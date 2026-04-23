Phim Thái 'Tạm Biệt Gohan' đạt doanh thu 80 triệu baht, chuẩn bị ra rạp Việt

Ngày 21/4/2026, đơn vị phát hành CJ HK Entertainment chính thức công bố ngày khởi chiếu bộ phim điện ảnh Gohan của Thái Lan tại Việt Nam vào 15/5/2026.

Ngay từ khi ra mắt tại quê nhà, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thú cưng lẫn đông đảo khán giả đại chúng và nhanh chóng thu về hơn 80 triệu baht, qua đó vươn lên vị trí Top 2 phim Thái có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, chỉ sau “The Undertaker 2”.

Phim được ra mắt tại Việt Nam với tựa đề đầy cảm xúc “Tạm Biệt Gohan”, gợi mở một câu chuyện thấm đẫm nước mắt về sự chia ly giữa con người và loài vật vốn nổi tiếng trung thành.

Nội dung phim theo chân hành trình kéo dài 10 năm của một chú chó hoang lang thang, mang theo một trái tim thuần khiết và phiêu dạt giữa dòng đời. Trên chặng đường ấy, nó gặp gỡ và ở lại bên những người chủ “tạm thời”, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình người, tình bạn, tình yêu. Từ đó, những bài học giản dị về sự gắn kết, lòng trung thành mà chú chó mang lại được gửi gắm đến con người đầy sự lay động.