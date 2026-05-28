Tạm Biệt Gohan xác lập nhiều kỷ lục mới khi khởi chiếu tại Việt Nam

Khởi chiếu chính thức từ ngày 15/5/2026, Tạm Biệt Gohan - siêu phẩm chữa lành đến từ hãng phim hàng đầu Thái Lan GDH - đã chính thức cán mốc 30 tỷ đồng doanh thu với hơn 370.000 khán giả chỉ sau 10 ngày ra rạp.

Thành tích này giúp bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh Thái Lan có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2026 tính đến hiện tại. Đồng thời, Tạm Biệt Gohan cũng vượt qua A Dog’s Way Home (Đường về nhà của cún con) từng đạt 12 tỷ đồng vào năm 2019, để trở thành bộ phim về thú cưng có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, thuộc dòng phim live-action với sự tham gia của người và động vật thật đóng.

Dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 2, Tạm Biệt Gohan vẫn duy trì sức hút ấn tượng khi liên tục giữ vững vị trí Top 2 doanh thu phòng vé hằng ngày cùng lượng khán giả ổn định. Cột mốc 30 tỷ đồng không chỉ cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim, mà còn tạo nên một dấu ấn hiếm có cho dòng phim về thú cưng - thể loại vốn được xem là khá kén khán giả và thường chỉ chạm đến cộng đồng yêu thú cưng và động vật.

Vượt ra ngoài giới hạn đó, Tạm Biệt Gohan đã chinh phục cả những khán giả chưa từng nuôi thú cưng bằng câu chuyện giàu cảm xúc, gần gũi, chữa lành với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Không chỉ chạm đến đông đảo khán giả, Tạm Biệt Gohan còn nhận được sự đồng cảm từ nhiều nghệ sĩ Việt yêu thú cưng như nghệ sĩ Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyên Thảo, Võ Phan Kim Khánh hay đạo diễn Chung Chí Công,... Sự đồng cảm và những chia sẻ chân thành từ các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, mạnh mẽ cho bộ phim trên mạng xã hội.