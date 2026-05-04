Không chỉ bứt phá mốc 100 tỷ trước thềm kỳ nghỉ lễ, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, liên tục trở thành tâm điểm của phòng vé Việt.

Nhờ chiến dịch quảng bá rầm rộ cùng chuỗi cinetour khuấy động khán giả cả nước, bộ phim đã cán mốc 170 tỷ đồng doanh thu tính đến thời điểm hiện tại (theo Box Office Vietnam, tối ngày 2/5), đồng thời xác lập kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cán mốc 170 tỷ, ghi nhận kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất phòng vé Việt.

Cụ thể, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã đồng loạt “đổ bộ” cinetour tại cả hai miền Nam - Bắc nhằm tối ưu sức nóng thị trường. Trong khi khu vực phía Nam quy tụ dàn cast chính gồm Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương, Huy Tít, Nguyễn Sỹ Hậu và Tú Hồ, thì tại miền Bắc, tâm điểm giao lưu là Nina Nutthacha Padovan (Nina) - sao nhí Thái Lan lần đầu tham gia cinetour tại các cụm rạp ở Hà Nội, cùng đạo diễn Đỗ Quốc Trung, NSND Bùi Bài Bình và một số diễn viên khác.

Không chỉ dừng lại ở những buổi giao lưu thông thường, ê-kíp Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng còn tạo sức hút bằng loạt hoạt động độc đáo, liên tục mang đến bất ngờ cho khán giả tại mỗi điểm dừng cinetour. Nhiều khán giả nhận xét “chưa từng thấy đoàn phim nào sáng tạo và tràn đầy năng lượng như vậy”, góp phần khiến các suất giao lưu của phim luôn kín chỗ và sôi động.

Điểm nhấn đặc biệt là những màn dance battle ngay tại rạp với các giai điệu thịnh hành, hay kết nối khán giả thực hiện lại những phân cảnh “quỷ nhập” trong phim đầy hài hước, giúp khuấy động không khí từ màn ảnh ra đời thực.

Bên cạnh đó, dàn cast liên tục biến hoá với loạt concept trang phục bắt mắt: khi là nhóm leo núi Tây Bắc đầy dí dỏm, khi diện áo dài truyền thống trong ngày 30/4 nhằm tổ chức thi hoa hậu và nam vương, sau đó lại hóa thân thành học sinh với concept lớp học.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng “náo loạn” rạp chiếu 2 miền với chuỗi cinetour xuyên lễ.

Nhân dịp lễ 1/5, các diễn viên còn gây chú ý khi hoá trang thành nhiều ngành nghề khác nhau nhằm tôn vinh người lao động - từ nhân viên cây xăng, bảo vệ, lao công đến lính cứu hoả, cô giáo, thợ điện hay nhân viên phục vụ. Đặc biệt, trong chặng cinetour miền Tây, ê-kíp lựa chọn trang phục bà ba và đồ bộ kết hợp với chi tiết hoá trang “vết cắn Phí Phông” đầy lỗ trong phim, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa ám ảnh, ghi dấu ấn mạnh với khán giả.

Tại đầu cầu Hà Nội, sao nhí Nina ghi điểm với khán giả qua loạt hoạt động thế mạnh như nhảy, hát và tái hiện các phân cảnh trong phim. Cô bé gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc “Hello Vietnam” bằng tiếng Anh với chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc. Đáng chú ý, ê-kíp còn đầu tư dàn dancer hỗ trợ, đồng hành cùng Nina tại từng cụm rạp và nhảy hàng loạt nhạc Việt như See Tình (Hoàng Thuỳ Linh), Có Công Màu Sắc (Ngô Lan Hương), Đừng Về Trễ (Sơn Tùng M-TP),... gây sốt cõi mạng. Qua đó, sao nhí nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả Thủ đô ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Về Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng , tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung khai thác truyền thuyết dân gian về Phí Phông - loài quỷ khát máu ám ảnh bao đời tại vùng núi. Phim theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền Phí Phông hành hạ.

Song song đó, hàng loạt cái chết ghê rợn liên tiếp xảy ra trong bản sâu, khiến mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan) - những người mang dấu hiệu giống hệt loài quỷ trong truyền thuyết. Tuy nhiên, phía sau những hiện tượng kinh hoàng ấy vẫn còn những bí mật bị chôn vùi giữa chốn rừng thiêng nước độc, kéo hai anh em Còn và Dương vào hành trình truy lùng “Phí Phông” đầy ám ảnh.