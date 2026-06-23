Argentina 2-0 Áo: Messi lập cú đúp, nhà vô địch thế giới vào vòng knock-out

Nhà đương kim vô địch World Cup Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J, qua đó chính thức giành quyền vào vòng 1/16 trước một lượt đấu. Lionel Messi trở thành nhân vật trung tâm khi ghi cả hai bàn thắng, giúp đội bóng Nam Mỹ duy trì thành tích toàn thắng.

Bước vào trận đấu, cả Argentina và Áo đều có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Vì vậy, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Argentina nhanh chóng kiểm soát bóng nhờ khả năng phối hợp của tuyến giữa. Áo chủ động lùi sâu, chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của các cầu thủ tấn công.

World Cup 2026: Messi phá vỡ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup

Sau nhiều lần gây sức ép, Argentina có bàn mở tỷ số ở phút 38. Messi nhận bóng trong vòng cấm, dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn đối phương. Pha lập công này giúp đội trưởng Argentina trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử các kì World Cup. Đến phút bù giờ thứ năm, Messi hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0.

Với 6 điểm sau hai trận, Argentina trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Áo buộc phải giành kết quả tích cực ở lượt cuối nếu muốn tiếp tục hành trình tại giải đấu.

Pháp 3-0 Iraq: Mbappe ghi dấu ấn, Les Bleus sớm vượt qua vòng bảng

Tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Iraq 3-0 ở bảng I. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Didier Deschamps sớm giành quyền góp mặt tại vòng 1/16.

Pháp nhập cuộc với đội hình có nhiều sự thay đổi so với trận ra quân. Dù vậy, sự chênh lệch về chất lượng đội hình giúp Les Bleus nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Đội bóng châu Âu liên tục gây sức ép và chỉ mất 14 phút để mở tỷ số. Kylian Mbappe tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Iraq không thể cản phá.

World Cup 2026: Mbappe lập một cú đúp đẳng cấp

Trận đấu sau đó bị gián đoạn trong thời gian dài do thời tiết xấu tại Philadelphia. Khoảng nghỉ giữa hai hiệp kéo dài hơn dự kiến nhưng không làm thay đổi cục diện trận đấu. Khi trận đấu trở lại, Pháp tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 54, sai lầm trong quá trình triển khai bóng của hàng thủ Iraq tạo điều kiện để Mbappe ghi bàn thứ hai, hoàn tất cú đúp.

Chưa dừng lại, Pháp tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Phút 66, Ousmane Dembele ghi tên mình lên bảng tỷ số sau đường kiến tạo thuận lợi từ đồng đội, nâng tỷ số lên 3-0. Sau khi tạo khoảng cách an toàn, HLV Deschamps rút một số trụ cột nhằm giữ sức cho trận đấu tiếp theo. Pháp bảo toàn chiến thắng và tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Na Uy 3-2 Senegal: Haaland đưa đội bóng Bắc Âu vào lịch sử

Na Uy tạo nên cột mốc quan trọng khi đánh bại Senegal 3-2 tại bảng I, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Na Uy là đội chơi hiệu quả hơn trong hiệp một và có bàn dẫn trước ở phút 43 sau sai lầm của hàng thủ Senegal. M. Pedersen tận dụng cơ hội để mở tỷ số.

World Cup 2026: Haaland hoàn tất cú đúp đem lại chiến thắng cho Na Uy

Ngay đầu hiệp hai, Erling Haaland tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn. Phút 48, tiền đạo này tận dụng đường chuyền thuận lợi của Martin Odegaard để nâng tỷ số lên 2-0. Senegal nhanh chóng đáp trả bằng bàn rút ngắn cách biệt của Ismaila Sarr ở phút 53. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Haaland hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, tái lập lợi thế cho Na Uy.

Đội bóng châu Phi tiếp tục chiến đấu đến phút cuối và có thêm bàn thắng ở phút 90+3, nhưng không đủ để thay đổi kết quả. Na Uy thắng 3-2 và chính thức giành vé đi tiếp.

Algeria 2-1 Jordan: Màn ngược dòng giúp Algeria nuôi hy vọng

Algeria tạo nên màn lội ngược dòng trước Jordan với chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng J. Jordan nhập cuộc tốt hơn và gây nhiều sức ép lên hàng thủ Algeria. Những nỗ lực của đội bóng này được đền đáp ở phút 36 khi Alrashdan ghi bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp hai, Algeria thay đổi cách chơi khi đẩy cao đội hình và tận dụng các tình huống bóng bổng. Phút 69, Benbouali bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

World Cup 2026: Jordan chia tay giải đấu sau 2 trận thua

Khi Jordan bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ, Algeria tiếp tục khai thác điểm yếu ở các pha phòng ngự cố định. Phút 82, Gouiri xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Jordan không thể tìm được bàn gỡ trong những phút còn lại. Thất bại này khiến đội bóng châu Á mất cơ hội vượt qua vòng bảng, trong khi Algeria tiếp tục cạnh tranh vị trí tiếp theo tại bảng J.