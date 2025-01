Cùng doanh nghiệp Việt ứng phó tấn công mạng

Sự kiện năm nay tập trung vào "Phòng thủ tấn công mạng: Tăng cường khả năng ứng phó cho doanh nghiệp", nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các mối đe dọa an toàn thông tin mạng phức tạp và đang phát triển nhanh chóng trong môi trường số, với sự tham gia của hơn 400 đại diện đến từ các cơ quan quản lý trên địa bàn cả nước, các viện nghiên cứu, hiệp hội và đại diện doanh nghiệp.

Đại diện Kaspersky, bà Genie Sugene Gan, Giám đốc phụ trách Quan hệ Chính phủ và Chính sách công khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi cho biết: "An toàn thông tin mạng không chỉ thuộc trách nhiệm của các nhóm kỹ thuật mà phải được coi là vấn đề của tất cả các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp, bắt đầu từ lãnh đạo cấp cao đưa ra quyết định chiến lược và các biện pháp toàn diện để bảo vệ tổng thể hoạt động và dữ liệu của doanh nghiệp. Tại sự kiện năm nay, chúng tôi đã tiến hành một phiên Mô phỏng bảo vệ tương tác của Kaspersky (KIPS) dành cho lãnh đạo và đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp, nhằm thử thách những người ra quyết định về an toàn thông tin mạng cũng như nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các đơn vị trong doanh nghiệp."

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục ATTT, ghi nhận mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Kaspersky và Cục ATTT, cho rằng: "Kaspersky đã có những đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái an toàn thông tin mạng tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ kiến thức chuyên môn và nguồn thông tin giá trị giúp Cục ATTT thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Khóa tập huấn KIPS năm nay đánh dấu một bước tiến trong việc xây dựng năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần quan trọng cho một tương lai số an toàn hơn.

Theo số liệu nửa đầu năm 2024 từ Cục ATTT, các cuộc tấn công mạng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây, với 1.723 vụ tấn công mạng chỉ riêng trong tháng 6 năm 2024, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, riêng 06 tháng đầu năm 2024, số sự cố nghiêm trọng mà Cục An toàn thông tin phải điều phối xử lý đã tăng gần 60% so với cả năm 2023.

Chính vì thế, đối phó lại những sự cố này đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thực hiện các thủ tục ứng phó và cảnh báo để đảm bảo an toàn cho tài sản doanh nghiệp và thông tin kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp cần được trang bị cách thức để thiết lập các giao thức đối phó với các cuộc tấn công mạng.

Tại buổi tập huấn KIPS, dưới sự điều phối của VNCERT/CC và Kaspersky, khách tham dự đã được nghe giới thiệu kịch bản mô phỏng các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp và các mối đe dọa mà các phòng ban trong doanh nghiệp phải đối mặt, dựa trên kinh nghiệm của Kaspersky về các sự cố tấn công mạng trong thực tiễn. Những kịch bản mô phỏng này cho người tham gia cơ hội thực hành trong một môi trường tương tác, giúp nâng cao kỹ năng đưa ra quyết định và hiểu biết sâu hơn về các nguyên tắc an toàn thông tin.

Thông qua nền tảng KIPS, người tham gia cần phân tích dữ liệu dựa trên tin tức đại chúng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được cấp, để đưa ra các quyết định chiến lược. Buổi tập huấn KIPS trang bị cho các nhà quản lý kỹ năng, kiến thức và chiến lược cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin mạng cho doanh nghiệp của mình.