Runup Vietnam tự tin mang đến phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa’ sau 5 năm ấp ủ

Tấm poster đầu tiên được nhà sản xuất công bố mới đây đã ghi lại khung cảnh nhóm bạn trẻ 6 người nhìn thẳng về phía căn nhà phủ ám khí, báo hiệu cuộc dấn bước khám phá những điều bí ẩn bị chôn giấu của gia chủ.

Căn nhà cổ bề thế, tứ phía bị bao phủ bởi bóng tối huyền hoặc. Hình bóng thiếu nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng trên ban công tầng 2, trước căn phòng rọi ánh sáng màu đỏ gây ấn tượng thị giác, đồng thời gợi cảm giác rùng rợn. Đó phải chăng chính là hồn ma cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo trong truyền thuyết về con ma nhà họ Hứa mà người đời đồn đại cả trăm năm qua?

First look poster khơi gợi thêm nhiều tò mò với dòng tagline “Trăm năm phong ấn, oán hồn chưa tan”.

Theo đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung, cho biết hình ảnh kèm lời giới thiệu đầu tiên này phản ánh tinh thần cốt lõi của tác phẩm là khai thác một truyền thuyết đô thị được truyền tai suốt hơn 100 năm với nhiều bí ẩn và dị bản.

Nhà sản xuất cho rằng lời nguyền “con ma nhà họ Hứa” là một trong những giai thoại nổi tiếng và gây tò mò bậc nhất trong xã hội Việt Nam nhưng qua nhiều thập kỷ vẫn chưa được nhiều nhà làm phim thực sự tiếp cận hay khai thác một cách trực diện.

Đạo diễn Hùng Trần .

Với Lầu chú Hỏa, Runup Vietnam muốn dũng cảm đi sâu vào chính căn nhà ấy để khám phá. Bộ phim không chỉ tái hiện một lời đồn, mà còn thử “mở phong ấn” những điều chưa từng được kể lại rõ ràng trên màn ảnh rộng.

Ấn định phát hành vào ngày 12/6, Lầu chú Hỏa sẽ có cuộc "đụng độ” tại phòng vé với nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có Ốc mượn hồn thuộc thể loại thriller và Ma xó thuộc dòng phim kinh dị.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cho rằng sự xuất hiện của nhiều phim cùng thể loại là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu khán giả đối với phim Việt ngày càng tăng.=

Với Lầu chú Hỏa, các nhà sản xuất tự tin đây là phim kinh dị theo hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với mặt bằng phim kinh dị Việt hiện nay.

Nhà sản xuất Lee Jin Sung của Runup Vietnam.

Ông Lee Jin Sung giải thích: “Chúng tôi không đi theo lối hù dọa thuần tuý, mà chọn cách kể chuyện chân thực hơn, khai thác chiều sâu tâm lý và bầu không khí, nhằm truyền tải thông điệp một cách trực diện và ám ảnh. Dù cùng là kinh dị, Lầu chú Hỏa khác biệt rõ rệt so với các phim ra mắt cùng thời điểm từ phong cách thể hiện, cấu trúc kể chuyện đến trải nghiệm cảm xúc mà bộ phim mang lại. Chính vì khác biệt đó, chúng tôi tự tin ra mắt phim vào tháng 6 và tin rằng đây sẽ là một lựa chọn mới mẻ dành cho khán giả đang tìm kiếm những xu hướng điện ảnh khác biệt”.

Dự án do đạo diễn trẻ Hùng Trần (sinh năm 1994) thực hiện. Anh từng được biết đến qua phim ngắn “Mộng” và tham gia biên kịch các phim kinh dị như “Đèn âm hồn”, “Heo năm móng”. Đây là lần đầu tiên Hùng Trần đảm nhận vai trò đạo diễn phim truyện dài.

Kịch bản Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ lời đồn “Oan hồn Hứa thị”. Câu chuyện truyền miệng tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh. Năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển lời đồn này thành phim kinh dị Con ma nhà họ Hứa, tạo nên cơn sốt phòng vé ở miền Nam Việt Nam. Tựa đề phim trở nên nổi tiếng, lưu truyền cho đến tận bây giờ, trở thành cụm từ ám chỉ những người nói mà không giữ lời.

Lầu chú Hỏa dự kiến khởi chiếu 12/6/2026.