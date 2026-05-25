Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng chạm mốc 200 tỷ sau hơn 1 tháng trụ top đầu tại phòng vé Việt

Tối ngày 23/5, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau 39 ngày công chiếu, tính từ các suất chiếu sớm ngày 15/4/2026.

Đồng thời, đây cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 200 tỷ đồng cùng 2,5 triệu khán giả ra rạp.

Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ xếp sau Trấn Thành với Thỏ Ơi.

Bên cạnh đó, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng chính thức vượt qua Em Chưa 18 để góp mặt trong Top 15 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia, vượt qua kỷ lục trước đó của Em Chưa 18 với 172 tỷ đồng từ năm 2017.

Sau gần một thập kỷ sự nghiệp, Kiều Minh Tuấn đã phá vỡ cột mốc doanh thu của chính mình ngay trong lần đầu thử sức với thể loại kinh dị, cho thấy hướng đi đúng đắn của nam diễn viên trong hành trình làm mới hình tượng, không ngại thử thách bản thân ở nhiều thể loại phim khác nhau.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.