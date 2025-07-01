Doanh nghiệp Việt cần chuyển đổi số để tồn tại trong thời đại công nghệ

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số an toàn và hiệu quả tại Việt Nam, Sangfor Technologies - tập đoàn hàng đầu châu Á về giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và an ninh mạng đã phối hợp cùng Viettel IDC - nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam, tổ chức sự kiện DCCI Summit 2025 (Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2025) tại TP. Hồ Chí Minh.

ông Phạm Thành Đạt – Giám đốc kinh doanh Sangfor Việt Nam chia sẻ tại DCCI Summit 2025

Ông Phạm Thành Đạt, Giám đốc kinh doanh Sangfor Việt Nam, nhấn mạnh một thực tế quan trọng: "chuyển đổi số đã chuyển từ xu hướng thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại". Ông so sánh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng vật lý truyền thống giống như lái xe Ferrari trên đường làng đầy ổ gà, dù công nghệ có tiên tiến đến mấy vẫn khó phát huy tối đa hiệu quả.

Sự kiện DCCI Summit 2025 đã làm rõ vai trò then chốt của điện toán đám mây trong quá trình chuyển đổi số. Thay vì duy trì hạ tầng phân tán, phi tập trung, doanh nghiệp cần nền tảng tập trung để phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả.

Viettel IDC mang đến nền tảng điện toán đám mây nội địa an toàn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ và bảo mật trong nước. Đồng thời, nền tảng riêng của Sangfor hỗ trợ di chuyển từ các hệ thống ảo hóa cũ, tận dụng tối ưu máy chủ hiện có để giảm chi phí.

An ninh mạng ngày càng phức tạp đòi hỏi giải pháp bảo mật tiên tiến. Sangfor giới thiệu hệ thống tường lửa thế hệ mới, cùng các công nghệ giám sát và ngăn chặn mối đe dọa ngay từ lớp hạ tầng.

Hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ ứng dụng gốc đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán biên giúp doanh nghiệp tăng tốc đổi mới. Những công nghệ này tối ưu vận hành và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường số hóa.

Toàn cảnh Sự kiện Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2025 diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh

Một thông điệp quan trọng từ sự kiện DCCI Summit 2025 là tầm quan trọng của niềm tin số. Doanh nghiệp phải chứng minh năng lực bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống công nghệ thông tin. Điều này tạo dựng lòng tin từ khách hàng, đối tác và thị trường, nền tảng cho phát triển bền vững.

Niềm tin số đòi hỏi sự minh bạch trong quy trình xử lý dữ liệu, khả năng phục hồi nhanh chóng khi gặp sự cố và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật. Doanh nghiệp có niềm tin số vững chắc sẽ thu hút được sự tin tưởng từ thị trường quốc tế.

Sự kiện DCCI Summit 2025 thể hiện cam kết lâu dài của Sangfor và Viettel IDC tại thị trường Việt Nam. Với kinh nghiệm toàn cầu và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu trong nước, hai bên mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình chuyển đổi số.

Sangfor hoạt động tại hơn 60 quốc gia, tập trung phát triển giải pháp phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam. Viettel IDC sở hữu hệ thống trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, phục vụ hàng chục nghìn khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.