúp Brazil cải thiện vị trí tại bảng C và tạo lợi thế trước các trận đấu quyết định.

Paraguay thắng cảm xúc trước Thổ Nhĩ Kỳ trong thế thiếu người

Paraguay tạo nên một trong những trận đấu giàu cảm xúc tại World Cup 2026 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0, dù phải thi đấu thiếu người trong toàn bộ hiệp hai.

Ngay giây 65, Paraguay đã vượt lên dẫn trước nhờ cú sút xa quyết đoán của Galarza. Bị thủng lưới sớm, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

World Cup 2026: Thổ Nhĩ Kỳ chia tay giải đấu

Bước ngoặt xảy ra ở cuối hiệp một khi Almirón nhận thẻ đỏ sau tình huống được VAR kiểm tra. Paraguay bước vào hiệp hai với chỉ 10 cầu thủ trên sân. Trước sức ép liên tục từ đối thủ, Paraguay lùi sâu phòng ngự và duy trì sự tập trung. Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút như Güler hay Yıldız đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Paraguay bảo vệ thành công tỷ số 1-0 và giành ba điểm quan trọng. Trong khi đó, thất bại thứ hai liên tiếp khiến Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ sớm dừng bước tại vòng bảng.