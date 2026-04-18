Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng thu 20 tỷ đồng trong ngày đầu chiếu sớm

Buổi công chiếu còn có sự tham gia của dàn dàn diễn viên gạo cội tại Hà Nội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, Lan Phương cùng các khách mời đặc biệt, tạo nên không khí ấm cúng và sự giao thoa giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Đáng chú ý, ê-kíp đã mời hơn 20 người dân tộc bản địa tại Mộc Châu - địa điểm ghi hình của bộ phim - xuống Hà Nội tham dự buổi công chiếu và trực tiếp giao lưu cùng dàn diễn viên. Sự hiện diện của những “khách mời đặc biệt” này đã góp phần làm nổi bật màu sắc văn hoá bản địa, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên tinh thần của bộ phim.

Buổi công chiếu còn có sự tham gia của dàn dàn diễn viên gạo cội tại Hà Nội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, Lan Phương cùng các khách mời đặc biệt.

Gây tò mò tại sự kiện, diễn viên Lan Phương tiết lộ vai diễn của mình trong phim vẫn là một “ẩn số” thú vị. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mọi người có thể thấy trên poster không hề có tên của Phương, và đến giờ phút này Phương cũng chưa biết mình sẽ xuất hiện trong phim như thế nào”. Diễn viên Lan Phương cho biết cô mong khán giả sẽ trực tiếp ra rạp để khám phá và lật mở vai diễn đặc biệt của mình trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, NSƯT Quốc Tuấn mang đến không khí sôi nổi với chia sẻ hài hước về hình ảnh “khó ưa” của mình trên màn ảnh: “Ngoài đời mọi người thấy tôi không đến nỗi ‘nanh nọc’, nhưng trong phim này có thể sẽ không ưa tôi lắm. Tất cả là tại đạo diễn Đỗ Quốc Trung”. Nam nghệ sĩ ưu tú cũng gửi lời cảm ơn đến báo chí và khán giả đã đến ủng hộ bộ phim ngay trong ngày đầu ra mắt tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, NSND Bùi Bài Bình cũng xúc động bày tỏ: “Cảm ơn các khán giả của thủ đô hâm mộ điện ảnh nói chung và bộ phim nói riêng đã đến ủng hộ buổi ra mắt hôm nay. Đây là một phần thưởng rất lớn cho tập thể đoàn làm phim”. Qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm của toàn bộ ê-kíp trước sự kỳ vọng và tình cảm mà công chúng đã dành cho tác phẩm.

Trong buổi ra mắt, đạo diễn Đỗ Quốc Trung không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình thực hiện bộ phim. Anh chia sẻ rằng đoàn phim đã trải qua quá trình làm việc đầy thử thách tại Mộc Châu trong những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất: “Chúng tôi đã làm bộ phim này trong những ngày lạnh nhất ở Mộc Châu, có những đêm chúng tôi phải thức trắng dưới lớp sương mù dày đặc. Vì vậy, trước khi gửi lời cảm ơn đến khán giả, tôi muốn tri ân tất cả anh chị em nghệ sĩ và cộng sự đã đồng hành cùng mình để hoàn thành bộ phim này.”

Đặc biệt, với “người con của Hà Nội” Đỗ Quốc Trung, buổi công chiếu tại thủ đô mang ý nghĩa rất riêng. Nếu như dự án trước chỉ ra mắt tại TP.HCM, thì lần này, việc được trở về quê nhà để giới thiệu tác phẩm khiến anh không khỏi xúc động. “Khi nhận lời thực hiện bộ phim, tôi mang theo rất nhiều áp lực, căng thẳng, từ việc đưa cả ê-kíp ra miền Bắc làm việc, kết nối với các nghệ sĩ nhiều thế hệ, cho đến việc hợp tác cùng diễn viên quốc tế. Nhưng đến hôm nay, khi bộ phim được trình chiếu tại Hà Nội, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào”, nam đạo diễn chia sẻ.

Song song với buổi ra mắt tại Hà Nội, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng khởi động các suất chiếu sớm trên toàn quốc và nhanh chóng ghi nhận thành tích doanh thu ấn tượng.

Đáng chú ý, ê-kíp đã mời hơn 20 người dân tộc bản địa tại Mộc Châu - địa điểm ghi hình của bộ phim - xuống Hà Nội tham dự buổi công chiếu và trực tiếp giao lưu cùng dàn diễn viên.

Theo số liệu tham khảo từ Box Official Vietnam, trước 18h ngày 16/4/2026, phim cán mốc 13 tỷ đồng, trở thành tác phẩm kinh dị có lượng đặt vé trước cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Tính đến sáng 17/4, bộ phim tiếp tục chạm mốc 20 tỷ đồng chỉ sau một ngày mở bán vé sớm, đồng thời nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về câu chuyện, bối cảnh, góc quay cũng như diễn xuất của dàn nghệ sĩ thực lực. Không chỉ gây chú ý về mặt doanh thu, tác phẩm còn được đánh giá cao nhờ không khí rùng rợn được xây dựng chỉn chu, nhịp phim chặt chẽ và cách khai thác yếu tố tâm linh mang màu sắc văn hóa bản địa.

Hiện Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.