Phim kinh dị 'Quỷ Cẩu' lên án việc săn bắt và giết mổ chó sẽ ra rạp ngày 22/12

Quang Tuấn và Mie đóng vai một cặp yêu nhau trong phim - Ảnh: ĐPCC.

Nữ diễn viên Quang Tuấn, Mie, Đào Anh Tuấn, Vân Dung, NSND Kim Xuân, Kiến An... sẽ đồng lòng tham gia diễn xuất trong bộ phim kinh dị "Quỷ Cẩu". Phim mô tả tình hình phức tạp trong gia đình của ông chủ một lò mổ chó lớn sau khi ông qua đời.

Vào sáng ngày 14-12, bộ phim đã tung ra trailer, giới thiệu nhiều nội dung và thông điệp sâu sắc.

"Quỷ Cẩu" diễn ra sau khi ông Mạnh (do Đào Anh Tuấn đóng) qua đời, mở ra một chuỗi sự kiện ma quái trong tuần tảo tần của gia đình ông. Gia đình liên tục phải đối mặt với sự quấy rối và rình rập. Họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, tạo nên một cuộc đấu tranh để giữ lấy sự sống.

Nam (do Quang Tuấn đóng) - nhân vật chính, trở về nhà với bạn gái Xuân (do Mie đóng), từ từ khám phá ra những mối quan hệ đầy rẫy sự đau lòng giữa các thành viên trong gia đình.

Trong quá khứ, ông Mạnh đã ngăn chặn cuộc hôn nhân giữa ông Quyết (do Quốc Quân đóng) và Liễu (do Nam Thư đóng), trong khi ông Quyết đầy mưu toan muốn thay thế ông Mạnh làm chủ lò mổ.

Nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thúy trong Quỷ cẩu - Ảnh: ĐPCC.

Các nhân vật như bà Nga (do NSND Kim Xuân đóng) và bà Thúy (do Vân Dung đóng) liên tục đối mặt với các hiện tượng kỳ lạ. Ông thầy pháp (do Kiến An đóng) được mời đến như một nỗ lực để che đậy sự thật.

Ngoài ra, trailer cũng hé lộ sự xuất hiện nhanh chóng của chú chó Mít. Với bộ lông trắng và mũi đỏ, hình tượng của chó Mít thể hiện một cách sống động truyền thuyết về "Chó Đội Nón Mê", nhấn mạnh vào lời nguyền đối với những gia đình phải chịu trận vì tội ác mà họ gây ra.

Theo nhà sản xuất, đây có thể được coi là một thông điệp đặc biệt để chỉ trích hành vi bắt giết chó, săn bắt và giết hại thú cưng, khi bộ phim tập trung vào gia đình làm nghề giết mổ chó.

"Chó không chỉ là một thú nuôi trong gia đình ông Mạnh, mà chính chú chó lại mang theo những hiện tượng tâm linh đặc biệt đến ngôi nhà này," - giải thích thêm đạo diễn Lưu Thành Luân.

Phim Quỷ cẩu kể về gia đình làm nghề giết mổ chó - Ảnh: ĐPCC.

"Quỷ Cẩu" sẽ được chiếu sớm từ tối ngày 22-12 và cả ngày 23, 24, 25-12. Phim sẽ chính thức ra mắt từ ngày 29-12, cùng với phim hài "Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu".