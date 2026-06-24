Sự kiện không chỉ là điểm giao thoa của hai thương hiệu xa xỉ, mà còn mở ra một hành trình đánh thức mọi xúc cảm. Nếu Audi chạm vào "linh hồn" bằng sự tĩnh tại của không gian cấp tiến và công nghệ tương lai, thì Ducati lại tạo ra "điểm chạm" bằng chính nhịp đập mãnh liệt, thuần khiết từ nghệ thuật cơ khí Ý.

Cuộc cách mạng từ lõi động cơ: Chinh phục cảm xúc mỗi ngày

Tâm điểm của sự chú ý không nằm ở thiết kế hào nhoáng, mà đến từ một cuộc cách mạng cơ khí mang tính lịch sử: khối động cơ V-Twin 90° dung tích 890 cc hoàn toàn mới. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà là sự thay đổi hoàn toàn triết lý của Ducati - hướng tới việc tạo ra những chiếc xe để tận hưởng mỗi ngày, thay vì chỉ dành cho những tay đua chuyên nghiệp trong trường đua.



Cận cảnh vẻ đẹp của Ducati Panigale V2 S tại sự kiện đặc biệt đồng hành cùng Audi Hà Nội. Không gian trải nghiệm đã sẵn sàng chào đón quý khách tại Số 8 Phạm Hùng từ nay đến hết 25/6/2026. Ảnh: Ducati Vietnam

Để làm được điều này, Ducati đã gác lại cuộc đua mã lực cực đoan để tập trung vào tính ứng dụng. Khối động cơ mới là cỗ máy xy-lanh đôi nhẹ nhất trong lịch sử hãng (chỉ 54,4 kg). Dù sở hữu sức mạnh ấn tượng 120 mã lực, điểm sáng giá nhất lại nằm ở công nghệ van nạp biến thiên IVT. Hệ thống này giúp xe đạt được 70% lực kéo chỉ từ vòng tua rất thấp (3.000 vòng/phút). Nhờ đó, người lái không cần phải liên tục ép máy hay sang số gắt gao; chiếc xe luôn sẵn sàng lướt đi một cách êm ái, mượt mà và đầy uy lực ngay trên những con phố đông đúc.

Đặc biệt, sự chuyển mình từ hệ thống van Desmodromic sang van lò xo tiên tiến đã giúp Ducati thiết lập một chuẩn mực mới về độ tin cậy trong phân khúc. Chu kỳ kiểm tra khe hở xu-páp giờ đây được kéo dài kỷ lục lên đến 45.000 km, giúp chủ nhân hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo về chi phí bảo dưỡng đặc thù để thảnh thơi tận hưởng đam mê.

Tuyệt tác Panigale V2 S và bản ngã Streetfighter V2 S

Hiện diện đầy kiêu hãnh bên cạnh mẫu SUV hạng sang Audi Q Series tại sự kiện, Panigale V2 S 2026 hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật khí động học. Bằng lối thiết kế tối giản, loại bỏ mọi chi tiết thừa, các kỹ sư Ý đã xuất sắc gọt giũa 17 kg trọng lượng so với thế hệ trước, đạt mức trọng lượng siêu nhẹ lý tưởng chỉ 176 kg (trọng lượng ướt không nhiên liệu).

Đánh thức mọi xúc cảm cùng thế hệ Ducati Streetfighter V2 S 2026 hoàn toàn mới tại không gian nghệ thuật Audi Hồ Chí Minh (6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Sự kiện đã sẵn sàng chào đón quý khách đến tham quan và trực tiếp trải nghiệm. Ảnh: Ducati Vietnam.

Cùng với hệ thống treo Öhlins cao cấp, kẹp phanh Brembo M50 và hệ thống điện tử IMU 6 trục, Panigale V2 S mang lại cảm giác ôm cua sắc lẹm, uyển chuyển, biến mọi cung đường đèo thành một sân khấu trình diễn của thị giác và xúc giác.

Trong khi đó, Streetfighter V2 S 2026 lại là đại diện cho sự tự do và tính cá nhân hóa cao độ. Vẫn mang trong mình khối động cơ V2 uy lực, nhưng cỗ máy này đã lột bỏ lớp vỏ bọc an toàn để phô diễn những đường nét cơ bắp trần trụi. Với trọng lượng siêu nhẹ 175 kg (trọng lượng ướt không nhiên liệu), ghi-đông nhôm mở rộng và gắp sau được kéo dài thêm 30 mm, Streetfighter V2 S mang đến một tư thế lái đầy tự tin, đầm chắc, sẵn sàng đánh thức những xúc cảm nguyên thủy nhất của người cầm lái chốn đô thị.

Sự giao thoa giữa Ducati thế hệ V2 mới và Audi Q Series mang đến một thông điệp mạnh mẽ: Dù là tận hưởng sự tĩnh tại, sang trọng trên 4 bánh xe hay đắm chìm vào nhịp đập tự do trên 2 bánh xe, nghệ thuật chế tác đỉnh cao luôn biết cách chạm đến tận cùng linh hồn của người đam mê xê dịch.

Bà Phoenix Nguyen, Giám đốc Marketing & Đối tác Chiến lược Ducati Việt Nam, chia sẻ: "Audi và Ducati đều hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm vượt xa yếu tố sản phẩm. Sự kiện lần này là cơ hội để khách hàng cảm nhận cách hai thương hiệu cao cấp tiếp cận cùng một giá trị cốt lõi: công nghệ phải phục vụ cảm xúc. Với thế hệ V2 mới, Ducati mang đến một định nghĩa mới về hiệu năng – không chỉ nhanh hơn, mà còn thú vị hơn, dễ tiếp cận hơn và phù hợp hơn với những hành trình mỗi ngày."

Tại thị trường Việt Nam, hai tuyệt tác tốc độ thế hệ mới được phân phối chính hãng với mức giá 759.000.000 VNĐ dành cho mẫu Panigale V2 S và 629.000.000 VNĐ dành cho dòng Streetfighter V2 S. Kính mời giới mộ điệu và những tâm hồn đam mê xê dịch liên hệ đại lý Ducati gần nhất để đặt lịch lái thử, tự mình đánh thức mọi giác quan cùng khối động cơ V2 hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm đa giác quan "The Touch of Human Soul" đã sẵn sàng mở cửa chào đón công chúng đến chiêm ngưỡng sự giao thoa giữa hai biểu tượng cao cấp tại:

- Audi Hà Nội (Số 8 Phạm Hùng, Yên Hoà, Hà Nội): Từ 20/6 đến 25/6/2026.

- Audi Hồ Chí Minh (Số 6B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP.HCM): Từ 21/6

đến 27/6/2026.