Microchip nâng cấp nền tảng bảo mật nhằm đáp ứng luật mạng Châu Âu

Các quy định quốc tế về an ninh mạng cần được cập nhật để đối phó với tình hình mới về các mối đe dọa bảo mật. Một mối quan ngại rất lớn là những firmware lỗi thời trong các thiết bị IoT có thể hàm chứa nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

ECC608 TrustMANAGER của Microchip tận dụng mô hình Phần mềm keySTREAM™ như một Dịch vụ (SaaS) của Kudelski IoT để chuyển một chip tích hợp xác thực an toàn được thiết kế để lưu trữ cũng như bảo vệ và quản lý các khóa và chứng chỉ mật mã. Ảnh: Microchip

Theo đó, nền tảng TrustMANAGER mới tích hợp tính năng ký mã phần mềm an toàn và thực hiện cập nhật firmware qua mạng vô tuyến (FOTA) cũng như quản lý từ xa các bản sao (image) firmware, khóa mật mã và chứng chỉ số.

Nền tảng TrustMANAGER mới tích hợp khả năng cập nhật phần mềm qua mạng vô tuyến (FOTA). Tính năng này cho phép các nhà sản xuất thiết bị Internet vạn vật (IoT) vá lỗ hổng bảo mật từ xa mà khách hàng đã mua.

Những tiến bộ này hỗ trợ việc tuân thủ Đạo luật Khả năng phục hồi mạng của Châu Âu (CRA- Cyber Resilience Act) trong đó yêu cầu phải áp dụng các biện pháp an ninh mạng nghiêm ngặt cho các sản phẩm kỹ thuật số được bán tại Liên minh Châu Âu (EU).

Phù hợp với các tiêu chuẩn như EN 303 645 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) về yêu cầu cơ bản đối với an ninh mạng cho IoT tiêu dùng và khả năng bảo mật theo tiêu chuẩn 62443 của Hiệp hội Tự động hóa Quốc tế (ISA) / Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) về các tiêu chuẩn hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp, CRA là một mô hình có thể sẽ được đưa vào các quy định trên toàn thế giới.

Ông Nuri Dagdeviren, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh sản phẩm bảo mật của Microchip, nhận định việc bổ sung dịch vụ FOTA loại bỏ yêu cầu cập nhật bảo mật thủ công tốn kém. Khách hàng tiết kiệm tài nguyên đồng thời đáp ứng yêu cầu tuân thủ.

Quyết định nâng cấp TrustMANAGER phản ánh chiến lược kinh doanh thông minh của Microchip. Hãng này nhận ra việc tuân thủ quy định sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt trong ngành bán dẫn.

Chip ECC608 TrustMANAGER kết hợp với phần mềm keySTREAM của Kudelski IoT tạo thành giải pháp tích hợp. Mô hình này cho phép Microchip cung cấp dịch vụ toàn diện thay vì chỉ bán sản phẩm đơn lẻ.

Việc Microchip đầu tư vào bảo mật IoT phản ánh xu hướng ngành. Các thiết bị kết nối ngày càng phổ biến nhưng cũng tạo ra nhiều điểm yếu bảo mật. Phần mềm lỗi thời trong thiết bị IoT chứa đựng lỗ hổng nghiêm trọng.

Mô-đun Wi-Fi WINCS02PC của Microchip đã được chứng nhận theo Chỉ thị về thiết bị vô tuyến (RED) của EU. Chứng nhận này cho phép sản phẩm kết nối đám mây an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.

Nền tảng TrustMANAGER nhắm đến các nhà sản xuất thiết bị IoT và nhà cung cấp giải pháp tự động hóa công nghiệp. Microchip xây dựng hệ sinh thái sản phẩm tích hợp thay vì phụ thuộc vào sản phẩm đơn lẻ.

Chiến lược này giúp Microchip tạo ra nguồn doanh thu ổn định từ dịch vụ, giảm phụ thuộc vào chu kỳ bán dẫn biến động. Đồng thời, hãng này củng cố vị thế trong lĩnh vực bảo mật IoT đang phát triển mạnh.

Việc Microchip chủ động thích ứng với quy định mới cho thấy tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo. Hãng này biến thách thức tuân thủ thành cơ hội kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong thị trường toàn cầu.